Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu Hande Erçel, son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi ve paylaşımıyla magazin gündeminde adından söz ettiren Hande Erçel, güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra adı partneri Kerem Bürsin ile anılmaya başlayan Hande Erçel hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyan Erçel, sonunda konuştu. Hande Erçel yaptığı açıklamayla aşk iddialarına son noktayı koydu.