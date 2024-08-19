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Haberler Galeri Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman'ın ilk eşiymiş!
Giriş Tarihi: 19.08.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 07:26

Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman'ın ilk eşiymiş!

Hayat Bilgisi, Perihan Abla, Gırgıriye, Şehnaz Tango ve daha sayısız yapımdan tanıdığımız usta oyuncu Perran Kutman'ın hayatı merak konusu oldu. Perran Kutman'ın ilk eşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? 74 yaşında Perran Kutman'ın genç yaşta kaybettiği eşi de meğer çok ünlü bir Yeşilçam yıldızıymış… Müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olan Perran Kutman'ın onu tanıdığımız soyadı ilk eşinden geliyor. İşte birçok kişinin bilmediği Perran Kutman'ın ilk eşi...

Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman’ın ilk eşiymiş!

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Afet Öğretmen karakteriyle gönüllere taht kuran Perran Kutman hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı.

Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman’ın ilk eşiymiş!

1980 yılında evlendiği Koral Sarıtaş ile mutlu bir evlilik sürdüren Perran Kutman'ın ilk eşinin Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

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Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman’ın ilk eşiymiş!

1949 yılında Aksaray, İstanbul'da doğan sanatçı, ailesinin isteği üzerine konservatuvar okumuş, tiyatro bölümünden mezun oldu.

Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman’ın ilk eşiymiş!

Türk sinemasının klasikleri içinde sayılan Köyden İndim Şehire, Salak Milyoner, Ne Olacak Şimdi ve Hababam Sınıfı gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Hayat Bilgisi, Kızlar Yurdu, Canımın İçi birçok dizide de rol aldı.

Hakkındaki bu gerçeği kimse biliyordu! Yeşilçam’ın ünlü ismi meğer Perran Kutman’ın ilk eşiymiş!

Perran Kutman ilk evliliğini ise Yeşilçam filmlerinden tanıdığımız Hüseyin Kutman ile yapmıştır.

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