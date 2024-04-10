Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

Bayram sizin için ne ifade ediyor? Aklınıza ilk ne geliyor?

Hande Soral: Bayram benim için kalabalık aile demek. Birlikte edilen kahvaltılar, beraber içilen kahveler, hep beraber hazırlanan akşam yemekleri, eskiden babaannemin şimdi de annemin yaptığı baklavalar, bayramlık kıyafetler ve herkesin bir arada olduğu keyifli bir tatil demek...

İsmail Demirci: Bayram hep bana bir ferahlık getirmiştir. Çocukluğumdan beri, hani hep derler ya, küslerin barıştığı... O bana hep güzel gelir. Çok severim bayramları. Aklıma ilk gelen, çocuklukta aldığım harçlıklar.

Geleneklerine bağlı bir ailede mi büyüdünüz? Yani bayramlar nasıl geçerdi sizde?

H.S.: Geleneklerine bağlı bir ailede büyüdük ve hala geleneklerimizi sürdürüyoruz. Her bayram kahvaltıda tüm aile bir arada olmaya çalışıyoruz ve ben bunu çok seviyorum. İşte o zaman bayram olduğunu daha iyi anlıyorum.