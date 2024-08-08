Giriş Tarihi: 08.08.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024
09:29
Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'sini yıllar teğet geçti! İşte 60'lık taş bebek Yaprak Özdemiroğlu...
Ekranlarda Yeşilçam rüzgarlarının estiği şu günlerde hiç kuşkusuz en sevilenler arasında Hababam Sınıfı serileri de yer alıyor. Son olarak alışılmışın dışında farklı kadrosu ile dikkat çeken Hababam Sınıfı Güle Güle filmi yeniden izleyici ile buluştu. Mehmet Ali Erbil, Yonca Evcimik, Cem Özer, Ayşen Gruda, Adile Naşit, Şevket Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Hababam Sınıfı Güle Güle, serinin en son filmidir. Ekrana gelmesiyle ilgi odağı olan Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali oldukça merak edildi. Şekerpare filminden de tanıdığımız Yaprak Özdemiroğlu'nu yıllar adeta teğet geçmiş. İşte Yeşilçam'ın Şekerpare'si, Hababam Sınıfı Güle Güle'nin Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali...