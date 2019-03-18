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  • Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

ile ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İtalya-Milan'da top koşturan çocukluk aşkı Çalhanoğlu ile Mayıs 2017'de Almanya'da çifte düğünle evlenmişti. Hakan Çalhanoğlu geçen temmuzda ''Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için boşanacağım'' açıklamasını yapmıştı. Daha sonra Kasım 2018'de hamile eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu dönmüş, barış sağlanmıştı. 6 Mart'ta da kızları Liya'yı kucaklarına almışlardı. Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Gündoğdu Çalhanoğlu sosyal medyadan ilk kez kızları Liya ile bir paylaşım yaptılar. Çalhanoğlu çifti çok mutlu olduklarını ifade etti.

Giriş Tarihi: 18.03.2019 10:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 11:02
Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...

FOTOĞRAFLAR: SABAH ARŞİV- INSTAGRAM- TWİTTER

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

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Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu ilk kez paylaştı! İşte Hakan Çalhanoğlu’nun kızı Liya…

İCLAL AYDIN VE KIZI ZEYNEP LAL BAŞBUĞ

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