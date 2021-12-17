Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:47Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:52
Güzel sunucu Burcu Esmersoy 'Geyşa' oldu! Burcu Esmersoy'un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!
2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy son olarak, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren güzel sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Yaptığı reklam anlaşmaları ile paraya para demeyen Burcu Esmersoy, sosyal medyayı da kazanç yönünde başarılı bir şekilde değerlendiriyor. Burcu Esmersoy'un son paylaşımı yine olay oldu. 'Geyşa' kıyafeti ile poz veren Burcu Esmersoy'un giyinme odasındaki direk ise dikkatlerden kaçmadı. Spora düşkünlüğü ile bilinen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy evinde pole dans yapıyor. İşte 'Geyşa' Burcu Esmersoy...