Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

ve sevgilisi 'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den ...

ile aşkı son zamanların en çok konuşulan birlikteliklerinden olmayı başardı. Bu zamana kadar birlikte görüntülenemeyen çifti ilk kez yan yana pozlarını kendileri paylaştı. Şu sıralar sevgilisi Hadise ile tatilde olan Kaan Yıldırım hesabından takipçilerine sürpriz yaptı. Bir süredir beraber olan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan pozu geldi. Hadise geçtiğimiz günlerde teknede Kaan Yıldırım'a poz vermiş ve fotoğrafları sosyal medyadan yayınlamıştı. Bu kez Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı. İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den ...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 07:28
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

ile aşkı son zamanların en çok konuşulan birlikteliklerinden olmayı başardı. Bu zamana kadar birlikte görüntülenemeyen çifti ilk kez yan yana pozlarını kendileri paylaştı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

Şu sıralar sevgilisi ile tatilde olan hesabından takipçilerine sürpriz yaptı. Bir süredir beraber olan Hadise ve Kaan Yıldırım'dan pozu geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

geçtiğimiz günlerde teknede 'a poz vermiş ve fotoğrafları sosyal medyadan yayınlamıştı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

Bu kez sevgilisi ile çekilmiş fotoğrafını hesabından paylaştı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

"Söğüt ağacı" notuyla paylaştığı ilk karenin altına siyah kalp emojisi koydu.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

daha sonra ise ile bu kez teknede çekilmiş siyah beyaz karesini 'ın story bölümünden paylaştı.

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan beklenen kare geldi! Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Kaan Yıldırım ve Hadise'den aşk pozu...

ve 'nin aşk pozuna beğeni yapdı.

SON DAKİKA