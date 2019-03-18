Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İtalya-Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu ile Mayıs 2017'de Almanya'da çifte düğünle evlenmişti. Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda ''Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım'' açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Kasım 2018'de hamile eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu dönmüş, barış sağlanmıştı. 6 Mart'ta da kızları Liya'yı kucaklarına almışlardı. Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu sosyal medyadan ilk kez kızları Liya ile bir paylaşım yaptılar. Çalhanoğlu çifti çok mutlu olduklarını ifade etti.