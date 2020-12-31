Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

gecesi için kesenin ağzını açtı!

Son günlerde yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen , gündeminden düşmüyor. 'la yaşadığı aşkla sık sık magazin sayfalarını süsleyen Hadise, bu kez için seçtiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Aşk hayatında yaşadığı olumsuzların aksine Hadise iş hayatında güzel günler yaşıyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak yılbaşı konseri ile adından söz ettirdi. Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret . Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor. Yılbaşı için hazırlanan programa katılan Hadise, kostümü ve takıları için ise harcadı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 11:06
Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

Son günlerde yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen , gündeminden düşmüyor. 'la yaşadığı aşkla sık sık magazin sayfalarını süsleyen Hadise, bu kez için seçtiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Aşk hayatında yaşadığı olumsuzların aksine Hadise iş hayatında güzel günler yaşıyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak yılbaşı konseri ile adından söz ettirdi. Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret . Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor. Yılbaşı için hazırlanan programa katılan Hadise, kostümü ve takıları için ise harcadı.

Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

için hazırlanan programa katılan , giydiği kıyafetin fiyatı ile oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

'dan ayrılan bu yıl siyah tercihiyle şaşırttı.

Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

yeni yılda da gündeminin dikkati çekiyor.

Hadise yılbaşı gecesi için kesenin ağzını açtı!

Kısa süre önce sevgilisi 'dan ayrılan bu yıl karalar bağladı.

SON DAKİKA