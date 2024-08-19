Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
07:26
Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman'ın ilk eşiymiş!
Hayat Bilgisi, Perihan Abla, Gırgıriye, Şehnaz Tango ve daha sayısız yapımdan tanıdığımız usta oyuncu Perran Kutman'ın hayatı merak konusu oldu. Perran Kutman'ın ilk eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 74 yaşında Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi de meğer çok ünlü bir Yeşilçam yıldızıymış… Müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ilk eşinden geliyor. İşte birçok kişinin bilmediği Perran Kutman'ın ilk eşi...