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Haberler Galeri Hadise'nin, 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 17:00

Hadise'nin, 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve efsane sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Kiraz, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapmıştı. Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyayı salladı. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...

Hadise’nin, ’Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

'O Ses Türkiye' yarışmasıyla şöhret kazanan Aziz Kiraz, sesiyle adından oldukça söz ettirmişti. Henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin yeteneklerinin keşfedildiği O Ses Türkiye yarışmasında katılmış, Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fethetmişti. Hadise'nin, 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi şaşırttı.

Hadise’nin, ’Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

20 Ekim 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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Hadise’nin, ’Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu.

Hadise’nin, ’Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

Hadise’nin, ’Minik starım’ dediği Aziz Kiraz’ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel, Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserleri seslendirdi.

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