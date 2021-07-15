Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:16

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Magazin dünyası son günlerde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın özel hayatını konuşuyor. Bir dargın bir barışık ilişki yürüten Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine noktayı koymuştu. Biten ilişkisinin ardından Kaan Yıldırım'ın gönlünü Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edilmiş, Hadise'nin de Mehmet Dinçerler ile birlikteliği gün yüzüne çıkmıştı. Art arda patlayan aşk bombalarının ardından ünlü isimler sosyal medyada mercek altına alındı. Özellikle Hadise'nin yeni aşkı Mehmet Dinçerler, değişimiyle bir anda gündem oldu. Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler tanımakta zorluk çekti...

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Magazin dünyası son günlerde Hadise ve Kaan Yıldırım'ın özel hayatını konuşuyor. Bir dargın bir barışık ilişki yürüten Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine noktayı koymuştu.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Biten ilişkisinin ardından Kaan Yıldırım'ın gönlünü Çağla Şıkel'e kaptırdığı iddia edildi, Hadise'nin de Mehmet Dinçerler ile birlikteliği gün yüzüne çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ortaya çıkan görüntüleri birlikteliği belgeledi.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Çıkan iddialar sonrası Bodrum Türkbükü'nde plajda görüntülenen ikilinin mutlu halleri kameralara yansıdı.

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in eski halini görenler gözlerine inanamadı! Mehmet Dinçerler değişimiyle ağızları açık bıraktı...

Kaan Yıldırım'la 1.5 yıllık ilişkisine nokta koyan Hadise'nin, yeni aşkı Mehmet Dinçerler'le ayakları yerden kesildi.

SON DAKİKA