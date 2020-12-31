Son günlerde yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, magazin gündeminden düşmüyor. Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla sık sık magazin sayfalarını süsleyen Hadise, bu kez yılbaşı için seçtiği kıyafetiyle ilgi odağı oldu. Aşk hayatında yaşadığı olumsuzların aksine Hadise iş hayatında güzel günler yaşıyor. Yeni yıla attığı milyonluk imzalarla giren Hadise son olarak Tik Tok yılbaşı konseri ile adından söz ettirdi. Hadise'nin Tik Tok yılbaşı konseri için aldığı ücret dudak uçuklattı. Şarkıcının, üç saatlik akustik performansı için firmadan 500 bin TL aldığı konuşuluyor. Yılbaşı için hazırlanan programa katılan Hadise, yeni yıl kostümü ve takıları için ise servet harcadı.