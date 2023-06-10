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Haberler Galeri Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in eski aşkı Mehmet Dinçerler'e gözdağı! 'Uzak duracaksın!'
Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:56

Hakan Sabancı'dan Hande Erçel'in eski aşkı Mehmet Dinçerler'e gözdağı! 'Uzak duracaksın!'

Hande Erçel bir süredir özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. Güzel oyuncunun, iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı doludizgin devam ediyor. Bir dönem Mehmet Dinçerler ile de aşk yaşamış olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin yaptığı bir hamle ile yeniden gündeme geldi. İş insanı Mehmet Dinçerler, şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'in sosyal medyada bir fotoğrafını beğendi. Yorumlar karşısında çileden çıkan Hakan Sabancı ise Mehmet Dinçerler'e bakın nasıl tepki gösterdi...

Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel, özel hayatıyla magazin gündemine damga vurmayı başarıyor. Her ilişkisi gündem olan Erçel, şimdilerde iş insanı Hakan Dinçerler ile doludizgin aşk sürdürüyor.

Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

Bir süredir birlikte olan ikili, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne gitmişti.

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Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

Festival dönüşü havalimanında görüntülenen ikiliden Hakan Sabancı, sürekli kameralarla karşılanmaktan rahatsız olmuş ve muhabire tepki göstermişti.

Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

Hande Erçel ise muhabire tepki gösteren sevgilisini savunmuştu.

Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

"HAVALİMANINDA YORGUN OLUYORUZ, TEPKİ O YÜZDENDİ"

Sabancı'nın sürekli havalimanında görüntülenmekten rahatsız olduğunu söyleyen Erçel, şunları dile getirmişti:

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