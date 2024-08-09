Giriş Tarihi: 09.08.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
07:26
Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi’yi yalnız bırakmadı! Nazlı Bilginer annesine övgüler yağdırdı “Gözlerim doluyor”
Ünlü şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Konseri izlemeye gelenler arasında Yengi'nin eski eşi Haluk Bilginer ile kızı Nazlı Bilginer de vardı. Aşkın Nur Yengi, "Burada olmaları benim için ayrı bir heyecan" dedi. Nazlı ise "Annemi izledikçe gözlerim doluyor" diye konuştu