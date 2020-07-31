HaberlerGaleriHadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...
Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı son zamanların en çok konuşulan birlikteliklerinden olmayı başardı. Bu zamana kadar birlikte görüntülenemeyen Hadise ile Kaan Yıldırım çifti ilk kez yan yana pozlarını kendileri paylaştı. Şu sıralar sevgilisi Hadise ile tatilde olan Kaan Yıldırım sosyal medya hesabından takipçilerine sürpriz yaptı. Bir süredir beraber olan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan ilk aşk pozu geldi. Hadise geçtiğimiz günlerde teknede Kaan Yıldırım'a poz vermiş ve fotoğrafları sosyal medyadan yayınlamıştı. Bu kez Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den ilk aşk pozu...
Giriş Tarihi: 31.07.2020
07:23
Güncelleme Tarihi: 31.07.2020
07:28
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