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Haberler Galeri Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı “Gözlerim doluyor”
Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 07:26

Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı “Gözlerim doluyor”

Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Yengi'nin eski eşi Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer de vardı. Aşkın Nur Yengi, "Burada olmaları benim için ayrı bir heyecan" dedi. Nazlı ise "Annemi izledikçe gözlerim doluyor" diye konuştu

GÖKHAN GÖKDUMAN
Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı Gözlerim doluyor

Harbiye'de sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi bir itirafta bulundu:"1990'da ilk konserimi Harbiye'de verdim. Finalinde seyirci sahneye yastık fırlatmaya başladı. Beğenmediklerini düşünüp çok korkmuştum, meğer istek için atmışlar"

Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı Gözlerim doluyor

Aşkın Nur Yengi, Harbiye'de konser verdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Yengi, "Harbiye hayatımda önemli bir yere sahip" diyerek şöyle devam etti:

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Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı Gözlerim doluyor

"1990'da ilk çıktığım konser, Harbiye konseriydi. 10 şarkım vardı. Finalde seyirciler memnundu ama sahneye yastık atmaya başladılar, beğenmediklerini düşünüp korktum.

Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı Gözlerim doluyor

Tam tersiymiş. İstek için yastık atmışlar." Sanatçı, kendisini izlemeye gelen Haluk Bilginer ve kızı Nazlı için ise "Burada olmaları benim için ayrı bir heyecan ama beni asıl heyecanlandıran seyircinin kalabalığı" dedi.

Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı Gözlerim doluyor
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