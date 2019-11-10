Hakan ve Derya Balta kısa süren Almanya macerasını anlattı

- Futbolcu ya da futbolcu eşi denince akla gelen bir imaj var. Siz hiç öyle görünmüyorsunuz. Daha mütevazı bir yaşamınız var gibi...

- Hakan'la tanıştığımızda nasılsak öyleyiz. Şu anda da öyle, lüks zevkler peşinde değil, değiliz. Çocuklardan sonra çok değiştik. Hakan hiçbir zaman gösteriş meraklısı biri değildi, ben de değilim. Güzel, temiz, yakışanı giyinmeyi seviyorum. Ama çocuklarımız tam bir sokak çocuğu gibi; geçen doktora götürdüm, eşofmanının dizi yırtıktı, utandım. Ama onlar böyle rahat büyüyor. Cam fanusta büyütmüyoruz onları. Sokakta olmaları hoşuma gidiyor. Bildiğimiz anlamda bir sokakta oturmuyoruz ama gördüğünüz gibi bir malikanede de yaşamıyoruz, bir sitenin apartman dairesi burası. Bizim sokağımız burası. Bana malikaneler verseler burayı hiçbir şeye değişmem. Çünkü çocuklarım burada doğdu, hayatımın en özel anlarını burada yaşadık. Hakan Galatasaray'a transfer olduktan kısa süre sonra burayı satın aldık, emek emek evin taksitlerini ödedik. Manisa'dan İstanbul'a ilk geldiğimizde maddi durumumuz iyi değildi. Bu evi alırken borçlandık elbette, bundan da hiç yüksünmüyorum. Ne kadar güzel bir şey yaptık, çocuklarım bu eve doğdu, burada büyüdüler, Hakan'ın tüm sevinçleri, üzüntüleri bu evde yaşandı. Canım evim... Çok seviyorum burayı.