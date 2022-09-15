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Haberler Galeri Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali şoke etti!
Giriş Tarihi: 15.09.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022 12:59

Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali şoke etti!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturmuştu. 4 ay önce evlenen çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise evliliğini bitirmek Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Hadise'nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali şoke etti. Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler’in kilolu hali şoke etti!

Ünlü popçu Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü popçu, büyük aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'den ocak ayında evlilik teklifi almıştı.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler’in kilolu hali şoke etti!

Dinçerler'in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

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Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler’in kilolu hali şoke etti!

Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nikah masasına oturmuştu.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler’in kilolu hali şoke etti!

Birlikteliklerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler, boşanıyor.

Hadise’nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler’in kilolu hali şoke etti!

Önce bir süredir birlikte görüntü vermeyen çiftten Hadise, 3 milyon değerindeki evlilik yüzüğünü takmamaya başladı. Çok geçmeden Mehmet Dinçerler de alyanssız görüntülendi.

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