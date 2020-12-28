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Haberler Galeri Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan "İyi ki doğdun ilk göz ağrım..."

Güzel oyuncu 'dan büyük oğlu 'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan "İyi ki doğdun ilk göz ağrım..."

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu tatil fotoğraflarıyla bu yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez aile saadet ile takipçilerinin karşısına çıktı. Pelin Karahan 6 yaşına basan büyük oğlu 'in doğum gününü evlerinde aile arasında yaptıkları bir parti ile kutladı. Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile olduğu karayi paylaşan başarılı oyuncu Pelin Karahan'a beğeni yağdı. Pelin Karahan oğlu Ali Demir'in yeni yaşını "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" sözleriyle kutladı. İşte Ali Demir'in ...

Giriş Tarihi: 28.12.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 10:27
Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

Zayıflayan ve istediği görüntüye kavuşan güzel oyuncu tatil fotoğraflarıyla bu yaza damga vurmuştu. Oyuncu Pelin Karahan, bu kez aile saadet ile takipçilerinin karşısına çıktı.

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

6 yaşına basan büyük oğlu 'in doğum gününü evlerinde aile arasında yaptıkları bir parti ile kutladı.

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Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

Sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile olduğu karayi paylaşan başarılı oyuncu 'a beğeni yağdı.

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

İşte 'ın oğlu 'in ...

Güzel oyuncu Pelin Karahan'dan büyük oğlu Ali Demir'in doğum gününde duygusal paylaşım! Pelin Karahan İyi ki doğdun ilk göz ağrım...

oğlu 'in yeni yaşını "İyi ki doğdun ilk göz ağrım" sözleriyle kutladı.

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