Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Aydan Şener’in sosyal medyayı kasıp kavurdu! Genç kızları kıskandırdı!

'KIRGINLIĞIM YOK'

Sözlerine devam eden Şener, "Benim bir kırgınlığım yok zaman zaman olmuşumdur güvendiğim işler yarıda kaldığında haksızlıklar olduğunda gibi... Bu tür şeyler yaşayıp uzak durayım diye düşündüğüm dönemler oldu. Bu benim çok sevdiğim bir iş ölene kadar çalışmak isterim" diye konuşmuştu.