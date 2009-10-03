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Haberler Galeri Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
Giriş Tarihi: 03.10.2009 11:12 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:26

Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009

Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
Bebek gelmeden evleniyor!

Deniz Akkaya yakında dünyaya getireceği bebeğinin babası Efe Önbilgin ile buzları artık tamamen eritti. Uzun süredir haklarında aralarının bozuk olduğu yönünde haberler çıkan ikili, dedikoduların aksine hemen hemen her gün görüşüyor. Öyle ki Efe Önbilgin, 7 aylık hamile olan Akkaya’yı hastaneye kontrole giderken bile yalnız bırakmıyormuş... Doktorunun sürekli olarak yürüyüş yapmasını ve temiz havada bulunmasını istediği eski mankene Efe Önbilgin büyük bir jest yaptı. Sevgilisi ve bebeği için kesenin ağzını açan Efe Bey, Bebek-İstinye arasında bahçeli bir villa aramaya başladı. Bütün emlakçılara haber veren Efe Bey, sevgilisini doğumdan önce yeni evine taşımayı planlıyor.

UFUK ÖZCAN/SAKLAMBAÇ
Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
İlan-ı aşk eder gibi program çektiler!

Bilal Özcan’ın sunduğu sohbet programı ‘Laf Aramızda’nın bugün yayınlanacak bölümüne eski Türkiye Güzeli Hande Subaşı ile oyuncu Haluk Piyes konuk oluyor. Programın hafta içinde yapılan çekimlerinde iki konuk arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Haluk Piyes çekim süresince, programın güzel konuğuna iltifatlar yağdırırken, Hande Subaşı da bu iltifatları karşılıksız bırakmadı. İki ünlü, soruları yanıtlarken de birbirlerine mesaj gönderdiler. Bu arada çekim aralarında birbirleriyle uzun uzun sohbet ettiler.
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Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
Minik SU, çekiciliğini babasından almış!

PINAR Altuğ’un minik kızı Su, mesaj kaygılı tişörtüyle dikkatleri çekti. Su, üzerinde İngilizce “Çekiciliğimi babamdan aldım” yazan tişörtüyle Bebek Parkı’nda hava attı.
Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
Eurovision’da 10’uncu olsam da zarar görmem

Yıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Zerrin Özer, önceki gün 27 kilo vermiş haliyle ortaya çıktı! Alişan ve Özlem Yıldız’ın sunduğu ‘Herşey Dahil’ programına konuk olan Zerrin; sıkı bir diyet ve spor sonucunda forma girdiğini söyledi. Programda Eurovision Şarkı Yarışması’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009
‘ESEN’ KAL SEVGİLİM!

Gece gezmesinde Mega Magazin’e yakalanan Timuçin Esen, sevgilisini bırakıp, tek başına yürümeye devam etti. Kız arkadaşı ise kapüşonla yüzünü gizledi.
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