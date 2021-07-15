Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Magazin dünyası son günlerde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın özel hayatını konuşuyor. Bir dargın bir barışık ilişki yürüten Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine noktayı koymuştu. Biten ilişkisinin ardından Kaan Yıldırım'ın gönlünü Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edilmiş, Hadise'nin de Mehmet Dinçerler ile birlikteliği gün yüzüne çıkmıştı. Art arda patlayan aşk bombalarının ardından ünlü isimler sosyal medyada mercek altına alındı. Özellikle Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler, değişimiyle bir anda gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler tanımakta zorluk çekti...