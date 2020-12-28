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Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan "İyi ki doğdun ilk göz ağrım..."
Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu Pelin Karahan tatil fotoğraflarıyla bu yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez aile saadet ile takipçilerinin karşısına çıktı. Pelin Karahan 6 yaşına basan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününü evlerinde aile arasında yaptıkları bir parti ile kutladı. Sosyal medya hesabından eşi Bedri Güntay ve çocukları ile olduğu karayi paylaşan başarılı oyuncu Pelin Karahan'a beğeni yağdı. Pelin Karahan oğlu Ali Demir'in yeni yaşını "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" sözleriyle kutladı. İşte Pelin Karahan'ın oğlu Ali Demir'in doğum gününden paylaşımı...
Giriş Tarihi: 28.12.2020
10:22
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020
10:27
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