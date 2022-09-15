Giriş Tarihi: 15.09.2022 12:59
Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
12:59
Hadise'nin boşanma davası açtığı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali şoke etti!
Şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 1 yıllık birlikteliğin ardından geçtiğimiz mayıs ayında Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen tören ile nikah masasına oturmuştu. 4 ay önce evlenen çift boşanıyor. Ünlü şarkıcı Hadise evliliğini bitirmek Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Hadise'nin boşanma davası açtığı iş insanı Mehmet Dinçerler'in kilolu hali şoke etti. Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.