Haftanın magazin turu 28 Eylül - 04 Ekim 2009

Bebek gelmeden evleniyor!Deniz Akkaya yakında dünyaya getireceği bebeğinin babası Efe Önbilgin ile buzları artık tamamen eritti. Uzun süredir haklarında aralarının bozuk olduğu yönünde haberler çıkan ikili, dedikoduların aksine hemen hemen her gün görüşüyor. Öyle ki Efe Önbilgin, 7 aylık hamile olan Akkaya’yı hastaneye kontrole giderken bile yalnız bırakmıyormuş... Doktorunun sürekli olarak yürüyüş yapmasını ve temiz havada bulunmasını istediği eski mankene Efe Önbilgin büyük bir jest yaptı. Sevgilisi ve bebeği için kesenin ağzını açan Efe Bey, Bebek-İstinye arasında bahçeli bir villa aramaya başladı. Bütün emlakçılara haber veren Efe Bey, sevgilisini doğumdan önce yeni evine taşımayı planlıyor.UFUK ÖZCAN/SAKLAMBAÇ İlan-ı aşk eder gibi program çektiler!Bilal Özcan’ın sunduğu sohbet programı ‘Laf Aramızda’nın bugün yayınlanacak bölümüne eski Türkiye Güzeli Hande Subaşı ile oyuncu Haluk Piyes konuk oluyor. Programın hafta içinde yapılan çekimlerinde iki konuk arasındaki yakınlaşma dikkat çekti. Haluk Piyes çekim süresince, programın güzel konuğuna iltifatlar yağdırırken, Hande Subaşı da bu iltifatları karşılıksız bırakmadı. İki ünlü, soruları yanıtlarken de birbirlerine mesaj gönderdiler. Bu arada çekim aralarında birbirleriyle uzun uzun sohbet ettiler. Minik SU, çekiciliğini babasından almış!PINAR Altuğ’un minik kızı Su, mesaj kaygılı tişörtüyle dikkatleri çekti. Su, üzerinde İngilizce “Çekiciliğimi babamdan aldım” yazan tişörtüyle Bebek Parkı’nda hava attı. Eurovision’da 10’uncu olsam da zarar görmemYıllardır fazla kilolarıyla başı dertte olan Zerrin Özer, önceki gün 27 kilo vermiş haliyle ortaya çıktı! Alişan ve Özlem Yıldız’ın sunduğu ‘Herşey Dahil’ programına konuk olan Zerrin; sıkı bir diyet ve spor sonucunda forma girdiğini söyledi. Programda Eurovision Şarkı Yarışması’yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘ESEN’ KAL SEVGİLİM!Gece gezmesinde Mega Magazin’e yakalanan Timuçin Esen, sevgilisini bırakıp, tek başına yürümeye devam etti. Kız arkadaşı ise kapüşonla yüzünü gizledi. Birlikte görünmemiz olumlu karşılanıyorTamer Karadağlı’nın eski eşi Arzu Balkan, boşanmalarına rağmen hâlâ birlikte görünmeleri nedeniyle çevrelerinden takdir topladıklarını söyledi. TRT 2’de Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu ‘Boğaziçi’nden programa konuk olan Karadağlı ve Balkan ilişkileriyle ilgili konuştu. Balkan, programda “İlişkimizin devam etmesinde kızım Zeyno’nun büyük etkisi var. Biz, biraraya gelince o kadar mutlu oluyor ki... Bu çok hoşuna gidiyor” diye konuştu. Tamer Karadağlı, Zeyno’nun annesine çok benzediğini söyledi. Gerçek aşkı dört yıl önce yaşadım, adını söyleyememÜnlü oyuncu HalilErgün, hayatınınen büyük aşkını StarTV’de yayınlanan Sü-per Star Life’a itiraf et-ti. Ünlü oyuncu kendisiiçin gerçek aşkın tanı-mını yaparken, yıllaröncesine dönerek biritirafta bulundu. “Ger-çek aşk, ortalık yeredüşmeyen aşktır” diyen Halil Ergün,bundan dört yıl önce çok büyük bir aşk yaşadığını itirafetti ve acısını hâlâ taşıdığını söyledi. Usta oyuncu, aşıkolduğu kişinin kimliğini açıklamayı ise reddetti. TOPUKLU ayakkabılardan SEN suçlusun!Hollywood’un gözde çiftlerinden Katie Holmes ve Tom Cruise’un üç yaşındaki kızları Suri, geçtiğimiz günlerde pembe ruju ve topuklu ayakkabılarıyla objektiflere yansımıştı. Minik kızın bu hali medyada büyük ses getirdi. Suri’nin yaşına uygun davranması için ailesi tarafından yönlendirilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar, İngiliz Daily Mail Gazetesi’ne, “Büyüklere özenmesi normal ama davranışlarını biraz kısıtlamak gerek” yorumunu yapmıştı. Oyunculuk tarağında bezim olmasın!Geçtiğimiz yıl MTV izleyicileri tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Şarkıcısı’ seçilen Emre Aydın, müzik yapmaktan memnun olduğunu ve oyunculuğa hiç adım atmayacağını söyledi. Genç müzisyen Emre Aydın, çok yakında ikinci Türkçe ve ilk İngilizce albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Albümlerinde farklı bir tarzı deneyeceğini söyleyen Aydın, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı. Özgü yine köylü kız rolünde!Şu sıralar ‘Hanımın Çiftliği’ adlı dizide Adanalı bir köylü kızını canlandıran Özgü Namal’ın şansı Anadolu kadını tiplemelerinden yana açıldı. Özgü; Selda Çiçek’in yönettiği ‘İncir Çekirdeği’ filminde de benzer bir rol üstlendi. SALKIM SAÇAK SÜREYYASÜREYYA Yalçın, katıldığı Şamdan gece kulübünün açılışında yine tüm bakışları üzerine çevirmeyi bildi. Yalçın, lüle lüle saçları ve püsküllü botlarıyla ilgi odağı oldu. Sanki dizi değil film çekiyoruz!Saba Tümer’in sunduğu ‘Bu Gece’ programına konuk olan ‘Külve Ateş’ dizisinin oyuncularından Başak Köklükaya çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. 90 dakikalık bir bölümü yetiştirmek tüm ekibin inanılmaz bir çaba içine girdiğini anlatan oyunculardan Köklükaya “Sinema filmi gibi, her bir bölümü bir haftada çekiyoruz” dedi. (Televizyon Gazetesi) Hepimiz Kevin Costner’ızKÜRT açılımına destek veren Kevin Costner’a “Sen artistliğini yap!” diyerek posta koyan CHP lideri Baykal; Memet Ali Alabora’yı kızdırdı: “Güzel değil bu laf. Ben kendimi kötü hissettim. Tüm artistlere aynı lafı ediyor...” COOL KASAP’ÜNLÜ fotoğrafçı Koray Kasap, yıllar sonra ortaya çıktı! Gözlüğünden kıyafetine kadar deri parçalarıyla süslü stiliyle dikkat çeken Kasap, ‘cool’ tavırlarıyla filmlerden çıkmış gibiydi! Haydi Sayit diskoya gidelimBEŞİKTAŞ’IN eski futbolcusu Pascal Nouma, tatile geldiği İstanbul’da af diledi! Pascal, gece kulübünden çıkışta, sekiz yıl önce kavga ettiği gazeteci Sayit Durmaz’ı görünce, sarılıp öptü ve özür diledi. Laz Mustafa Hamlet gibi!Yusuf Kurçenli’nin yazıp yönettiği ‘Sevdaya Durmak’ filminde Tuba Büyüküstün ile oynayan Kenan Ece, bu rolü neden kabul ettiğini anlattı. Filmde oynadığı ‘Mustafa’ karakterinin Hamlet’e çok benzediğini söyleyen Ece, “Laz Mustafa’nın Hamlet’e benzeyen yönleri beni çok heyecanlandırdı ve rolü kabul ettim” dedi. (Televizyon Gazetesi) JEN’İ KISKANÇLIK KRİZLERİ SARDIGeçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve kızı Seraphina’yı dünyaya getiren ünlü aktris Jennifer Garner, şu sıralar zor günler geçiriyor. Ünlü yıldızın, eşi Ben Affleck’i sürekli kıskandığı ve çiftin bu kıskançlık krizleri yüzünden sıkıntılı zamanlar yaşadığı söyleniyor. Şu sıralar yeni filmi ‘The Town’ için ‘Gossip Girl’ün yıldızı Blake Lively ile kamera karşısına geçen Affleck’i genç yıldızdan kıskanan Garner, soluğu sürekli eşinin film setinde alıyor. Kıskançlıkları nedeniyle huzursuzluk çıkartan Garner için uzmanlar, “Hâlâ lohusalık sendromundan çıkamamışa benziyor” diyor. Dekolteyi biraz abarttı Kendine özgü giyim tarzıyla dikkat çeken Rihanna, bu kez de Paris Moda Haftası'nda izlediği bir defilede giydiği ilginç kıyafetiyle şaşırttı. Kalın siyah çizgili elbisesiyle vücudunu cömertçe sergileyen Rihanna, Gareth Pugh'un 2010 için hazırladığı yeni koleksiyonu izledi. Ünlü yıldız, yakında kendi giyim markasını piyasaya çıkartacağını açıkladı. 'Genç ve güzel olduğu için evlendim' Halit Akçatepe, aralarındaki 39 yaş farka rağmen sekiz yıldır evli olduğu eşi Rezzan Akçatepe ile bir süredir ayrı yaşadıklarını açıkladı. 'Orada Neler Oluyor?' programına konuk olan Akçatepe, sessiz sakin bir ayrılığın ardından boşanmaya karar verdiklerini söyledi. Halit Akçatepe, 'Belli olmaz, belki yarın yine evleniriz' demeyi de ihmal etmedi. Usta oyuncu, Rezzan Hanım'la genç ve güzel olduğu için evlendiğini itiraf ederek, 'Yine evlensem yine genç bir eş seçerim' diye konuştu. Ünlü oyuncu eşiyla arasındaki yaş farkına vurgu yapılarak 'Ona yetmedi' söylentilerine de 'Gelsinler de göstereyim, yetip yetmediğini' yanıtını verdi. 'Diyar' rolüne uyum sağlamam kolay oldu! atv'nin yeni dizisi 'Kapalıçarşı'da halı dokuma hocasını canlandıran güzel oyuncu Aslı Tandoğan, Cosmopolitan'a konuştu: Konservatuvarda arp çalarken ellerimi aynı şekilde kullanıyordum, role kolay uyum sağladım Geçen sezon 'Dudaktan Kalbe' dizisiyle bütün dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Aslı Tandoğan, yeni sezonda atv'nin iddialı dizisi 'Kapalıçarşı'da oynuyor. Dizideki rolü için dokuma dersleri aldığını söyleyen yetenekli oyuncu, dizide canlandırdığı halı dokuma hocası rolüyle adından söz ettiriyor. Tandoğan, 'Kapalıçarşı'nın hikayesinin sıradan olmadığına dikkat çekiyor. Hollywood beni affetmeye hazır değildi GQ dergisi tarafından 'Yılın Erkeği' seçilen Mickey Rourke, dergiye genç modellerle cesur pozlar verdi. Mickey Rourke, kariyerine geri dönüşünü anlattı Beyazperdenin yetenekli oyuncularından Mickey Rourke, 56 yaşında hayatının ikinci baharını yaşıyor... 'Şampiyon' ile sinemaya hızlı ve başarılı bir dönüş yapan ünlü aktör, GQ dergisinin ekim ayı sayısına kapak oldu. Derginin seçtiği 'Yılın Erkekleri' listesinde de başı çekti. İki genç modelle dergiye cesur pozlar veren ünlü aktör, kariyerinde yeniden zirveye çıkışının öyküsünü anlattı. Sahte dostlar hakkında kitap yazabilirim! Murat Dalkılıç'a göre müzik dünyasında gerçek dost yok: 'Bu piyasada sahne dostların nasıl davrandığına dair 100 sayfalık kitap yazarım!' 'Kasaba' adlı şarkısıyla geçtiğimiz yaza damgasını vuran yakışıklı popçu Murat Dalkılıç, müzik sektöründe 'gerçek dost' olmadığını söyledi. Şöhret olduktan sonra hiç değişmediğini belirten Dalkılıç, 'Kendime sadece gerçek sanatlarla uğraşanları örnek alırım. Sanal popstar olmaktansa alternatif yorumcu olmayı tercih ederim' dedi. Şu sıralar Alman RTL Televizyonu tarafından belgeseli çekilen Murat Dalkılıç, hakkında bilinmeyenleri anlattı: MÜZİĞİM YAŞLANMAZ Ben egolarıyla büyümek yerine sevenlerimin bana olan saygısıyla beslenerek onlara ulaşma yolunu izliyorum. Şöhret denilen anlamsız bir ukala tavır içinde olmamak için sokağa çıkmıyorum! Bu işe kimlerle girdiysem sadece onlarla görüşüyorum. Müzik sektöründe herkesle dost olmak mümkün değil. 'Bu piyasada sahte dostlar nasıl davranır?' adıyla 100 sayfalık bir kitap yazabilirim. Gerçek dostluklar içinse bir sayfa bile yazmaya kıyamam. Yaşlansam bile müziğim yaşlanmayacak çünkü ben gençliğimle değil, müziğimle takdir ediliyorum. Geleceğe yönelik yatırım olarak; isteklerimi karşılayacak kadar param olsun bana yeter. En güzel gülen ünlü bu ay açıklanacak Dijital fotoğraf makinesi üreticisi Sony'nin başlattığı 'Türkiye'nin En Güzel Gülen Ünlüsü' projesi sonuç aşamasına geldi. 'www.turkiyeningulenyuzleri. com' adresli sitesinin 45 bin üyesinin oylarıyla belirlenecek kişi, bu ay içinde açıklanacak. Site üyelerinin oy yağmuruna tuttuğu ünlüler arasında şu isimler yer alıyor: Tülin Şahin, Hülya Avşar, Saba Tümer, Ozan Güven, Kenan Doğulu, Pınar Altuğ, Gülben Ergen, Arzum Onan, 'sörfçü' Bora Kozanoğlu ve Emre Aydın. Yatakta değil mutfakta iyiyim Geçtiğimiz yaz Yunanlı sevgilisi Alex'in 'sanal ihaneti' ile gündeme gelen oryantal Tanyeli, 'Yatakta değil ama mutfakta çok iyiyimdir' diyerek, şok bir açıklama yaptı. Önceki gün 'Orada Neler Oluyor' programına konuk olan Tanyeli; 'Aşk Doktoru' Mehmet Coşkundeniz'in 'Bir evliliğin yüzde 50'si cinselliktir' açıklaması üzerine kendini tutamayarak, şu itiraflarda bulundu: NE YAPAYIM İÇİMDEN GELMİYOR 'O zaman ben yandım, bittim! Çünkü yüzde 50'lik zamanım yatakta değil, mutfakta geçiyor. Üzerimde eşofmanla kısır, patates salatası, kek yapıyorum. Sanırım Alex de bu yüzden sanal alemde beni aldattı. Ama ne yapayım; evde seksi, cazibeli olamıyorum. İçimden gelmiyor. 'Yatak mı, mutfak mı?' deseniz, cevabım mutfak olur' Yakışmayanı moda diye üzerime giymem! TRT-Türk'te bugün saat 12.10'da yayınlanacak olan Ece Sükan'ın hazırladığı 'Bidünya Tasarım' adlı programa başarılı oyuncu Zuhal Olcay konuk oluyor. ÖZELİMDE SADEYİM Moda ile ilgili fikirlerini anlatan Olcay, moda olana uzak durmadığını ama kendisine yakışmayan bir giysiyi de sırf moda olduğu için giymediğini söyledi. Olcay, şarkı söylerken ya da bir role hazırlanırken, içsel bir tasarım yolculuğuna çıktığını belirterek özel yaşamında da sadelikten yana olduğunu söyledi. Tasarımcı İdil Tarzi'nin İstanbul Moda Günleri'ndeki koleksiyonu ile Podyum bölümünde yer aldığı program Kuzey Kıbrıs'ta çekildi. Suri'ciğim, bak bu Cameron teyzen! Ünlü aktör Tom Cruise, kızı Suri'yi yeni filmi 'Wichita'daki rol arkadaşı Cameron Diaz'la tanıştırdı. Geçtiğimiz günlerde eşi Katie Holmes ve kızı Suri'nin Boston'daki sete yaptıkları sürpriz ziyaretle çok mutlu olan ünlü aktör, küçük kızını Cameron Diaz'la tanıştırma fırsatı buldu. Diaz'ın yakından ilgilendiği minik Suri, tüm günü babasının setinde geçirdi. Çekimler sırasında babasının karavanında oyun oynayan Suri, neşesiyle setin maskotu oldu. Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiği film, önümüzdeki yıl vizyona girecek. Ayrıldılar! Yaklaşık üç yıldır birlikte olan Jessica Biel ve Justin Timberlake'in ayrıldığı söyleniyor. Us Weekly dergisinin internet sitesindeki habere göre; çift bir ay önce yollarını ayırdı. Biel'den ayrıldığını arkadaşlarına açıklayan Justin Timberlake'in, 'Dost kalmayı tercih ettik. Aramızda küslük yok' dediği söyleniyor. Öte yandan ünlü aktrisin çok üzgün olduğu belirtiliyor. Deri kostümünü eşi için giyecekmiş! Beyazperdenin seksi yıldızlarından Scarlett Johansson, 'Demir Adam 2' filmi için giydiği deri kostümüyle eşi Ryan Reynolds'a sürpriz yapmak istediğini açıkladı. Film gösterime girmeden önce bu kostümü giymek istemeyen ünlü yıldız, 'Beni bu halimle önce sinemada görsün istiyorum' dedi. Zor Ölüm 5 için kolları sıvadı Amerikalı ünlü aktör Bruce Willis, çok izlenen 'Zor Ölüm' serisinin beşinci filmini bir an önce çekmek istediğini açıkladı. Willis, 'Eğer gecikirsek filmi çekmek için enerjim kalmayabilir' şeklinde konuştu. 54 yaşındaki ünlü oyuncu, serinin ilk filmini 1988 yılında çekmişti. Bir daha evleneceğime tren altında kalırım! Genç sevgilisi Jesus Luz'la evleneceği söylenen ünlü şarkıcı Madonna, David Letterman'ın programına katıldı. Program için pizza yiyen ünlü şarkıcı, evleneceğine dair çıkan söylentilere de açıklık getirdi. Madonna, 'Yeniden evleneceğime tren altında kalırım daha iyi' dedi. Madonna ilk evliliğini Sean Penn'le, ikinci evliliğini ise Guy Ritchie ile yapmıştı. İşte Yeni Ay'ın yeni film afişi Hayranlarının merakla beklediği 'Yeni Ay' filmi için yeni bir afiş daha hazırlandı. Gişeye üç farklı afişle çıkmaya hazırlanan filmin yeni afişinde, başrol yıldızları Robert Pattinson ve Kristen Stewart ön planda görünüyor. Drew ustasından onay aldı Aktris Drew Barrymore, ilk kez yönetmenlik yaptığı filmi 'Whip It'in prömiyerini Los Angeles'ta gerçekleştirdi. Barrymore'u, yönetmen Steven Spielberg de yalnız bırakmadı. Spielberg'le poz veren ünlü yıldız, 'Filmim tam not aldı' dedi. Star kaprislerini bırakmış! Daha önce fotoğrafçıları 'Sadece sağ tarafımdan çekin' diyerek uyaran ünlü şarkıcı Mariah Carey, bu kaprislerinden kurtulduğunu açıkladı. 'Precious' adlı dizide oynayan Carey, dizide canlandırdığı sosyal hizmetli rolünden sonra kaprislerini bıraktığını itiraf etti. Gülben’in lohusa diyeti Haziran ayında erken doğumla ikizlerini dünyaya getiren Gülben Ergen, üç ayda 10 cm incelmeyi başardı. Doktoru Mustafa Karataş, Ergen'in nasıl inceldiğini anlattı Üç ay önce ikiz bebeklerini dünyaya getiren ünlü sanatçı Gülben Ergen, yedi aylık hamileyken erken doğum yaptı. İkiz bebekleri Ares ve Güney tam 40 gün hastanede kaldı. Ergen, ancak 40 gün sonra lohusalık diyetine başlayabildi. Doktoru Mustafa Karataş, Ergen'in doğumdan sonra 10 santim incelmesini sağlayan lohusalık diyetini ve vücudu toparlamak için uyguladıkları yöntemleri anlattı... *HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ... Hayata karşı endişelerim ve tedirginliklerim var Yeni filmi 'Sevdaya Durmak'ta Hıristiyan olduğunu gizleyen 'Mustafa'nın aşık olduğu Müslüman 'Esma'yı canlandıran Tuba Büyüküstün: 'Esma' hayattan korkmuyor, endişesi yok, çok mutlu. Ben öyle değilim; hayata karşı tedirginliklerim endişelerim var! Bu film son şansımız! 8 Ekim'de vizyona girecek olan 'Aptallık Çağı' adlı belgesel film, aralık ayında yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesi halkı bilinçlendirmeyi hedefliyor. Film 2055'ten günümüze bakıyor Dünya galasını 21 Eylül'de New- York'ta yapan 'Aptallık Çağı' (The Age of Stupid) filminin Türkiye galası 5 Ekim'de Greenpeace'in katkıları ile gerçekleşecek. 8 Ekim Cuma günü gösterime girecek olan film, tüm dünyada ünlü isimlerin de desteklediği önemli bir sosyal hareket olarak görülüyor. Aralıktaki BM İklim Değişikliği Konferansı öncesi büyük ses getirmesi beklenen film; 2055'te tek başına yaşayan ve 2008'de çekilmiş görüntülerin arşivlerine bakarak, neden iklim değişikliğinin durdurulması için harekete geçilmediğini sorgulayan yaşlı bir adamın gözünden anlatılıyor. Franny Armstrong'un yazıp yönettiği filmin başrol oyuncusu ünlü aktör Pete Postlethwaite. Tüketim, savaş, iklim değişikliği ve alternatifler gibi altı ana temadan oluşan film, bireysel yatırımcıların sağladığı 500 bin Euro bütçeyle 3.5 yılda çekildi. Yalnızlık konusunda güçlü hayat konusunda bebeğim Çağan Irmak'ın 'Karanlıktakiler' filminde rol alan Erdem Akakçe: 10 yıl öncesine dönsem kendime 'İyi gidiyorsun oğlum, devam et!' derdim . 78 yaşındaki Carl'a Günaydın ses verdi 'Up' (Yukarı Bak) adlı animasyon filminin Türkçe dublajında baş karakter Carl'a sesini veren kişi; yıllar önce TRT'de yayınlanan 'Ayı Yogi' adlı çizgi seriyi de seslendiren Erol Günaydın oldu. Filmin İngilizce seslendirmesini ise, 1971-1980 tarihleri arasında 7 Emmy ve 5 Altın Küre ödülü kazanan efsanevi oyuncu Ed Asner yaptı. Cannes Film Festivali'nin açılış filmi olan 'Up', festivalin 62 yıllık tarihinde açılış gecesinde gösterilen ilk animasyon film olacak. Film 16 Ekim'de Türkiye'de vizyona girecek. Bu kitabı yazmamı Boncuk istedi Gazeteci Seda Kaya Güler'in yeni kitabı 'Köpük Annem ve Ben' piyasaya çıktı. Güler geçen yaz kaybettiği köpeği anısına kaleme aldığı kitabı şöyle anlattı: 'Köpük'ün gelişiyle hayatımız renklendi, şansımız arttı. Üç yaşındayken anne oldu. Yavrusu Boncuk, annesinin yanında büyümeye devam etti. Bu kitabın yazılmasını annesinin ölümüyle depresyona giren Boncuk istedi. DEPRESYONDA Kendine yatak odamızdaki sürgülü gardırobun içinde, kuytu bir köşe buldu ve oraya yerleşti. Bir yıldır yemek yeme ve tuvalet ihtiyacı için dışarıya çıkmanın, arada bir gelip kendini sevdirmenin dışında orada yaşıyor. Bu kitap, Boncuk'un annesinden önce ve sonraki hayatını anlatıyor. ' 'Kapalıçarşı'nın Arda'sı işitme engellilerin dostu Oyuncu Mert Fırat işitme engelli bir arkadaşından etkilenerek 'Kutu' adlı filmi yazdı atv'de yayınlanmaya başlanan 'Kapalıçarşı' adlı dizide 'Arda' adlı karakteri canlandıran oyuncu Mert Fırat, hikayesi kendisine ait olan 'Kutu' adlı sinema filmiyle hayranlarını şaşırtacak. Kültür Bakanlığı'nın desteğiyle çekilen ve aralık ayında vizyona girecek filmde Fırat'ın yanısıra Emre Karayel, Timur Acar, Lale Mansur da rol alıyor. ARKADAŞIM ETKİLEDİ Senaryoyu yönetmen İlksen Başarır'la birlikte kaleme aldıklarını söyleyen Fırat, hikayenin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: 'Ortaokulda işitme engelli bir arkadaşım vardı. Böylece onların dünyasını keşfetmiş oldum. Bir gün, işitme engelliler derneğine gittim. Onlarla birlikte beden dili ve işitme engellilerin çıkarttığı sesler üzerine bütün işaret dillerini toplayıp bin kelimeden oluşan bir işaret dili görsel sözlüğü yarattık. Filmden sonra dağıtımına başlayacağız.' Filmin galasına işitme engelli arkadaşını da çağıracağını söyleyen Fırat, filminin Uluslararası Kanada Film Festivali'nin 10 bin senaryo içinde finale kalan ilk Türk senaryosu olduğunun da altını çizdi. Evinin bahçesi klip meyhanesi Murat Evgin, ‘Bambaşka Bir Şehir’ adlı yeni albümündeki ‘Fasıl Başlayınca’ şarkısına Polonezköy’deki evinin bahçesinde klip çekti! Çekim yapabilmek için uzun süre açık hava meyhanesi arayan Evgin, saat 24.00’ten sonra uygulanan ‘müzik yasağı’ nedeniyle amacına ulaşamayınca; çareyi kendi bahçesini ışıl ışıl bir meyhaneye çevirmekte buldu. Yasemin Öztürk, Cenk Acarlar Melody Scher’in rol aldığı eğlenceli klibin çekimleri saat 21.00’den sabaha karşı 06.00’ya kadar sürdü. Murat Evgin’in yönettiği klipte 35 kişilik bir ekip görev aldı. Kardeşi için single çıkardı Popçu Reyhan Karaca, kemik kanseriyle mücadele eden kardeşi Fatih şerefine bir single çıkardı. ‘S.B.A-Sevmeyi Bilmeyen Adam’ adlı single’ı kardeşine doğum günü hediyesi olarak hazırlayan Karaca; şarkının klibinde de oyuncu Özgür Özberk’le kamera karşısına geçti. Reyhan Karaca’nın iki yıl aradan sonra çıkardığı single’da ‘Sevmeyi Bilmeyen Adam’ şarkısının üç farklı versiyonu yer alıyor. İstek üzerine ‘Yara Bende’ ‘İmza’ adlı albümüyle müzik listelerinin zirvesine yerleşen Sıla; ‘İnşallah’ ve ‘Sevişmeden Uyumayalım’ adlı şarkılarının ardından; yoğun istek üzerine ‘Yara Bende’ şarkısına da klip çekti. Kemal Doğulu’nun çektiği klipte Sıla’ya 20 kişilik bir oyuncu ekibi eşlik etti. İmajını sık sık değiştiren genç şarkıcı, ‘Yara Bende’nin klibinde dalgalı siyah saçları ile kamera karşısına geçti. DJ Karadayı’ya İspanya yolu açıldı Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan DJ Hüseyin Karadayı’ya İspanya yolu gözüktü. İspanya’nın en büyük plak şirketlerinden Suma Records ile anlaşan Karadayı; uluslararası bir projeye imza atacak. Karadayı’nın ‘Fresh’ adlı albümünde de yer alan Sezen Aksu’nun ‘Geri Dön’ şarkısı; dünyaca ünlü DJ’ler tarafından farklı farklı remikslenecek. Kasım ayında dinleyiciye ulaşacak projeye; İspanya’dan Alex Roque, Yunanistan’dan Consoul Trainin, Macaristan’dan Chris Lawyer gibi ünlü DJ’ler katılacak. Usmonova’ya Erkoç desteği Orta Asya’nın ‘Madonna’sı Yıldız Usmonova’nın Türkçe şarkılar yorumladığı ‘Dünya’ isimli albümünün Bodrum’da çekilen klibinde Fatih Erkoç da yer aldı. Erkoç,’Görmesem Olmaz’ şarkısında düet yaptığı Usmonova için “Büyük bir ses ve çok iyi bir yorumcu. Birlikte şarkı söylemekten çok keyif aldım” dedi. Fatih Erkoç, bugüne dek ilk kez Yıldız Usmonova’nın klibinde rol aldı. ‘Aralık’ta eğitim aralıksız sürüyor Şirin Yalçın ve Elif Dürüst’ün kurucusu olduğu Aralık Derneği’nde, yeni dönem eğitim programları bu ay itibariyle başlıyor. ‘Seramik-Heykel’, ‘Müzik Tarihi’, ‘Fotoğraf Temel Eğitim’, ‘Resim Atölyesi’, ‘Sanat Tarihi’, ‘Felsefe’, ‘Edebiyat Atölyesi’, ‘Yaşam Koçluğu’, ‘Kadın-Erkek İlişkileri’ konu başlıkları altında düzenlenen seminerler; gündüz ve akşam olarak iki bölüm halinde gerçekleşiyor. Beş yıldan bu yana, uzman eğitmenler tarafından verilen kurs ve work-shop’lardan elde edilen gelir ise; çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktarılıyor. Hayalim gerçek oldu Sumru Yavrucuk'la oynuyorum! TRT 1'de yayınlanan 'Bahar Dalları' dizisinde 'Altan' karakterini oynayan Ümit Olcay: Sumru Yavrucuk'la bir yıl önce tanıştığımda 'İnşallah bir gün sizinle aynı projede oynamak isterim' demiştim. Aradan geçen bir yıldan sonra karşıma gelen proje bu oldu! Atatürk makyajını yabancılar yapamaz Yaptığı ilginç makyajlarla adından söz ettiren makyör Çetin Koyuncu, bugüne kadar çeşitli projelerde Atatürk'e benzetmek için oyunculara yapılan makyajları başarısız buluyor: Çünkü bu makyajları yabancılar yapıyor. Bıraksınlar bir de ben yapayım! Kalp acısına iyi gelen şarkılar yaparım 'Türk Kalp Vakfı' tarafından 'iyi kalpli' olduğu için ödüllendirilen şarkıcı Bengü, 'Benim yaptığım iş zaten kalp işi, gönül işi. İyi kalpli olmaya çalışıyorum ve kalp acısına iyi gelen şarkılar yapıyorum' diye konuştu. Dünyanın en güzel 6 spikerinden biriyim! 'The Best Eleven' sitesinde 'Dünyanın En Güzel Kadın Spikerleri' arasına giren spor spikeri Burcu Esmersoy düzeltme yaptı: Altıncı değil, ilk 6'nın içindeyim! Evliliği düşünmedim ama karşı da değilim İkinci kez baba olmaya hazırlanan Matthew McConaughey, People dergisine konuştu: Evliliğe karşı değilim, Camila ile ilişkimizi zamana bıraktık Son yıllarda Hollywood'un en çok tercih edilen aktörlerinden birisi olan Matthew McConaughey, hem özel hayatında hem de kariyerinde mutlu günler geçiriyor. Başrolünü Jennifer Garner'la paylaştığı yeni filmi 'Hayalet Sevgililerim' filminin gösterdiği başarı sayesinde keyfi yerinde olan ünlü aktör, önümüzdeki aylarda doğacak yeni bebeğinin heyecanını yaşıyor. İşte Matthew McConaughey'nin ilişkisiyle ilgili People dergisine yaptığı samimi açıklamalar: Oğlum Levi'nin doğumundan sonra hayatımda yeni bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Babalık harika bir macera. Gerekirse öpüşme sahnesi çekiyoruz 'Yaprak Dökümü' dizisinin sevilen oyuncuları önceki gün bir alışveriş merkezinin düzenlediği imza gününde biraraya geldi. Üç yıldır ekrana gelen diziyle Türkiye'nin en tanınmış isimleri haline gelen Bennu Yıldırımlar, Gökçe Bahadır, Ahmet Saraçoğlu ve Kıvanç Kasabalı hayranlarına yüzlerce kart imzaladı fotoğraf çektirdi. Çocukların dizilerde oynamasını istemem! Kanaltürk ekranlarında Elif Korkmazel'in sunduğu 'Bugün Ne Pişirsem?' programına konuk olan yapımcı Faruk Turgut, çocukların dizilerde oynamasını tasvip etmediğini söyledi. ONLARLA ÇALIŞMAK ZOR! 'Son Bahar' dizisinde iki çocuk oyuncuları olduğunu söyleyen Turgut, konuşmasını şöyle sürdürdü: 'Çocuklar, bulundukları ortama çabuk adapte oluyor. Onun devamı gelmediğinde de hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ruh halleri her gün aynı olmuyor. Canları istediğinde bazı şeyleri yapıyor ya da yapmıyorlar. Onlarla iş yapmak kolay değil!' (Televizyon Gazetesi) Diziyi seyrettiyseniz bize de anlatsanıza... Star TV'nin yeni dizisi 'Kül ve Ateş'in oyuncuları Şerif Sezer, Hakan Balamir, Başak Köklükaya ve Erkan Bektaş, CNN Türk'te Saba Tümer'in programına konuk oldular. Yayına katılmak için Antakya'dan İstanbul'a uçakla gelen Şerif Sezer, çekimler nedeniyle birçok oyuncunun diziyi izleme imkanı bulamadığını, kendisinin de ancak iki bölüm izleyebildiğini söyledi. Başak Köklükaya ise birinci bölümü izlediğini ancak ikinci bölümü izleyemediğini söyleyerek Saba Tümer'e espriyle 'Seyrettiyseniz anlatsanıza' dedi. (Televizyon Gazetesi) 49'uncu yaşını sette kutladı TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve ilk bölümüyle ilgi odağı olan 'Bahar Dalları' dizisinin setinde sürpriz doğum günü heyecanı yaşandı. Çekimleri Eyüp Belediyesi Ensari Konağı'nda gerçekleşen dizide, önceki gün Sumru Yavrucuk, yeni yaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Set ekibinin sürprizi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavrucuk, pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesti. Ünlü oyuncu 49 yaşına girdiğini açıkladı. Oynadığı klip gerçek oldu! Emre Altuğ'un 'Aşk-ı Kıyamet' şarkısının klibinde rol alan Günaydın için oynadığı klip gerçek oldu. Eşi Güneş Hanım'ı 2005'te kaybeden Günaydın; klipte eşini kaybetmiş bir adamın dramını oynuyor. Adam bir tekerlekli sandalyeyi sanki eşi oturuyormuş gibi sokaklarda dolaştırıyor. Söz Sende programında klipten sonra eşinin 'O sandalyeyi hiç boş bırakmayacağım' dediğini anlatan Günaydın, 'Maalesef o sandalye şimdi boş' dedi. (Televizyon Gazetesi) Şeritli çoraplı Süreyya! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, 'gösterişli' giyim tarzını sürdürüyor. Ankaralı sevgilisi Barış Demirok ile önceki akşam Anjelique Bar'a giden Yalçın; şeritli çorapları ve kafesli botlarıyla dikkat çekti. Anjelique'den çıkıp, yürüyerek Reina'ya giden Süreyya, yol boyunca fotoğraflarının çekilmesine hiç tepki vermedi. Sosyetik güzel Reina'da sadece yarım saat kaldı. Efes'in koçu muradına erdi Efes Pilsen Basketbol Takımı'nın koçu Ergin Ataman, iki yıldır birlikte olduğu Berna Uçkun ile evlendi ve 'aradığı aşkı bulduğunu' söyledi. Adile Sultan Yalısı'ndaki düğüne 300 davetli katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise Lütfi-Ülkü Arıboğan üstlendi. Düğüne Efes Pilsen Basketbol Takımı'nın sahibi Tuncay Özilhan', Kerem Tunçeri, Arzu-Mehmet Kunt katıldı. Alkollü aşıklar Nejat İşler ve sevgilisi Berrak Tüzünataç, Ayaklı Gazete'nin haberine göre önceki gece Taksim'de olay çıkardı. Kaldıkları otele taksiyle gelen ve alkollü oldukları gözlenen aşıklardan İşler'in bir muhabire kafa attığı, Tüzünataç'ın da çirkin el hareketleri yaptığı iddia edildi. Otele girdikten sonra ise güzel oyuncu basına el sallarken görüntülendi. Kahkaha krizi tuttu! Ünlü televizyoncu Saba Tümer, erkek arkadaşıyla birlikte eğlendiği mekandan çıkarken Süper Star Life kameralarına yakalandı. Tümer. Ortaköy'deki bir mekandan çıkarken karşısında kameraları görünce gülme krizine tutuldu. Tümer, kahkahalarıyla önce ciddi duran sevgilisini de güldürmeyi başardı. Sonunda yakalandı! Yakışıklı dizi oyuncusu ve sunucu Vatan Şaşmaz, önceki gün ilk kez sevgilisi ile görüntülendi. Bebek- Ortaköy sahilinde turlarken objektiflere yakalanan Şaşmaz, 'Bizi tam dondurma yerken yakaladınız, çok farklı bir fotoğraf oldu' diye espri yaptı. Keşke yıllar önce anne olsaymışım İşadamı Murat Ersönmez ile evlenen ve 'Defne' adında bir kızı olan Sinem Güven, 'Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Keşke yıllar önce anne olsaydım' dedi. Önceki gün kızı Defne ile Bebek Parkı'nda görüntülenen Güven; aralık ayında yeni bir proje ile gündeme geleceğini belirterek, 'Bu ne bir televizyon programı, ne bir televizyon dizisi ne de sinema filmi... Çok şaşıracaksınız!' diye konuştu. Bedava ayı rolü oynarım Cem! Komedyen Ceyhun Yılmaz, Süper Star Life'a açıkladı: 'Ustamız Cem Yılmaz'ı arayıp, 'Yahşi Batı'da ücretsiz rol alır, bir ayıyı bile canlandırırım' dedim. Rol vermedi ama olsun, muhteşem bir film yaptı.' Albüm çıksın konuşurum! Kasketiyle Bebek'te görüntülenen Burak Kut, yeni albümüyle ilgili konuştu: 'Suskunluk dönemindeyim, albüm çıktıktan sonra konuşacağım.' Rihanna Venedik'i çizmeleriyle fethetti Yeni albüm kayıtlarından fırsat bularak kısa bir tatile çıkan ünlü şarkıcı Rihanna, arkadaşlarıyla birlikte Venedik'e gitti. Bol bol alışveriş yapan seksi şarkıcı deri mini eteği ve çivi topuklu çizmeleriyle sokakları arşınladı. Rihanna önlerine sarı gölgeler attırdığı yeni saç rengiyle Venedikliler'den tam puan aldı. Podyumun kraliçeleri aynı tanıtımda buluştu 90'lı yıllarda podyumlara damgasını vuran Eva Herzigova, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer Milano Moda Haftası için biraraya geldi. 40'lı yaşlarda olan üç model görüntüleriyle 10 yıl önceki hallerini aratmadı. Dolce Gabbana'nın yeni parfümü 'Anthology'nin tanıtımına katılan üç model, Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. Çocuklarım için en büyük destek annem Gossip Girl' dizisinin yıldızı iki çocuk annesi Kelly Rutherford, yaşadığı sancılı boşanma sürecinde tüm desteği annesinden aldığını açıkladı. İki çocuk annesi ünlü aktris, 'Annem bana destek olduğu için çok şanslıyım. Hermes iki, Helena ise sadece üç aylık. İkisinin de bakımı gerçekten çok zor' dedi. Formula 1 için sahneye çıktı Bu yıl Singapur'un ev sahipliğini yaptığı Formula 1 Grand Prix için düzenlenen organizasyonda Amerikalı ünlü şarkıcı Beyonce sahne aldı. McLaren Formula 1 takımının desteklediği ünlü şarkıcı, konserde şarkıları ve danslarıyla izleyenleri coşturdu. Bu kez şehirde ilişkiler ve aşklar çok karışacak! Önümüzdeki yıl vizyona girecek olan 'Sex and the City 2' ile ilgili merak edilenleri In Touch dergisi derledi. İşte buram buram aşk kokan ikinci filmin detayları Samantha eski aşkına dönüyor Filmin çapkın karakteri Samantha Jones, ilk filmde büyük aşk yaşadığı ancak terk ettiği Smith'e geri dönüyor. Hâlâ Smith'i sevdiğini anlayan Samantha, tekrar kanser hastalığının nüksettiğini düşünerek vakit kaybetmeden Smith'i hayatında istiyor. Samantha Jones karakterinin çekimleri için geçtiğimiz günlerde New York'a giden Kim Cattrall yoğun ilgiyle karşılandı. Miranda kariyerini değiştiriyor Başarılı bir kariyere sahip olan Miranda, ilk filmde sorunlar yaşadığı eşi Steve'le tüm sorunlarını hallediyor ve oğlu Brady ile birlikte mutlu bir hayat sürdürüyor. Cynthia Nixon'ın canlandırdığı Miranda, başarılı olduğu avukatlık kariyerine ara verip eşiyle birlikte bir restoran açmayı planlıyor. Ekonomik kriz onları da vuracak İlk filmde Mr.Big'le evlenerek muradına eren Carrie Bradshaw'u, ikinci filmde maddi zorluklar bekliyor. Setten sızan haberlere göre, ekonomik kriz yeni evli çifti de vuruyor. Carrie ve Mr.Big bir dönem zengin arkadaşları Charlotte ve Harry'nin evine taşınmak zorunda kalıyor. Geçtiğimiz günlerde bir sahnenin çekimi için New York'ta sette görüntülenen Sarah Jessica Parker ve Chris Noth'un parasızlıkla ilgili yaptıkları diyalog dikkat çekti. Sahnede Mr.Big, Carrie'yi maddi durumlarını fark etmesi için uyarıyor. Araları bozuluyor Mutlu evlilikleriyle serinin gözdesi Charlotte ve Harry, ikinci filmde zorlu bir süreçten geçiyor. Kristin Davis ve Evan Handler'ın hayat verdiği Charlotte ve Harry'nin arasına bu kez kara kedi giriyor. Charlotte eşinin kendisini aldattığını düşünerek evinden ayrılıyor. Carrie 80'leri geri getiriyor İkinci filmin New York'ta süren çekimlerinde Carrie Bradshaw, 80'li yılları hatırlatan kostümleriyle dikkat çekmişti. Her zaman şık ve güzel Tarzıyla dikkat çeken Carrie Bradshaw, ikinci filmde de ünlü modacıların elbiselerinden ve ayakkabılarından vazgeçmiyor. Uzan çifti kayboldu! Bayramdan önce, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ile eşi Alara Uzan’ın boşandığına dair dedikodular kulağıma geldi! Hoş, başta pek ihtimal vermesem de, araştırdım! Haberi ilk ağızdan teyit etmek için de çifti aradım; ancak yaklaşık 15 gündür çabalarım hep boşa gitti. Çünkü ikisin de cebi sürekli kapalıydı! Çiftin neredeyse her gün görüştükleri arkadaşlarından da yardım istedim. Ama onlar da hiçbir şekilde çifte ulaşamadıklarını söyleyince içime bir kurt düştü! Tabii bu dedikodular dallanıp, budaklandı. Bunun üstüne Cem Uzan’ın avukatı dedikoduları yalanlayan bir açıklama yaptı! Ama bence bu ortadan kaybolmanın altından bir şey çıkacak; ne olduğunu da yaşayıp hep beraber göreceğiz!!! Emekliliğinde vergi rekortmeni oldu! 2.5 yıl önce işlerini tasfiye edip, aktif çalışma hayatından çekilen Celal Çapa şahsi geliri ile vergi rekortmeni oldu! Yaklaşık 40 yıl iş hayatının içinde olan Çapa, aktif döneminde sahip olamadığı bu ödüle, emekliliğinde sahip olmayı başardı! Galata Vergi Dairesi’nin gelir mükellefleri içinde 2008 yılı itibariyle 48. sırada yer almış. Danışmanlık ve kira geliri ile geçinen Çapa, eline geçeni net şekilde vergilendirince teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiş. Vergi rekortmeni olduğu için çok sevindiğini söyleyen Çapa’nın, “Durumu benden daha iyi olanların bu listede olması gerekirdi” lafı da çok düşündürücü tabi!!! Kalbi kırık kankalar Yedi yıllık sevgilisi Eda Taşpınar’dan ayrılan Nurettin Hasman ile üç aylık eşi Şebnem Işık’tan boşanan Emre Ergani tam anlamıyla kanka olup çıktı! Dostlukları zaten çok eskiye dayanıyordu tabii ama her ikisi de bekar kalınca artık hep birlikte arz-ı endam eylemeye başladılar. Nereye gitsem, Hasman ile Ergani’yi birlikte görüyorum. Geçenlerde de Beymen Brasserie’deydiler; baş başa vermiş, bir şeyler konuşuyorlardı. Şu sıralar her ikisinin de kalbi kırık olduğu için herhalde birbirlerinin halinden çok iyi anlıyorlar. Bakalım bu kankalığı, yeni bir aşka yelken açıp ilk kim bozacak!!! O film Oscar için yeterli kriterlere sahip değil! Oscar aday adaylığını bir oy farkla ‘Güneşi Gördüm’ filmine kaptıran ‘Nokta’nın yönetmeni Derviş Zaim, ‘Güneşi Gördüm’ün adaylık kriterlerine uymadığını söyledi. Minik Serçe’ye memleketinde güvenlik önlemi Her sene farklı bir şehirde kuruluş yıldönümlerini kutlama kararı alan Teknosa’nın 9. yıl kutlamaları, BKM’nin organizasyonuyla bu yıl İzmir’de gerçekleşti. Firmanın doğum günü etkinlikleri önceki akşam Sezen Aksu konseri ile başladı. Kendi memleketinde dinleyicisiyle buluşan Aksu’nun ‘demokratik açılım’a verdiği destekten ötürü olası bir protestoyu önlemek için polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Konser saatinden 15 dakika sonra sahneye çıkan Aksu sevenlerine en sevilen eski ve yeni şarkılarını söyledi. İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konseri izleyenler arasında oyuncu Engin Günaydın da yer aldı. Arda’nın Sinem’den yardım aldığı kitabın tanıtımı yapıldı Sinem Kobal ile görüntülendiği zaman “Kitap yazıyoruz” diye açıklama yapan Arda Turan’ın kitabı tanıtıldı! Nike’ın İstanbul için hazırlanan, ‘Icons In İstanbul’ kitabı Babylon’da verilen bir partiyle tanıtıldı. Kitapta futbolcu Arda Turan, tekvandocu Azize Tanrıkulu, basketbolcu Kerem Tunçeri gibi İstanbul’un öne çıkan isimlerinin hayatları yer aldı. Daha önce defalarca oyuncu Sinem Kobal ile görüntülenen ve “Sinem arkadaşım, kitabıma yardım ediyor” diyen Arda Turan gecede de, “Bu kitabın yazılmasında bana destek veren Sinem Kobal’a teşekkür ediyorum” dedi. Tuba Ünsal, Cengiz Abazoğlu ve Ayşe Boyner gibi renkli isimlerin katıldığı partide Cem Boyner’in kızı Ayşe Boyner kıyafeti ve dövmesi ile dikkat çekti. Alkollü olduğu gözlenen Boyner bir arkadaşı ile hasret giderirken objektiflere yansıdı. Akne sorunları MJ’i paranoyak yapmış! Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Michael Jackson’la ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Jackson’ın, ergenlik yıllarında yaşadığı akne sorunu yüzünden paranoyak bir hale geldiği söyleniyor. Popun Kralı, bazı röportajlarında “Yüzümü gizleyen büyük şapkalar takardım. İnsanlarla konuşurken onların yüzüne bakamazdım” diye konuşuyor. Babalığa alıştı ‘Buffy The Vampire Slayer’ dizisiyle üne kavuşan David Boreanaz, geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba oldu. Eşi Jamie Bergman’la doğan kızlarına Bardot Vita adını veren Boreanaz, “Jaden’a bir kardeş geldiği için mutluyuz” dedi. 'Makyaj odası' ünlülerle doldu Turkcell Kuruçeşme Arena konserleri, sezonu görkemli bir organizasyonla kapattı. Suzan Kardeş, 'Makyaj Odası Şarkıları' adlı albümüne sesiyle destek veren ünlülerle birlikte sahne aldı. Geceyi şarkılarıyla renklendiren isimler arasında Demet Akbağ, Özgü Namal, Meltem Cumbul, Erkan Can, Yasemin Yalçın, Şebnem Sönmez ve Sezen Aksu vardı. Konsere birkaç Balkan şarkısıyla başlayan Kardeş sahneye ilk Demet Akbağ'ı davet etti. Ardından Erkan Can, Meltem Cumbul, Özgü Namal, Şebnem Sönmez veYasemin Yalçın çıktı. Git kendini çok sevdirmeden Yazar Tuna Kiremitçi ile popçu Demet Sağıroğlu yollarını ayırdı. Bir yıldır birlikte olan çift, sessizsedasız bir şekilde ilişkilerine noktayı koyarken, Tuna Kiremitçi şu açıklamayı yaptı: 'Bu konuda her ikimiz de konuşmama kararı aldık.' Eurovision'a asıl ben gitmeliyim! Son günlerde gündemden düşmeyen 'Eurovision'da Türkiye'yi kim temsil edecek?' tartışmalarına Hilal Cebeci de dahil oldu. Şarkıcı, Eurovision için adı geçenleri topa tuttu. Yalın, Hande Yener, Nazan Öncel, Burcu Güneş ve Ziynet Sali gibi isimlerin Eurovision'da temsilcimiz olacakları haberlerini kendilerinin yaydığını, belirten Cebeci, 'Bunlar gündeme gelmek için basit numaralar' dedi. Şarkıcı, 'Dünyaya farklı bir şov sunacağım' diyenlerin samimi olmadığını belirterek, 'Türkiye'yi temsil etme amaçları yok. Tek düşündükleri, para. Ben tek kuruş almadan ülkemi temsil ederim. Hodri meydan!' dedi. Cebeci ekledi: 'Bu işe talip olanlar canlı yayında şarkılarını söylemeli, ülkemizi temil edecek kişiyi de halkın vereceği oylar belirlemeli.' Kimseye ‘Bekle beni’ deyip tüymedim! Bugün ekranlara geri dönen 'Canım Ailem' dizisinin 'Samim'i usta oyuncu Uğur Yücel, 'Hayatınızda sizi 'Meliha' gibi büyük bir sabırla bekleyen birisi oldu mu?' sorusuna 'Bekle geleceğim deyip de, tüydüğüm olmadı.' dedi. Süreyya'nın Lamborghini şovu Sosyetik güzel Süreyya Yalçın ile Ankaralı sevgilisi Barış Demirok, önceki gün yaklaşık 330 bin Euro değerinde olan 'Lamborghini Gallardo' marka lüks bir otomobille İstinye Park'a geldi. Arabalarını park ettikten sonra Masa Restaurant'a geçen iki sevgili, romantik bir kahvaltının ardından yürüyüş yaptı. 'Gadget' adlı minik köpeğini Louis Vuitton marka çantasında gezdiren Süreyya Yalçın, hayli keyifliydi. Kupalarını İbo verdi Basketbol turnuvası Disney XD Cup, 12-13 yaş grubu çocuklar arasında Caddebostan'da düzenlendi. Yarışmacılar final maçının heyecanını İbrahim Kutluay'la yaşadı. Hava atışıyla maçı başlatan Kutluay, ardından kazananlara kupalarını verdi. Kıyasıya mücadelinin yaşandığı turnuvada sıradışı gösteriler de güne damgasını vurdu. Bisiklet şovları, paten gösterileri izleyicilerin yüreklerini hoplattı. İbrahim Kutluay, 'Disney XD Cup'ta kazanan çocuklarla bir eğitim düzenleyeceğiz. Geleceğin basketbol yılkdızlarıyla bir arada olmak benim için büyük gurur verici' diye konuştu. Küba'ya destek için konser verdiler Geçtiğimiz yıl 'Ike' ve 'Gustav' kasırgaları ile sarsılan Küba'ya, İstanbul'dan da yardım eli uzandı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen 'İnsanlık Kasırgalardan Daha Güçlüdür' adlı konserde; Şevval Sam, Erkan Oğur, İsmail Hakkı Değirmencioğlu ve Grup Gündoğarken ücret almadan sahneye çıktı. 'İnsanlık Kasırgalardan Daha Güçlüdür' sloganlı etkinliğin sanatçıları ücret almadı. Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Yön FM ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi tarafından düzenlenen yardım konserini yaklaşık 3 bin kişi izledi. Küba ve Venezüella elçiliklerinin de destek verdiği etkinliğin biletleri 30 TL'den satıldı. Dinleyiciler, ellerindeki Küba bayraklarıyla dikkat çekti. Program öncesi heyecan yatıştırdı Alişan'la pazartesi günü sabah programı sunmaya başlayan Özlem Serter, pazar günü eşi Sinan ve oğlu Demir'le İstinye Park'taydı. Yoğun bir çalışma temposuna giren güzel sunucu, uzun bir ara verdiği mesleğine dönmenin heyecanı içindeydi. Yırtık bluciniyle dikkat çeken Özlem; oğlu Demir'i gezinti boyunca kucağından indirmedi. Acar'ın 350 bin euro'luk oyuncağı Acarlar Otoımotiv'in patronu Erdinç Acar ile eşi Hande Hanım, İstinye Park'ta pazar keyfi yapanlar arasındaydı. 350 bin Euro değerindeki son model Ferrari otomobilleriyle mekana gelen Acar çifti; Masa Restaurant'ta yemek yedi. Acar'ın '599 GTB Fiorano' model yeni arabası İstinye Park'ta büyük sükse yaptı. Bebek gezmesi Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Rodrigo Tello, eşi ve çocuğuyla İstinye Park’ta gezdi. Tello çifti yemek yerken, bebekleri de arabasında uyudu. Önce yemek sonra gezmek BJK’nın eski menajeri Sinan Engin, eski eşi Seda Sayan’dan olan oğlu Oğulcan’la keyifli bir gün geçirdi. Babaoğul, yemek sonrası İstinye Park’taki alışveriş merkezini turladı. Sevgilisiyle alışveriş yaptı Oryantal Tanyeli ile Yunanlı sevgilisi Alex Syropolos, önceki gün birlikte alışverişe çıktı. İstinye Park’taki mağazaları tek tek gezip, kıyafet deneyen Tanyeli, sevgilisinin fikrini almayı da ihmal etmedi. Alex’in zevkine çok güvendiği gözlenen Tanyeli, fotoğraflarının çekildiğini fark edince makyajsız yüzünü gizlemek için güneş gözlüklerine sarıldı. 'Keyfim yerinde' dedi! Son günlerde eşi Sulhi Aksüt’le olan boşanma davası ile gündemden düşmeyen Sibel Can, önceki gece Bebek’teydi. Kızı Melisa ve oğlu Engin Can ile yemek yiyen şarkıcı, çıkışta gazetecileri görünce şaşırdı. Arabasını mekanın kapısına sıfır yanaştıran Sibel Can, kameralara gülücükler saçtı. Soruları yanıtsız bırakan Can, sadece keyfinin yerinde olduğunu söylemekle yetindi. Yasemin için değer İşleri nedeniyle Rusya’da yaşayan İzzet Özilhan, iki yıldır birlikte olduğu Yasemin Ergene’yi çok özlüyor. Hafta sonları İstanbul’a gelen Özilhan, önceki gün sevgilisiyle İstinye Park’taydı. Hafta sonu için gelmenin zor olduğunu belirten İzzet Bey, “Yasemin’i görmek için değer” dedi. Annelik hakkımı elimden almayın! Rahatsızlığı sebebiyle anne olamayacağını öğrenen tiyatrocu Asuman Dabak, taşıyıcı annelik için yasal kapıların kapalı olmasına isyan etti. Patronu bilmem patroniçe benim Pop müziğin sevilen sesi Bengü 'İki Melek' adlı albümü için düzenlenen imza gününde kendisine yöneltilen 'Bu yazın patronu Serdar Ortaç mıydı, Kenan Doğulu mu?' sorusuna 'Bu soru beni aşar, ikisinin de yeri ayrı ama ben her yerde kendi şarkılarımı duydum. Bu yazın patroniçesi benim diyebilirim' diye yanıt veren Bengü sözlerini şöyle sürdürdü: 'Şimdiye kadar Serdar Ortaç, Kenan Doğulu ve Yalın'la çalıştım. Tarkan'la da çalışmak isterim. Ben hep bu isimlere 'meleklerim' diyorum. Tarkan'ı da bu isimlere ekleyebiliriz. Böylece omuzumda dört melek olmuş olur!' Makedon halk şarkısı seslendirdi ‘atv’nin çok izlenen ‘Elveda Rumeli’ dizisinden sonra öne çıkan Makedon halk türküleri, albümlere de girdi. Funda Kurtuldu, ‘Yeniden’ isimli albümünde Makedon bir halk şarkısı olan ‘Jovano Jovke’ye yer verdi. Şarkıcı, “Balkanlar yüzyıllar boyunca farklı milletlerin, kimliklerin, dinlerin birlikte yaşadığı bir coğrafya. Bu farklı duyguların bir arada yaşandığı bölgenin türküleri de o hüznü, duyguyu alıyor. Bu türkünün bendeki yeri çok ayrı ”dedi. Başka bir erkeği düşündün mü? Tamer Karadağlı, programına konuk olduğu gazeteci Tuluhan Tekelioğlu'nu zor durumda bıraktı. Tekelioğlu, 'Boğaziçi'nden programına eski eşi Arzu Balkan'la birlikte konuk olan Karadağlı'yı ilişkiler konusunda sıkıştırınca başına iş açtı. Karadağlı, Tekelioğlu'na 'Başka bir erkeği düşündün mü hiç?' diye sorunca ünlü sunucu, ne söyleyeceğini şaşırdı ve kahkaha atarak durumu geçiştirmeye çalıştı. Karadağlı ise, 'Dürüst ol' diye sorusunda ısrar edince, 'Evet, babamı düşündüm' yanıtını verdi. Bu cevapla tatmin olmayan ünlü oyuncu ise, 'Böyle yaparak aslında düşündüğünü söylüyor' diye konuştu. Tuluhan Tekelioğlu, böyle şeyleri ekranlarda konuşamayacağını belirterek konuyu kapattı. İşi için takımını bıraktı Spor spikeri Burcu Esmersoy, eskiden Galatasaray taraftarı olduğunu ancak işi nedeniyle takım tutmayı bıraktığını söyledi. Kanal D'de Cem Davran ve Tülin Şahin'in sunduğu 'Güzel Bir Gün' programına konuk olan Esmersoy, neden böyle bir karar aldığını şöyle açıkladı: 'İnsanlar, bunun yüzüme, ifadelerime, mimiklerime çok yansıdığını söylüyordu.' Güzel sunucu, bu söylenenlere uzun süre inanamamış: 'Öyle bir şey yok, falan dedim. Daha sonra bana bunların kayıtlarını gösterdiler. Sonuçta artık böyle bir şeyi yapmamam gerektiğini fark ettim ve bir anda takım tutmaktan vazgeçtim.' Mahsun Kırmızıgül hiperaktif ve iyi görüşlü Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Güneşi Gördüm' filminde rol alan Demet Evgar, Kırmızıgül'ü öve öve bitiremedi. Ünlü şarkıcının, yönetmenliğinin eleştirilmesine karşı çıkan ünlü oyuncu, 'Filmi gözümüzün önünde yönetti. Çok çalışkan ve iyi görüşlü bir adam. Sette çok hiperaktif...' diye konuştu. İkisinin ortak noktası boşanıyor olmaları Ünlü sunucu Ece Erken, 'En büyük hayranlarından biriyim' dediği Sibel Can'la boşanma davaları hakkında dertleştiklerini söyledi. Ayaklı Gazete'nin haberine göre, bir uçak yolculuğu sırasında Sibel Can'la karşılaşan Erken, ünlü sanatçıyla hem iş görüşmesi yaptığını, hem de özel hayatlarına dair konuştuklarını anlattı. Her ikisi de boşanma süreci geçiren ikiliden Erken, ünlü sanatçıyı programına çıkması için de ikna ettiğini belirtti. 'Hayatım boyunca en çok konuk etmek istediğim kişi' dediği Can'ın başka hiçbir programa katılmayacağını da söyleyen Erken, 'Kuralını sadece benim için bozacak' dedi. Filmleri için para döken arkadaşlara helal olsun! Aralık ayında vizyona gireceği açıklanan 'Kutsal Damacana 2'nin çekimleri önceki gün başladı. Film setinde Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül gibi büyük bütçelerle film çekenlere gıptayla baktığını söyleyen Şafak Sezer, 'Film için para dökenlere helal olsun' dedi. İlle de oyuncu olsun, ister çamurdan olsun! Yönetmenliğini Cem Timurlenk'in üstlendiği 'Rina' adlı yapımda rol alan Paşhan Yılmazel ve Eray Türk, filmin çamurlanma sahnesinde oldukça zorlandı. Gökçeada'da gerçekleştirilen çekimlerde 40 derece sıcağın altında bir gün boyunca çamurla kaplı olarak kamera karşısına geçen oyuncular, çamur banyosu çekimlerinin kariyerlerinde unutamayacakları anlara sahne olduğunu söyledi. Whitney'nin kızı annesinin izinde Geçtiğimiz günlerde yeni albümüyle Central Park'ta bir konser veren ünlü şarkıcı Whitney Houston, sahneye kızı Bobbi Kristina'yı çağırdı. 16 yaşındaki Kristina, güzel sesiyle dinleyenleri büyüledi. Friends sonunda sinema oluyor Bir dönem ekranların en çok izlenen dizilerinden olan ‘Friends’ sonunda beyazperdeye taşınıyor. Dizinin yaratıcıları David Crane ve Marta Kauffman, yapımcılarla görüşmeye başladıklarını ve filmin senaryosunu yazacaklarını açıkladı. 2004’te final sezonuyla ekrana veda eden dizinin yıldızları Jennifer Aniston, Matt Leblanc, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve David Schwimmer bu filmle yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçmiş olacak. Dizisi iki bölümde kalktı Amerikalı ünlü aktris Mischa Barton, şu sıralar keyifsiz günler geçiriyor. Yapımcılığını Demi Moore’un eşi Ashton Kutcher’ın yaptığı ‘The Beautiful Life’ın başrolünde oynayan Barton’ın, iki bölümden sonra yayından kaldırılan dizisi için çok üzgün olduğu söyleniyor. Geçtiğimiz aylarda şiddetli depresyon nedeniyle rehabilitasyon kliniğinde tedavi gören genç yıldız, işiyle moral bulmuş ve kendisini toparlamıştı. Kocamı hiç kıskanmıyorum Amerikalı ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, eşi Marc Anthony’nin kadın hayranlarını kıskanmadığını açıkladı. Anthony ile beş yıldır evli olan ve bu evliliğinden 19 aylık Max ve Emme adında iki çocuğu bulunan Lopez, “Bizim evliliğimizde aldatılma korkusu yok. Marc’ın binlerce kadın hayranı var, hiçbirini kıskanmıyorum. Evliliğimizin temeli güvene oturuyor” dedi. Catherine 40 yaşında Avustralyalı ünlü aktris Catherine Zeta-Jones, 40 yaşını eşi Michael Douglas ile birlikte kutladı. Önceki akşam New York'ta bir restoranda yemek yiyen çift, restoran çıkışı basın mensuplarına yakalandı. Ünlü aktris, 'Eşimin doğum günü de bugün' dedi. Michael Douglas da, 65 yaşına girdiğini söyledi. Hurley yardım galasına katıldı Ünlü İngiliz aktris Liz Hurley, iş adamı eşi Arun Nayer ile önceki akşam Londra’da bir hastane yararına düzenlenen yardım gecesine katıldı. Beyaz elbisesiyle dikkat çeken ünlü aktris, “Doktorlarla uyumlu olmak için beyaz bir elbiseyi tercih ettim. Yardım galalarına katılmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. Kağıtlara dokunamıyor Amerikalı ünlü aktris Megan Fox, kağıtlara dokunamadığını itiraf etti. Eline gelen senaryoları kağıttan okuyamayan Fox, “Bu yüzden tüm senaryoları her zaman bana internet üzerinden yolluyorlar. Kağıtlara dokunduğum zaman fenalaşıyorum” dedi. Ünlü aktris, bu huyu yüzünden gazete okumakta çok zorlandığını da sözlerine ekledi. Reçelsiz yapamıyor Ünlü aktör Gerard Butler, böğürtlen reçelini çok sevdiğini ve her sabah kahvaltıda böğürtlen reçeli yediğini söyledi. Yeni filmi ‘Kadın Aklı, Erkek Aklı’ ile gündemde olan Butler, özellikle annesinin reçelini çok sevdiğini dile getirdi. Film çekimleri için yılın büyük bölümünü İskoçya’daki evinden uzak geçiren ünlü aktör, en çok evindeki kahvaltıları özlediğini belirtti. Ünlüler 15 dakikalığına köpek oldu Ünlü isimlerin, sokak hayvanlarına uygulanan şiddete dikkat çekmek amacıyla köpek rolüne girdikleri 15 dakikalık 'Ezber' isimli filmin yönetmeni Tolga Öztorun, katıldığı programda böyle bir proje başlamadan önce hep bir şeyler yapmak ve hayvan hakları savunucuları olarak seslerini duyurmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını anlattı. Öztorun, başlangıçta filmde sadece Sevinç Erbulak ve Emre Karayel'in yer aldığını ancak sonradan Işık Yenersu, Ayla Algan, Lale Mansur, Derya Alabora, Beste Bereket, Emel Çölgeçen, Irmak Ünal, İlker Ayrık, Tilbe Saran ve Zeynep Özyağcılar gibi isimlerin de destek verdiğini ifade etti. Binnur Kaya'nın da daha sonra kendisini arayarak bir sonraki projeye katılmak istediğini söyleyen Öztorun, benzer başka projeleri de olduğunu ve 'Ezber' filmiyle birlikte, bu farkındalığı ancak görsel yolla sağlayabileceklerini ifade etti. Sezen için basını sinemaya sokmadı Ünlü yönetmen Çağan Irmak son filmi 'Karanlıktakiler'in galasını Sezen Aksu şerefine basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Katıldığı davetlerde gazetecilerin yoğun ilgisinden bunalan Sezen Aksu'nun filmi izlemek için Kanyon Cinebonus Sinemaları'na geleceğini öğrenen Irmak, ünlü sanatçıya jest yaptı ve gösterimi basına kapalı olarak yaptı. Sezen Aksu, Meltem Cumbul, Ayşegül Dinçkök, Mustafa Taviloğlu ve Güllü Aybar gibi tanınmış isimlerin davet edildiği basına kapalı gala, oyuncuların ve birkaç davetlinin haricinde sakin bir atmosferde gerçekleşti. Davette Sezen Aksu'nun küpesinin düştüğünü fark eden Irmak, ünlü sanatçının küpesini takmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sonunda Aksu kendi küpesini kendisi takmayı başardı. Tamer ile Sezin aşka geldi 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ateşli sevişme sahneleriyle günlerce adından söz ettirmesinin, 'Bir Bulut Olsam'ın RTÜK uyarısı alacak kadar dikkat çeken sahnelerinin ardından, 'Ah Kalbim' de, tutku dolu ama daha mütevazı bir sahneye imza attı. Aile komedisi 'Ah Kalbim' dizisinde birbirlerini sevmelerine rağmen bir türlü kavuşamayan iki aşığı canlandıran Tamer Karadağlı (Kamuran) ile Sezin Akbaşoğulları (Candan) sonunda muratlarına erip, öpüştüler. Bu görüntüler 5 Ekim'de izleyiciyle buluşacak. Niye çocuğum Amerika'da doğsun, ben Türk'üm 'Saba Tümer'le Bu Gece' programına konuk olan Okan Bayülgen, Amerika'da doğum yapanları eleştirdi. 'Ben Türk'üm, çocuğum da Türk' diyen Bayülgen, bu nedenle kızı İstanbul'un, Amerika'da doğması gibi bir düşüncesinin hiç olmadığını söyledi. Evliliğin amacının çocuk yapmak olduğu belirten Bayülgen, çocuğunu şu anda bir birey olarak gördüğünü ve çocuğunun görüntülerinin basında yer almasını istemediğini vurguladı. Daha önce söylediği 'Şirin de ben de çocuk sevmiyoruz' açıklaması ile basının gündeminde uzun süre yer alan ünlü şovmen, şöyle konuştu: 'Bir yerde duruyorsun, koşarak bir adam geliyor ve senin çocuğunu mıncırıyor. Çek elini be! Yani ne dokunuyorsun ki! Ben bunu kimseye yapmam. Bizim böyle bir çocuk budalalığımız yok. Yani bir çocuk görünce hemen yanına gidip sevmiyoruz!' Bayülgen ayrıca doğumhanede klasik müzik değil, ünlü rock grubu Led Zeppelin'i çaldıklarını söyledi. Cem Davran’ın eski partneri Ataizi: Tülin'i kıskandım Bir dönem Cem Davran’ın ekran partneri olan Hande Ataizi, Davran’ın ‘Güzel Bir Gün’ programındaki ekürisi Tülin Şahin’i kıskandığını söyledi. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ataizi, “Kıskansam da Tülin’i çok severim. Ekranda birbirinize çok yakıştınız” dedi. Hande Ataizi; Cem Davran’ın ‘özel hayatıyla ilgili’ sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Özel hayatımda mutluyum. Şu anda hayatımda hiç kimse yok. Bundan sonra kendimi sadece işime verdim.” Benzeri Jessica'yı fena üzdü! Geçtiğimiz haftalarda sporcu sevgilisi Tony Romo tarafından yaşgününden bir gün önce terk edilen ünlü şarkıcı Jessica Simpson, şimdi de Romo'yu bir başka güzele kaptırmanın acısını yaşıyor. Simpson'dan ayrıldıktan kısa süre sonra kalbinin kapılarını açan Romo, şu sıralar 'Gossip Girl' dizisinin yıldızı Chace Crawford'un kız kardeşi Candice Crawford'la aşk yaşıyor. Jessica Simpson'a olan benzerliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Crawford, modellik yapıyor. Romo'nun bu ilişkisini duyan Simpson'ın çok üzgün olduğu ve kendisini işine vererek toparlamaya çalıştığı söyleniyor. Bodrum'u çok özledim Didem! Didem Uzel, Dustin Hoffman'la, New York'taki karşılaşmasını anlattı: 'Hoffman, Türk olduğumuzu öğrenince çok sıcak davrandı. Daha önce tatil yaptığı Bodrum'u özlediğini söyledi.' Oscar alınca hiçbir şeyim değişmeyecek Oscar’a ‘En İyi Yabancı Film’ dalında aday olan ‘Güneşi Gördüm’ün başrol oyuncusu Altan Erkekli Kanaltürk’te yayınlanan ‘Orada Neler Oluyor?’ programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Erkekli, “Bu adaylık benim piyasamı yükseltmez, beni daha havalı, daha iyi aktör yapmaz. Oscar’dan sonra da evim, arabam eşim ve sade hayatım değişmeyecek” dedi. Gürsel: Canımı yakanın canını yakacağım Tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Fehmi Okay'ın telefon görüşmelerinde, Ece Gürsel'le 20 bin lira karşılığında beraber olduğunu söylediği ileri sürüldü. Haberler üzerine açıklama yapan Ece Gürsel, 'Tamamen hayal ürünü olan bu olayda, bazı mankenlerin adlarının baş harfi yazılıp, benim adımın bastıra bastıra konuda geçmesi nasıl bir habercilik anlayışıdır? Bu kişiler hakkında en ağır ceza davasını açacağım. Adı geçen Mustafa Fehmi Okay'ı ne ben tanırım, ne de o beni tanır' dedi. Ankara'da podyuma çıkan Gürsel buradaki açıklamasında ise yıpratılmaya çalışıldığını belirterek 'Canımı yakanların canını yakacağım' dedi. Öte yandan olayda adı geçen mankenlerin konuşmalarının çoğunun 'sponsorluk anlaşması' üzerine olduğu, suç unsuru taşımadıkları için de işlem yapılmayacağı öğrenildi. Milyonluk soyunma teklifini reddetti ABD'li şarkıcı Nelly Furtado, Playboy'un bir milyon dolarlık teklifini reddettiğini açıkladı. 30 yaşındaki şarkıcı 'Dergi bana giysilerimle bile poz vermem için 500 bin dolar teklif etti. Ancak özgeçmişimde 'Playboy'a poz verdi' cümlesinin yer almasını istemedim. Eğer aynı teklifi 40 yaşındayken getirirlerse, o zaman evet diyebilirim' diye konuştu 'Banka bebek'in üç haftası kaldı Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul'un tiyatrocu Suna Selen'le evliliğinden olan kızı Güner Özkul (43), yurtdışındaki bir sperm bankasından aldığı spermle 8.5 ay önce hamile kalmıştı. Önceki akşam Çağın Irmak'ın 'Karanlıktakiler' filminin İstanbul'daki ünlü alışveriş merkezi Kanyon'da yapılan galasında objektifimize takılan sanatçı, büyüyen karnıyla dikkat çekti. Sunucu ve oyunculuk yapan Özkul, üç hafta sonra doğum yapacağını söyledi. Kız bebek annesi olacak Özkul, çocuğun isminin sürpriz olduğunu ve kimsenin bilmediğini söyledi. Yıllar sonra yine İzmir'de 3 Ekim'de İzmir'de vereceği konser için çok heyecanlı olan Nilüfer, sanat hayatının ilk konserini İzmir'de verdiğini söyledi. Nilüfer ilk sahne deneyimini şöyle anlattı: 'O konserde Ajda Pekkan, Füsun Önal, Selda Bağcan gibi sanatçılar da sahne alıyordu. Büyük bir heyecanla üç şarkı seslendirdim. Çok büyük alkış aldım. Bu bana hem büyük bir mutluluk verdi hem de kendime olan özgüvenimi artırdı.' Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak nitelendirdiği İzmir'in büyüsüne kapılmamamın imkansız olduğunu da vurgulayan Nilüfer, konser sonrasında Kordon'da balık keyfi yapmak istediğini de belirtti. Sanatçı İzmir'de en son 10 yıl önce konser verdiğini ve burada sahneye çıkmayı çok özlediğini de söyledi. Sanki hiç çocuk doğurmamış! Geçtiğimiz günlerde ikinci kez doğum yapan Amerikalı televizyoncu Nicole Richie, önceki gün Los Angeles'ta objektiflere yakalandı. Mini şortu ve topuklu ayakkabılarıyla dikkat çeken 27 yaşındaki yıldızı görenler, 'Sanki yeni doğum yapan o değil. İncecik ve çok formda görünüyor' diye konuştu. Kiliseyi gezebilmek için örtündü Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, bir süredir İtalya'nın Venedik şehrinde tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde gondolla keyif yapmadan önce objektiflere yakalanan ünlü yıldızın ilginç kıyafeti dikkat çekti. Vücudunu saran daracık mini elbisesiyle Venedik sokaklarını arşınlayan ünlü şarkıcı, daha sonra Saint Mark Bazilikası'nı gezebilmek için üstünü değiştirdi. Kurallara göre kollarını ve bacaklarını örtmesi gereken Rihanna, bir şal yardımıyla üstünü örterek Bazilika'yı gezdi. Evine hırsız girdi Ünlü şarkıcı Gwen Stefani'nin Londra'daki evine hırsız girdi. İki buçuk milyon dolarlık evin giriş katına girmeyi başaran hırsızlar, evin üst katına çıkmayı başaramadı. Grubu No Doubt'la birlikte Singapur'da turnede olan Stefani'nin olay sonrası çok üzgün olduğu söyleniyor. Evden gelen sesleri duyan komşuların polise haber vermesi sayesinde, hırsızların üst kata çıkamadan evden ayrıldıkları belirtildi Eva'yı tanıdınız mı? Amerika'da altıncı sezonuyla izleyiciyle buluşan 'Desperate Housewives' dizisinin yıldızı Eva Longoria, Fransız moda dergisi Citizen K'ye kapak oldu. Dergiye normal halinden çok farklı bir görüntüyle poz veren ünlü yıldız, modayla ilgili görüşlerini de anlattı. Modayla her zaman yakından ilgilendiğini söyleyen 34 yaşındaki ünlü yıldız, son dönemde en çok Victoria Beckham'ın tasarımlarını beğendiğini söyledi. Aşk mı önceliklidir anne olmak mı? Yakında atv'de başlayacak dizisi 'Nefes'te aşkı uğruna ailesini terk eden bir kadını canlandıran Jülide Kural: Seyirci, 'Aşk mı annelik mi daha önce gelir?'i sorgulayacak. Arkadaşlarım eşcinselmiş Ünlü şarkıcı Emre Altuğ'un geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Gay rolünü seve seve oynayabilirim' açıklaması herkesi şaşırtmıştı. Altuğ, bunun sebebini 'Süper Star Life' programına anlattı. Altuğ şunları söyledi: 'Çok yakın bir arkadaşım, hatta arkadaşlarım yıllar sonra gay olduklarını açıkladı. Öğrendiğimde şaşırdım ancak benim için hiçbir şey değişmedi. Onlara önyargılı değilim.' Çaresiz aşkın hikayesi film oldu Barış Bıçakçı'nın yazdığı aşk ve dostluk romanı 'Bizim Büyük Çaresizliğimiz' beyazperdeye konu oldu. Çekimlerine başlanan filmin başrollerini İlker Aksum, Güneş Sayın ve Fatih Al paylaşıyor. Vampirlik kanına girdi ‘Sen Nasıl İstersen’ adlı maxi-single’ıyla adından söz ettiren Zeynep Mansur, vampirlerin saldırısına uğradı! Bir dergi çekimi için Mehmet Turgut’un objektifine poz veren Mansur, vampirler tarafından ısırılıp, vampire dönüştü. Şarkıcılığın yanı sıra yazarlığıyla da tanınan Mansur, vampir konseptini yeni albümü için de kullanmayı düşündüğünü söyledi. Genç şarkıcı, kadın-erkek ilişkilerini inceleyen ‘Ben Erkek Olsaydım’ adlı kitabını ise önümüzdeki günlerde piyasaya çıkaracak Hiçbirine 'ayrılalım' demedim Ferdi Tayfur, kadınlarla ilişkilerinde 'hiç kimseyi kırmamak' adına bırakıp gitmediğini itiraf etti. 'Laf Aramızda' programına konuk olan Tayfur; beş parası yokken bile kadınların kendisine duyduğu ilginin samimiyetinden kaynaklandığını söyledi. Ünlü şarkıcı, ayrılmak istese bile kırmamak için ayrılmadığını belirterek, şunları söyledi: 'Hep dürüst oldum. Başlarsa başlar, koparsa kopar! Zaten onlar kopardı hep... Ben kırmamak için yapamazdım, ayrılmazdım yani... Beklerdim, giderdi. Hiç insan kıramam ben Bazı dizi sahneleri filmlerden kaliteli Oyuncu-Yönetmen Cansel Elçin, çok kaliteli diziler çektiğini ve bazı sahnelerin sinema filmlerinden bile kaliteli olduğunu öne sürdü. Tuluhan Tekelioğlu’nun sunduğu ‘Boğaziçi’nden programına konuk olan Elçin; şunları söyledi: “Tiyatroda oynadığınız zaman insanlardan hemen tepkileri alıyorsunuz. Sinema filminde geri dönüş altı ay sonra oluyor. Ama dizide salı günü çektiğiniz sahneyi perşembe günü izleyebiliyorsunuz. Bu çok acayip bir duygu...” Dizi filmlere ‘sekizinci sanat’ adını verdiğini belirten Cansel Elçin, görüşlerini şöyle ifade etti: “90 dakikalık diziyi beş günde kaliteli bir şekilde çekmek çok zor bir iş. Bazı dizi sahneleri sinema filmlerinden bile daha kaliteli, daha güzel çekiliyor. Megan Fox kana susamış! Transformers serisinin seksi yıldızı Megan Fox, kara mizah örneği olan yeni filmi ‘Jennifer’s Body’nin tanıtımı için objektif karşısına geçti. Filmde bir zombiyi canlandıran ünlü aktris, sıradan bir lise öğrencisiyken seri katile dönüşen genç bir kızı oynuyor. Film, Amerika’da 6 Kasım’da izleyiciyle buluşacak Kylie'nin aşkı çocuk istiyor! Uzun süredir Avustralyalı ünlü şarkıcı Kylie Minogue'la birlikte olan Andres Velencoso, güzel yıldızdan çocuk sahibi olmayı istediğini açıkladı. Yakın gelecekte evlilik planları olmadığını söyleyen ancak çocuk sahibi olmakta çok kararlı olduklarını belirten Velencoso, 'Kylie'ye çok aşığım. Öncelik sıralamamda en başta o geliyor. Mutlaka bir gün çocuk sahibi olacağım ve bu mutluluğu Kylie ile yaşamak istiyorum' diye konuştu. Madonna evlenebilir Bir süredir 22 yaşındaki Jesus Luz’la büyük aşk yaşayan Madonna’nın genç sevgilisiyle evleneceği söyleniyor. 51 yaşındaki ünlü şarkıcıya yakın kaynaklar, “Genç adam Madonna’nın çocuklarıyla çok iyi anlaşıyor. Bu nedenle evlenmeleri an meselesi” diyor. Jackson galada kankisiyle buluştu Amerikalı ünlü şarkıcı Janet Jackson, Milano Moda Haftası kapsamında düzenlenen amfAR yardım gecesi için yakın arkadaşı Donatella Versace ile biraraya geldi. Gecede Versace’nin kendisi için tasarladığı mor bir elbise giyen ünlü şarkıcı çok neşeliydi. Ünlü yıldızın; abisi Michael Jackson’ın ölümünden önce ayrıldığı sevgilisi Jermaine Dupri’yle yeniden barıştığı söyleniyor. Huri Sapan evlilikten caydı Geçen hafta Zuhal Topal’ın sunduğu ‘İzdivaç’ programına konuk olan türkücü Huri Sapan, ‘talip olduğu’ İsmail Bey’le evlenmekten vazgeçti. Damat adayı da bu karardan şikayetçi olmadı! Önceki gün ‘tansiyonu yükseldiği için’ canlı yayına çıkamayan Huri Sapan, programa telefonla bağlandı. İsmail Bey’in çok kibar bir beyefendi olduğunu söyleyen Sapan, “Ama herhalde olmayacak, Oğlum biraz karşı çıktı” dedi. İsmail Bey de şu yanıtı verdi: “Bana bakacak, saygıda kusur etmeyecek, yalan söylemeyecek bir bayan arıyordum. Siz tahminimce turnelere falan çıkarsınız. Bu benim kriterlerime uymaz Gülben dostum değil ama birbirimizi severiz Yıllardır birbirlerine rakip gösterilen Hülya Avşar ile Gülben Ergen'in arasından su sızmıyor. Bu olumlu gelişmenin nedeni ise Avşar Kızı'nın Ares ile Güney bebekleri ikinci kez ziyareti etmesi. Önceki gün Gülben Ergen'in Boğazköy'deki evine gidip, ikizlerle hediye götüren Hülya Avşar, 'rakibiyle' ilgili hislerini şöyle ifade etti: 'Eskiden Gülben ile sürekli karşılaştırılıyorduk ve bu durum hoşuma gidiyordu Keşke herkesin Gülben gibi rakibi olsa! Biz Gülben ile dost olmayabiliriz ama birbirimizi severiz. Annem öldüğü zaman Gülben'in yaptıklarını unutmam mümkün değil. İkizlerini görmeye gittiğimde beni çok iyi ağırladı. Gülben sevecen bir kadındır zaten...' Ergen: Bizim ev çizgi film gibi oldu Gül Gölge Saygı’nın programına konuk olan Gülben Ergen, ikizlerden sonra ‘abi’ olan Atlas’taki değişimleri anlattı. “Bizim ev çizgi film gibi oldu” diyen Ergen, şöyle konuştu: “Atlas, geçenlerde okulda bir arkadaşının saçını çekmiş. Hiç yaptığı bir şey değil! ‘Atlas, sen neden arkadaşının saçını çektin?’ diye sorduğumda; ‘Ben abiyim, çekebilirim’ dedi. Sırf para için 'Recep İvedik' gibi film yapmam Yapımcılığını üstlendiği 'Gölgesizler' filmini sadece 45 bin kişinin izlediği Hakan Karahan: Hiçbir zaman kendi istediğim projelerin dışına çıkmayacağım. Para için 'Recep İvedik' tarzı film yapmam! 'Duygu' kadar güçlü değilim Oyuncu Başak Köklükaya, Star TV'de yayınlanan 'Kül ve Ateş' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteri kadar güçlü bir insan olmadığını söyledi. CNNTURK'te Saba Tümer'in programına katılan Köklükaya, şöyle konuştu: 'Duygu benden daha güçlü, çekip çeviren, ailesini ayakta tutmaya çalışan biri.' Köklükaya; çekimlerin yapıldığı Antakya'yı çok sevdiğini belirterek yaşadığı ilginç bir tesadüfü de şöyle dile getirdi. 'Çekimlerin bir bölümü evlendiğim otelde yapılıyor.' Kuş pırr diye yuvaya döndü Önce tv8'de sabah programı yapmaya başlayan ancak bazı anlaşmazlıklar nedeniyle geçen sezon Kanaltürk'e geçen Nükhet Duru, yeni sezonda yine eski kanalında. Ünlü sanatçı bu durumu şöyle yorumladı: 'Ben de özlemiştim. Kuş dönüp dolaşıp yuvaya dönermiş. Burada bir kırlangıç 'pırr' yapıyor ara sıra. Uç uç kırlangıç, sonra geri dön diye...' Duru'nun yeni kanalındaki ilk programının konuğu Pınar Aylin Sevim Hanım spor yapıyor Sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Yardımcısı ile akşam yürüyüşüne çıktığını söyleyen Sevim Emre, Baltalimanı’ndaki evinden Bebek’e kadar yürüdüğünü söyledi. Sevim Emre’nin boynuna taktığını boncuklu çanta ve süslü eşofmanları da dikkat çekti Demet benden daha da cimri Bir gece kulübü çıkışında para nedeniyle park görevlisi ile tartışan Erken’i diline dolayan Demet Akalın kameralara, “Beni de Ece gibi cimri göstermeyin” demişti. Ayaklıgazete.com’un haberine göre, Erken yakın arkadaşı Demet Akalın’a yine kameralar aracılığıyla yanıt verdi: “Demet de geçenlerde Romanya’ya gitti ama tek çöp almadan döndü. O benden de cimri!” Temiz ruhlu 'Avcı' geri dönüyor! Oyuncu ve şarkıcı Binnaz Avcı, 12 yıl sonra setlere dönme kararı aldığını açıkladı: Assolistlik yaptığım dönemde, bir gecede 'kirlenen ruhumu temizlemek' için her şeyi bırakmıştım. Şimdi işime geri dönüyorum. 'Dişi Kurt' yine seksi Ekim ayında çıkartacağı üçüncü stüdyo albümü 'She-Wolf' ile müzik piyasasına yeniden 'merhaba' demeye hazırlanan Shakira, Vanity Fair dergisinin ekim sayısına birbirinden güzel pozlar verdi. Dior, Chanel ve Gaultier imzalı kostümlerle objektif karşısına geçen seksi şarkıcı, yeni albümünün Hindistan, Ortadoğu ve Kolombiya müziklerinden esintiler taşıdığını dile getirdi. 'Albümü dinleyenler yerinde duramayacak' diyen seksi yıldız, 'Bir albümümde ilk kez bu kadar yoğun disko esintileri var. Disko müziğini her zaman çok sevdim' diye konuştu. Shakira yeni albümünün tarzını elektro-pop olarak nitelendirdi. Thurman komedi filminde oynayacak Başarılı oyuncu Uma Thurman, ‘Ceremony’ adlı bir komedi filminde oynamaya hazırlanıyor. Michael Angarano ile kamera karşısına geçecek olan Thurman filmde, evlenmek üzereyken genç bir adama aşık olan olgun bir kadını canlandıracak. Filmin çekimlerine 21 Ekim’de başlanacak Haberler midemi bulandırıyor Güzel yıldız Scarlett Johansson, Amerikan Glamour dergisinin ekim sayısına verdiği röportajda, kilosuyla ilgili çıkan haberlere veryansın etti. 'Yedi kilo verdiğim yazılıp çiziliyor, oysa ben hayatımda hiç o kadar kilo vermedim. Birilerinin kilosuna kafayı takmış bu tarz haberler artık midemi bulandırıyor' diyen ünlü oyuncu, vücudundan ve kilosundan son derece memnun olduğunu da sözlerine ekledi. Sevdaya Durmak’ta çocukluk izlerim var Yönetmen Yusuf Kurçenli; yeni filmi ‘Sevdaya Durmak’a neden “İlk filmim” dediğini anlattı. ‘Haber Merkezi Hafta Sonu’ programına konuşan Kurçenli; kendi geçmişine ve yörenin kültürüne dair bir hikayeden yola çıkarak filmi oluşturduğunu söyleyerek ekledi: “Bu nedenle ilklik ifade ediyor. Okuma yazma öğrenmeden öncekulağıma çalınan hikayeler bu filmin bir yerlerinde var. Meselenin coşkusu, tazeliği ve büyüklüğü beni hem heyecanlandırdı, hem korkuttu. R&B starı Akon’dan kısacık ziyaret R&B ve Hip-Hop müziğin önde gelen starı Akon, sadece bir günlüğüne İstanbul’a geldi. Orka Group tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan koleksiyonu görmek için dün akşam Atatürk Havalimanı’na inen Akon’a, kısacık ziyaretinde İstanbul’un tarihi mekanları da gezdirilecek. Britney grup sekse davet ediyor! Son konserlerinde sahnede seksi şovlar yapan Britney Spears, 23 Ekim'de çıkacak '3' adlı yeni albümünde yine 'kötü kız' olacak. Spears'ın, grup seksin güzelliğini anlattığı şarkının nasıl bir tepki alacağı merak ediliyor. İşte '3' isimli şarkının sözleri: Üç çekicidir, İki ise öyle değildir, Bir zararını görmedim, Oyunda var mısın?, Bir, iki, üç, Sadece sen ve ben değil, Ateşi yükseltelim, Ve ben arada kalayım. Süperstar İzmir’i ısıttı Ajda Pekkan, İzmir’de verdiği açıkhava konserini şarkılarıyla ısıttı. İzmir Fuar Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Pekkan, daha önce Harbiye Açıkhava konserinde giydiği Nur Yerlitaş imzalı pembe elbisesi ve UGG botlarını giymeyi tercih etti. Süperstar; BKM’nin organize ettiği ve Teknosa’nın 9. yıl kutlamaları nedeniyle verdiği konserde Teknosa’nın doğum gününü kutlamayı da ihmal etmedi. Ajda, İzmirli fanatiklerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hayranları Süperstar’ı kuliste bekledi. Mirasını eşlerine koklatmadı Efsanevi rock grubu Pink Floyd'un, geçtiğimiz yıl kanserden ölen üyesi Rick Wright'ın 24 milyon poundluk mirasının akibeti açıklandı. Grubun klavyecisi olan ve birçok şarkı sözüne de imza atan Wright, milyonlarca dolarlık servetini çocukları 42 yaşındaki James, 39 yaşındaki Gala ve 17 yaşındaki Ben'e bıraktı. Ünlü müzisyenin eski eşleri ise mirastan kuruş alamadı. Teoman'a yol bitti! Teoman, ara verdiği çapkınlık turlarına yeniden başladı! Ünlü rockçı, Cihangir’de kız arkadaşıyla kaçmaya çalıştı, bindiği taksi çıkmaz sokağa girince araçtan indi ama kameralara yakalanmaktan kaçamadı. 4 milyon Euro’ya manastır aldı Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Cunda Adası’nın kuzeyindeki Pateriça’da arazi satın aldı. İçinde dilek kapısı olarak ün salan Ayışığı Manastırı’nın da bulunduğu arazi için Suzan Hanım 4 milyon Euro ödemiş. (BÜLENT CANKURT) Nuhoğlu manken sever Manken-oyuncu Zeynep Tokuş'la boşanan Alp Nuhoğlu, yakın arkadaşı Ersin Tezol'un İzmir'deki doğum günü partisine manken Seçil Erbakıl ile birlikte katıldı. İddialara göre ikili aşk yaşıyor. Sevgilisine sırtını döndü Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, kendi markasından çıkardığı yeni erkek parfümü 'Inverse'in tanıtımı için iki erkekle kamera karşısına geçti. Ünlü şarkıcıya çekimlerde eşlik eden erkeklerden biri ise iki yıldır birlikte olduğu model Andres Velencosco idi. Minogue, çekimlerde üzerinde sadece bir slip olan bir erkeğe sarılarak poz verdi. Sevgilisi ise takım elbisesi içinde hemen Minogue'un arkasında durdu. Robbie yine çok renkli Ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, her zaman renkli kişiliği ve giyim tarzıyla dikkat çekiyor. Önceki gün konser vermek için geldiği New York sokaklarında dolaşan Williams, mavi süet ayakkabıları ve kırmızıyeşil güneş gözlüğüyle yine tüm bakışları üzerine toplamayı başardı. Zengin görünüyor diye rol yazmışlar 'Arka Sıradakiler' dizisinin zengin kızı rolündeki Merve Erdoğan, canlandırdığı karakteri, tipine göre yazdıklarını söylüyor. 18 yaşındaki oyuncu: Hedefimde yurtdışı var. '500 tanesini arka arkaya dizer' Sağlık için seks tartışması! Prof. Dr. Mustafa Öz, oğlu Mehmet Öz'ün 'Erkekler yılda 700 kez seks yapsın' tavsiyesini gerçekçi bulmadığını söyleyip, espri yaptı: 'Yılda 365 gün var, demek ki günde 2 kez seks yapacaksın. Ben bile yapamam o kadarını. Gençliğimde de yapamadım... Hele evdeki teyzenizle! Hanım artık teyzem oldu.' Oğlunun, 'Bunlar benim laflarım değil baba' dediğini de söyleyen Öz, 'Oğlum isterse çok seksi olabilir, 500 tanesini arka arkaya dizer ama öyle bir çocuk değil. Yapmıyordur. Babasının oğlu değil!' dedi. Öz, ekledi: 'Yaşım 84, seks hayatım ölmedi.' Tasarımcı Salkım Yeşim Salkım, yeni single’ı ‘Bambaşka’nın tanıtım fotoğrafları için kendi tasarımı küpelerle poz verdi. ‘Birgün’ adını verdiği küpede güneş, ay ve yıldız objeleri birarada. Daire parasına sünnet düğünü Romanya'da beş gün beş gece süren bir düğünde sahne alan Hüsnü Şenlendirici: “Biz de görkemli düğünler yaparız. Oğlumun sünnetinde neredeyse bir daire parası harcadım. Polat yanan minibüsün içinde Silahların hiç susmadığı, patlamaların bitmediği 'Kurtlar Vadisi: Pusu' dizisinde bu kez bir minübüs yakıldı. Çekimlerde, havaya uçurulan minübüs Boğaz'ın serin sularına gömüldü. Adamlarıyla içinde bulunduğu minibüsten Polat'ın sağ çıkıp çıkamayacağı bu akşamki bölümde ekrana gelecek. Dördüncü kez baba oluyor Oyuncu Michael Owen, dördüncü kez baba olmaya hazırlanıyor! Owen, önceki gün, 29 yaşındaki eşi Louise'in üç aylık hamile olduğunu açıkladı. Altı yaşında Gemma Rose, üç yaşında James Michael ve bir yaşında Emily May adında üç çocukları olan çift, dördüncü bebeklerini 3 Mart'ta kucaklarına almayı bekliyor. 'Bay Tango'dan düğün tadında albüm tanıtımı 90'lı yılların 'Bay Tango'su Ufuk Bigay, uzun bir aradan sonra çıkardığı 'Firari' adlı albümünü düğün tadında bir etkinlikle tanıttı. Önceki akşam Emre Belözoğlu'nun Cafelli adlı mekanında verilen davette; oyuncu Şeval Tufan gelin olarak lanse edildi. Dünyaca ünlü Arjantin şarkısı 'Comparsita'nın Türkçe versiyonunu albümüne koyan Ufuk Bigay, bu parçada 'gelin'le tango yaparken oyuncu sevgilisi Nurdan Yılma'nın hışmına uğradı! Nurdan Hanım; gelini bir kenara iterek Bigay'la dans etti. 'Bay Tango', olayın şaka olduğunu belirterek, 'Bana güzel bir sürpriz hazırlamışlar ama sevgilim gelini tokatlayacak diye korktum' dedi. Televizyonda olmak istiyor Genç oyuncu Fatma Toptaş, ekranda görünmek istediğini söyledi. 'Recep İvedik' ve 'Avanak Kuzenler' filmlerinden sonra gelen dizi tekliflerini değerlendiremediğini belirten Toptaş, şunları söyledi: 'Geçen sene tiyatroya zaman ayırdım ve tiyatrodaki çıraklık dönemimi Duru Tiyatro'da doyasıya yaşamak istedim.' Şu sıralar iki dizi senaryosu birden okuduğunu belirten Fatma Toptaş, sözlerine şöyle devam etti: 'Bu sene hem tiyatroda, hem de televizyonda olmak istiyorum. Tiyatro bundan sonraki yaşamımda daima olacak. Tiyatronun yeri ayrı, orası er meydanı ve orada olmak benim için nefes almak gibi.' Çıplak Brooke ünlü galeriye girdi! Ünlü oyuncu Brooke Shields'in 10 yaşında çektirdiği çıplak fotoğrafı, dünyanın en ünlü sanat galerilerinden Tate Modern'de sergileniyor. Bugün başlayacak 'Pop Hayat: Maddi Dünyada Sanat' adlı sergi kapsamında 'Ruhani Amerika' başlığıyla görücüye çıkacak olan fotoğraf, çocuk istismarcılarına karşı savaş açan grupları ayağa kaldırdı. Fotoğrafın sergiden çıkarılmasını isteyen gruplar, buna neden olarak da çocuk istismarcılarını ve pedofilileri gösterdi. Ama galeri yöneticileri fotoğrafı sergilemekten vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Sergide Shields'in fotoğrafınının yanı sıra birçok seksi fotoğraf ve çalışma da yer alıyor. ESKİDEN EŞİNDİM ‘HATIRLA’ CANSEL Cansel Elçin yazdığı, yönettiği ve oynadığı filmi ‘Kampüste Çıplak Ayaklar’ın galasında en büyük desteği eski rol arkadaşı Beren Saat’ten aldı Oyuncu Cansel Elçin’in yönetmenliğini yaptığı ‘Kampüste Çıplak Ayaklar’ adlı filmin galası önceki gün Maçka G Mall Sinemaları’nda yapıldı. Senaryosunu Meltem İnan ile birlikte yazdığı Cansel Elçin filmde dört ayrı rolle de izleyici karşısına çıkıyor. Filmde ayrıca Elçin’in sevgilisi Ezgi Asaroğlu, Melza Burcu İnce, Damla Sönmez, Türkü Hazer, Ahmet Olgun Sunear, Emrah Akduman, Güven Kütük ve Altan Erkekli de rol alıyor. BÜLENT’LE ESKİ ARKADAŞIZ Binnur Kaya, Berk Hakman, Nihat İleri, Aliye Uzunatağan, Laçin ve Ceylan konuk oyuncu olarak yer aldığı film Jaipur, Tajikistan, Paris, Alp Dağları ve İstanbul’da çekildi. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı galada en büyük ilgiyi ise daha önce ‘Hatırla Sevgili’ dizisinde Elçin ile birlikte rol alan Beren Saat çekti. Cansel Elçin’i sarılarak tebrik eden Saat, eski sevgilisi Bülent İnal’ın yaptığı “Beren ile sık sık görüşüyoruz” açıklaması hakkında da, “İki eski arkadaş olarak tabii ki görüşüyoruz. Ama aramızda duygusal bir şey yok” dedi. Recep İvedik 3 için beklentiler artıyor Hayranları Recep İvedik serisinin yeni filmi için farklı beklentiler içinde. Sanal alemde herkes İvedik'ten bir şey istiyor; kimi evlenmesini kimi de askere gitmesini... Şahan Gökbakar'ın 'Recep İvedik 2'nin devamının çekileceğinin müjdesini vermesinin ardından hayranları boş durmadı. İvedik hayranları, Recep İvedik 1 ve 2'den sonra çekilecek filmde neler beklediklerini iletmek için sanal ortamda bir araya geldi. www.recepivedik2filmi.com sitesinde; hayranlarının büyük bir çoğunluğu ilk filmde rol alan Fatma Toptaş'ın bu filmde de oynayıp Recep İvedik ile evlenmesi ve çiftin çocuklarının olmasını istiyor. Ayrıca İvedik'in askere gitmesini isteyen birçok hayran da bulunuyor. Dolandırıcılık suçlaması Beykoz Riva'da yaptırdığı villasının parasını ödemediği iddiasıyla Hülya Avşar ile mahkemelik olan Konuş İnşaat'ın sahibi Mustafa Konuş, 'Borcu Sadettin Saran'dan istedik, kendisini ilgilendirmediğini söyledi' dedi Hülya Avşar'ın Beykoz Riva'da yaptırdığı trilyonluk villa, başına dert oldu. Avşar aleyhine açılan ve iki yıldır devam eden davada müteahhit firma sahibi Mustafa Konuş'un savcılığa yaptığı dolandırıcılık suçlaması nedeniyle hakim 4. Asli Ticaret Mahkemesi'nde görülen davanın artık, Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Sözünün üstüne söz söylenemez! Sırrı Süreyya Önder ile Selahattin Yusuf'un birlikte sundukları 'Kafa Dengi' adlı programa konuk olan Özcan Deniz, ünlü şarkıcı Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı. Deniz; Sezen Aksu'nun şarkılarından konu açılınca, ünlü sanatçıya olan hayranlığını şöyle ifade etti: KİRLENMEMİŞ ZİHİN 'Türkülerden bahsediyoruz ya, türkülerin o güçlü tarafı; hiç kirlenmemiş, zedelenmemiş zihinlerden çıkan gerçek toprak insanlarının duyguları olması... Bazen bir kelime, bir cümle söylediklerinde, bir kütüphane dolusu kitap okusanız daha üstünü anlatan başka bir cümleye rastlayamazsınız. Sezen de bence o insanlardan bir tanesi... O soyun bir parçası!' Sezen Aksu'nun 'Ben Sende Tutuklu Kaldım' şarkısını hatırlatan Özcan Deniz, 'Bu sözün üzerine başka bir söz söylenemez' diyerek hayranlığını vurguladı. (Televizyon Gazetesi) Hissettiğim gibi yaşıyorum! 'Sakın Ha' adlı şarkısı ve danslarıyla tanınan Nez, yeni imajıyla dikkat çekti. Nez, saç modelini değiştirmesini şu sözlerle açıkladı: 'Biz sanatsal içerikli kadınlar böyle oluyoruz. Çok neşeli bir insanım; ne hissediyorsam, onu yapıyorum...' BİLGİNER'E YETİŞEMİYORUM Müziğe ara vermediğini de belirten Nez, 'Almanya'da bir ay önce albüm çıkardım. 'Babylon by' adlı şarkım Avrupa şarkı listesinde 49'uncu sırada' dedi. Genç sanatçı, Eurovision Şarkı Yarışması için iki yıldır teklif aldığını ancak hazır hissetmediği için teklifi kabul etmediğini belirtti. 'Sıkı Dostlar' adlı dizide rol alan Nez, rol arkadaşı Haluk Bilginer için şöyle konuştu: 'Onun enerjisine imkanı yok yetişemezsiniz.' Bazı sanatçılar çok sefil haldeler! Tiyatro Sanatçı Semih Sergen, bazı sanatçıların sefil bir hayat sürdüğünü belirterek, bu insanlara devletin sahip çıkmasını istedi. HİMAYE ŞART Fıstık Festivali kapsamında Gaziantep'e gelen Sergen, bir gazetecinin, 'Bazı sanatçılar sefil bir hayat yaşıyor, bu insanlara sahip çıkılmıyor mu?' şeklindeki sorusuna, sanatçıların daha iyi koşullarda yaşayabilmeleri için bütün sanatçılara devlet himayesi getirilmesi gerektiğini belirtti. Sergen, 'Arkadaşlarımız bazen darülaceze köşelerinde bazen oraları da bulamadan sefalet içinde göçüp gidiyorlar. Bu konuda sadece film şirketlerinin, sanatçıların kendi aralarında toplanarak bir şeyler yapması mümkün değil. Bir avuç sanatçı için bir devlet himayesi, bir devlet şemsiyesi getirilmeli' şeklinde konuştu. Eratik yeni filmini bir soruyla özetledi Rize'de çekilen 'Sevdaya Durmak' filminin başrol oyuncularından Hakan Eratik filmini tekbir soru cümlesiyle özetlemeyi başardı. HANGİSİ DEĞERLİ NTV'de Gülay Afşar'ın sunduğu 'Hafta Sonu Haber Merkezi' programına katılan Eratik; oynadığı Mehmet karakterinin bir beyin oğlu olduğunu ve memleketine yaz tatili için geldiğinde Esma adlı bir kıza tutulduğunu belirtti. Mehmet'in en yakın dostunun da Esma'ya aşık olduğunu söyleyen Eratik, filmdeki kilit noktayı şu soruyla özetledi: 'Onun için arkadaşlığı mı daha değerli olacak acaba, aşkı mı daha değerli olacak?' (Televizyon Gazetesi) Çağan Irmak'ın yeni filmi de ağlatacak! Çağan Irmak'ın bugün vizyona giren 'Karanlıktakiler' filminin oyuncuları, izleyicinin 'içini burkacak' sahneler olduğunu anlattı. 'Afiş' programına Erdem Akakçe ile konuk olan Derya Alabora, şunları söyledi: 'Benim bir sürü arkadaşım ağlamış bazı sahnelerde. Özellikle finale doğru olan bir-iki sahne içeriği insanın içini acıtacak nitelikte. İzleyiciler yine ağlayacak diye düşünüyorum.' (Televizyon Gazetesi) Yağmurdereli ilk kez dışarı çıktı Geçen yıl yaşadığı rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Osman Yağmurdereli'nin eşi Esin Yağmurdereli, ilk kez gece gezmesinde görüntülendi. Esin Hanım 'Hicran Yarası' dizisinin oyuncularından Miraç Eronat'ın Zorba'da düzenlenen doğum günününe katıldı. Aşkımız bir hayal! Madonna'nın Türk dansçısı Yaman Okur ile aşk yaşadığı iddia edilen Yonca Evcimik, sert çıktı. Evcimik şunları söyledi: 'Yaman Okur ile tanışıklığım dostluk çerçevesinde olup habere konu olan aşk kısmı haberi yapan gazeteci arkadaşların hayal ürünüdür. Çok üzüldüm...' Haydi sevgilim bir de 'Eşek' de! 2009 Alman Güzeli Alessandro Alores, ünlü futbolcu Servet Çetin'le ilişkisini anlattı: 'Kıskanç ama tatlı bir çocuk. Birlikteyken bana 'eşek', 'seni seviyorum', 'seksi şey' gibi Türkçe sözcükler öğretiyor.' Hukuki boşluğu sporla dolduruyor Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk, su kuşu çıktı! Öztürk, 'Yaşam biçimim' dediği su sporlarıyla profesyonel olarak ilgileniyor. Öztürk, bugün başlayacak Dünya Wakeboard Şampiyonası'na katılmak için Bursa'ya gitti. Hukuki boşluğu sporla dolduruyor Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk, su kuşu çıktı! Öztürk, 'Yaşam biçimim' dediği su sporlarıyla profesyonel olarak ilgileniyor. Öztürk, bugün başlayacak Dünya Wakeboard Şampiyonası'na katılmak için Bursa'ya gitti. Aşkın ilk fotoğrafı Maya Portakal’la yaşadığı aşkla adını duyuran ve ardından hızlı bir playboy kesilen Berk Suyabatmaz’ın Brezilyalı Amanda Facial ile yeni bir aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz. İlk Brezilyalı gelinimiz olma unvanını elinde bulunduran Martha Şavkan’ın çöpçatanlığı ile tanışan aşıkların işte birlikte ilk fotoğrafı. Önceki akşam gerçekleşen W partisine gelen aşıkların mutluluğu görülmeye değerdi doğrusu. Bu arada yaklaşık iki aydır flört eden aşıkların ilişkisinin oldukça ciddi olduğu konuşuluyor. İster misiniz sosyeteye bir Brezilyalı gelin daha gelsin!!! Facebook’a göre boşanmış! Şu sıralar sosyete top 10’daki bir numaralı dedikodu, Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ile eşi Alara Uzan’ın nerede oldukları! En çok da çiftin boşanıp boşanmadığı merak ediliyor. Önceki gün, Özlem Önal’ın penthose’unu dekore eden Alara Hanım’ın Antik Dekor dergisine verdiği röportajda Uzan yerine kızlık soyadı olan Koçibey’i kullandığını yazmıştım. Alın size bir bomba daha. Alara Hanım, facebook’taki sayfasına göre artık bekar! Yaklaşık 20 gün öncesine kadar facebook’taki sayfasında ‘married’ (evli) yazan profilinde şimdi ‘single’ (bekar) yazıyor!!! Alara Hanım, galiba boşandıkları haberlerinin; facebook’taki sayfasını okuyanlardan çıktığını düşündü. Çünkü dün facebook’taki sayfasını kapattı!!! Kankalarıyla nişana gidiyor Şimdiye kadar yaşadığı ilişkilerde her seferinde evliliğin eşiğinden dönen Ralf Tezman’ın da, sonunda başı bağlanıyor! Ralf, makus talihini iki yıldır flört ettiği Sanem Kardıçalı ile yenmeye hazırlanıyor. Mutlu ilişkileri parmakla gösterilen aşıklar, evlilik yolunda ilk adımı atmaya karar vermiş. Yarın Sanem Hanım’ın İzmir’deki baba ocağında gerçekleşecek bir törenle ikili evlilik yolunda ilk adamı atacak. Bu arada Ralf’in arkadaşlarının da neredeyse eksiksiz bir şekilde İzmir’deki nişan törenine gideceğini duydum. Aşıklar arayı çok açmadan 5-6 ay içinde de vuslata ermeyi planlıyormuş. Umarım bir yastıkta kocarlar!!! Sosyetenin şıklık AVM'si İstanbul’un elitleri bütün yaz boyunca İstinye Park’ı resmen kapı komşusu yapmıştı. Hatta fotoğrafı çekilmesine meraklı isimler, üşenmeyip Anadolu Yakası’ndan İstinye Park’a gelip sosyalleşmeye çalışmıştı! Ancak havaların soğumasıyla birlikte İstinye Park’ın o eski havası da bitti gibi. Son günlerde Kanyon, İstinyePark’ın pabucunu dama atmak üzere. Çünkü ne zaman gitsem bir sürü tanıdık isme rastlıyorum. Kanyon’un içindeki Harvey Nichols ise giyim kuşama meraklı sosyetiklerin buluşma yeri olmuş. Önceki gün de, Arzu Sabancı, Feryal Gülman, Siren Ertan Çarmıklı gözüme çaptı Murat Dalkılıç’ın belgeseli çekiliyor Genç popçu Murat Dalkılıç, Alman RTL Kanalı’nın kendi belgeselini çektiğini söyledi. Önceki akşam Fancy adlı mekanın açılışında sahneye çıkan Dalkılıç, “Adeta bir Truman Show oluyor” dediği belgeseliyle ilgili şu bilgileri verdi: “Bir haftadır iki kamera ile sürekli görüntü alıyorlar. Verdiğim konserler ve günlük yaşantım kameraya kaydediliyor Britney, özel bir jet ve 750 bin $ istemiş Geçtiğimiz yıllarda Cesaria Evora, Abba ve Kate Perry gibi starları Türkiye’ye getiren Unilife şirketi; şimdi de Britney Spears’ın peşine düştü. Spears’ın Türkiye’ye gelmek için 750 bin dolar ve özel bir jet talep ettiğini söyleyen Unilife yetkilisi Erdem İpekçi; “Değerlendirme aşamasındayız” dedi.