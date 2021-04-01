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Haberler Galeri Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 01.04.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021 09:31

sonunda sessizliğini bozdu! ile aşk yaşadığı konuşulan gerçeği ilk kez açıkladı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi ve paylaşımıyla magazin gündeminde adından söz ettiren , güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor. Şarkıcı ile yollarını ayırdıktan sonra adı partneri ile anılmaya başlayan Hande Erçel hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncunun, yaklaşık bir aydır ile birlikte olduğu öne sürüldü. Konuyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyan Erçel, sonunda konuştu. Hande Erçel yaptığı açıklamayla aşk iddialarına son noktayı koydu.

Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren oyuncu , son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Her hareketi ve paylaşımıyla magazin gündeminde adından söz ettiren , güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.

Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

Şarkıcı ile yollarını ayırdıktan sonra adı partneri ile anılmaya başlayan hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

Ünlü oyuncunun, yaklaşık bir aydır ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

Konuyla ilgili bir süredir sessizliğini koruyan , hakkında çıkan aşk dedikodularına sonunda son noktayı koydu.

Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu! Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel gerçeği ilk kez açıkladı!

"GEREKSİZ BİR HABER"

Erçel, ile hakkında çıkan aşk haberlerini kesin bir dille yalanladı.

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