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Haberler Galeri Güzel sunucu Burcu Esmersoy 'Geyşa' oldu! Burcu Esmersoy'un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!
Giriş Tarihi: 17.12.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 11:52

Güzel sunucu Burcu Esmersoy 'Geyşa' oldu! Burcu Esmersoy'un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

2019'da Berk Suyabatmaz'dan boşanan Burcu Esmersoy son olarak, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren güzel sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Yaptığı reklam anlaşmaları ile paraya para demeyen Burcu Esmersoy, sosyal medyayı da kazanç yönünde başarılı bir şekilde değerlendiriyor. Burcu Esmersoy'un son paylaşımı yine olay oldu. 'Geyşa' kıyafeti ile poz veren Burcu Esmersoy'un giyinme odasındaki direk ise dikkatlerden kaçmadı. Spora düşkünlüğü ile bilinen 45 yaşındaki Burcu Esmersoy evinde pole dans yapıyor. İşte 'Geyşa' Burcu Esmersoy...

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ’Geyşa’ oldu! Burcu Esmersoy’un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

2019'da Berk Suyabatmaz'dan olaylı bir şekilde boşanan Burcu Esmersoy yakın zamanda yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ’Geyşa’ oldu! Burcu Esmersoy’un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

Son olarak, kendisinden 15 yaş küçük yazılımcı Nazım Akmandil ile görüntülenen Burcu Esmersoy bir süredir birlikte olduklarını itiraf etmişti.

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Güzel sunucu Burcu Esmersoy ’Geyşa’ oldu! Burcu Esmersoy’un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

Magazin dünyasında adından sıkça söz ettiren güzel sunucu Burcu Esmersoy sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ’Geyşa’ oldu! Burcu Esmersoy’un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

Yaptığı reklam anlaşmaları ile paraya para demeyen Burcu Esmersoy, sosyal medyayı da kazanç yönünde başarılı bir şekilde değerlendiriyor.

Güzel sunucu Burcu Esmersoy ’Geyşa’ oldu! Burcu Esmersoy’un paylaşımına odadaki pole dans direği damga vurdu!

Burcu Esmersoy'un son paylaşımı yine olay oldu.

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