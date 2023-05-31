Hamdi Alkan'ın güzel gözlü kızı Zeynep Alkan'dan pembe bikinisi ile yaz paylaşımı! Zeynep Alkan'ın bikinili pozlarına yorum yağdı "Survivor yaramış"

Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:27
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
15:34
Hamdi Alkan'ın kendi gibi oyuncu kızı Zeynep Alkan son olarak Survivor programında boy göstermişti. İddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken Zeynep Alkan adından sıkça söz ettiriyor. Zeynep Alkan geçtiğimiz aylarda sosyal medyadaki 'kusursuz güzellik' kavramına sitem etmişti. Zeynep Alkan, makyajlı ve makyajsız halini sevenleriyle paylaşmıştı. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle konuşulan Zeynep Alkan bikinili pozlarıyla yine sosyal medyayı salladı. Bronz tenine tercih ettiği pembe bikinisi ile poz veren Zeynep Alkan'a "Survivor yaramış" yorumları geldi. İşte Zeynep Alkan'ın bikinili pozları...