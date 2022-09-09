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Haberler Galeri Hadise'nin 'minik starı Aziz Kiraz'ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı
Giriş Tarihi: 09.09.2022 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 09:24

Hadise'nin 'minik starı Aziz Kiraz'ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye yarışmasında göstermiş olduğu başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmada gönülleri fetheden Aziz Kiraz, Hadise'nin takımında yer almış ve güçlü sesiyle Türkiye'yi kendine hayran bırakmıştı. 2015 yılında, henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fetheden Kiraz, en çok Hadise tarafından beğenildi. 25 yaşındaki Aziz Kiraz, ünlü popçu Hadise ile It's A Man's World şarkısında da düet yapmıştı. Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki değişimi ise sosyal medyayı salladı. İşte Aziz Kiraz'ın son hali...

Hadise’nin ’minik starı Aziz Kiraz’ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

O Ses Türkiye' yarışmasıyla şöhret kazanan Aziz Kiraz, sesiyle adından oldukça söz ettirmişti. Henüz 17 yaşındayken Türkiye'nin yeteneklerinin keşfedildiği O Ses Türkiye yarışmasında katılmış, Isabel şarkısını seslendirerek gönülleri fethetmişti. Hadise'nin, 'Minik starım' dediği Aziz Kiraz'ın yıllar içerisindeki inanılmaz değişimi şaşırttı.

Hadise’nin ’minik starı Aziz Kiraz’ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

20 Ekim 2015'te katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında, performansıyla jürinin dikkatini çekmeyi başarmıştı.

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Hadise’nin ’minik starı Aziz Kiraz’ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini söyleyen Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu. Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

Hadise’nin ’minik starı Aziz Kiraz’ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

Yarışma sonrasına hatrı sayılır bir hayran kitlesi oluşan Kiraz'ın son halini görenler şoke oldu. Aziz Kiraz, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

Hadise’nin ’minik starı Aziz Kiraz’ın inanılmaz değişimi şaşırttı! Son halini görenler tanıyamadı

Son halini görenler, tanımakta adeta zorlandı. Takipçileri ise gittikçe karizmatik bir hal alan şarkıcıya "zaten belliydi", "başarıların daim olsun" yorumlarında bulundu.

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