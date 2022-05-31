Giriş Tarihi: 31.05.2022 16:45
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
17:00
Hadise'nin, 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın son hali inanılır gibi değil! Görenler gözlerine inanamadı
Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve efsane sesiyle birçok insanı kendine hayran bırakmıştı. Kiraz, Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapmıştı. Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyayı salladı. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...