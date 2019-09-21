Güzel oyuncu Neslihan Atagül’ün abisi İlkay Atagül… Bu benzerlik bildiğiniz gibi değil!

Neslihan Atagül başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine giren Neslihan Atagül'ün abisini görenler çok şaşırıyor. Abi, kardeşin birbirine olan benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ü görenlerin ilk sordukları soru ikimiz misiniz? Sorusu oluyor. Neslihan Atagül ve abisi İlkay Atagül'ü görenler 'yok artık' dedi. Benzerlikleri şoke etti. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, ağabeyi İlkay Atagül ile geçen martta ticarete atılmıştı. Kardeşler Nişantaşı'nda lokmacı açmışlardı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı, işler istedikleri gibi gitmedi. Kadir Doğulu ise konuyla ilgili "Biz o dükkânda sadece lokma yedik. Orası Neslihan'ın abisinin, biz sadece destek verdik ama evet maalesef ticaret bu bazen tutmuyor. Ağabeyi dükkânı kapatmak zorunda kaldı." demişti. İşte Neslihan Atagül'ün ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...