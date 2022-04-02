Güzel oyuncunun gurur günü! Nurgül Yeşilçay’ın Cem Özer’den olan oğlu Nejat Özer Londra’da sahne aldı!

Giriş Tarihi: 02.04.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 14:16

Ekranların sevilen oyuncularından Nurgül Yeşilçay oğlu ile yaptığı paylaşımla gündem oldu. Asmalı Konak dizisiyle yıldızı parlayan ve sayısız dizi ve filmde yer alan Nurgül Yeşilçay, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında. Yaptığı paylaşımlarla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu güzelliğiyle de genç kızlara taş çıkartıyor. Genç görüntüsüyle görenleri büyüleyen Nurgül Yeşilçay'ın Instagram paylaşımları hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Nurgül Yeşilçay son olarak Cem Özer'den olan oğlu Nejat Özer ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Londra'da oğlu Nejat Özer'i sahnede izleyen Nurgül Yeşilçay "Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notuyla dikkat çekti. İşte Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat Özer...