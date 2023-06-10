Hakan Sabancı’dan Hande Erçel’in eski aşkı Mehmet Dinçerler’e gözdağı! ’Uzak duracaksın!’

Giriş Tarihi: 10.06.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 09:56

Hande Erçel bir süredir özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. Güzel oyuncunun, iş insanı Hakan Sabancı ile aşkı doludizgin devam ediyor. Bir dönem Mehmet Dinçerler ile de aşk yaşamış olan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisinin yaptığı bir hamle ile yeniden gündeme geldi. İş insanı Mehmet Dinçerler, şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte olan Hande Erçel'in sosyal medyada bir fotoğrafını beğendi. Yorumlar karşısında çileden çıkan Hakan Sabancı ise Mehmet Dinçerler'e bakın nasıl tepki gösterdi...