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Haberler Galeri Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!
Giriş Tarihi: 08.10.2022 12:33 Güncelleme Tarihi: 08.10.2022 12:40

Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

Türk sinemasının ünlü yıldızı Hale Soygazi geçip giden yıllara meydan okuyor. Usta oyuncu Hale Soygazi son görüntüsüyle herkesi bir kez daha şaşırttı. Yüzüne yaptırdığı estetik müdahalelerle çok konuşulan Hale Soygazi, son görüntüsüyle yine herkesi şaşırttı. İlerleyen yaşına rağmen çok daha genç görünen Hale Soygazi hayranlarının takdirini kazanıyor. Hale Soygazi'nin takipçileri en çok Hale Soygazi'nin yaşını merak ediyor. Türk sinemasının efsane ismi Hale Soygazi'nin yaşını duyanlar çok şaşırıyor. Hale Soygazi de bazı ünlü isimler gibi yaşını belli etmeyen ve yılların teğet geçtiği isimlerden biri. İşte Hale Soygazi ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

Usta oyuncu Hale Soygazi son görüntüsüyle herkesi bir kez daha şaşırttı. Yıllara meydan okuyan Hale Soygazi'nin yaşını duyanlar adeta şoke oluyor. 1972'de Saklambaç Gazetesi'nin açtığı Türkiye Sinema Güzellik Yarışması'nda birinci olan Hale Soygazi kariyerine de bu şekilde atım attı.

Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

Daha sonra İtalya'da "Avrupa Sinema Güzeli" seçildi. Yurda dönünce on film çevirmek üzere bir anlaşma yaptı. İlk filmi olan "Kara Murat: Fatih'ın Fedaisi"'ın ardından, "Bir Garip Yolcu", "Mahkum", "İtham Ediyorum", "Bir Kız Böyle Düştü", "Ölüme Koşanlar" adlı filmleri ardı ardına çevirdi. Gittikçe daha geniş kitlelere ulaşan filmlerde oynayan sanatçı, "Çocuğumu İstiyorum" adlı 1973 tarihli yapımda başrolleri paylaştığı Ahmet Özhan'la 1976'da evlendi.

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Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

Çiftin evliliği kısa bir süre sonra boşanma ile sonuçlandı. Güzel oyuncu Hale Soygazi günümüzde de en çok aranan ve beğenilen oyuncular arasında kariyerine devam ediyor. Hale Soygazi hakkında en çok merak edilen ise usta oyuncu Hale Soygazi'nin yaşı. Hale Soygazi'nin yaşını duyan hayranları Hale Soygazi için 'yıllara meydan okuyor' diyor.

Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

Türkiye'de Yeşilçam döneminin en güzel kadınları arasında yer alan Hale Soygazi, aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliğini kaybetmemesi nedeniyle hayranlarını büyüledi.

Hale Soygazi hakkındaki bu gerçek… Öğrenenlerin ağzı açık kaldı!

OH OLSUN FİLMİ HALA AKILLARDA

Soygazi'nin Tarık Akan'la başrolü paylaştığı Oh Olsun filmi ise hala akıllardaki yerini koruyor. Yıllardan bu yana sakin bir hayat yaşayan Hale Soygazi'nin son hali ise gündem oldu. Ünlü ismin, ilerleyen yaşına rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi, hayranları sevindirdi.

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