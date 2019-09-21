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  • Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

Güzel oyuncu ’ün abisi … Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırıyor. Abi, kardeşin birbirine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Neslihan Atagül ve abisi 'ü görenlerin ilk sordukları soru ikimiz misiniz? Sorusu oluyor. Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ü görenler 'yok artık' dedi. Benzerlikleri şoke etti. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Kadir Doğulu ise konuyla ilgili "Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan'ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı." demişti. İşte Neslihan Atagül'ün ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 16:03
Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

Güzel oyuncu kendisi gibi oyuncu olan ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırdı. Birbirlerine olan benzerlikleri ile dikkat çeken abi - kardeşi görenler, "Neslihan'ın erkek versiyonu" şeklinde yorumlarda bulundu. Neslihan Atagül ve abisi için sosyal medyada "Bir insan bu kadar mı benzer" şeklinde yorumlar yapıyor. İşte Neslihan Atagül ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

AZRA AKIN

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Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

AZRA AKIN VE KIZ KARDEŞİ DORUK AKIN

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKÖSE VE İKİZİ DENİZ KÜÇÜKKÖSE

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

UMUT AKYÜREK

Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

UMUT AKYÜREK'İN KIZ KARDEŞİ FULDEN AKYÜREK

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