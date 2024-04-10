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Haberler Galeri Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”
Giriş Tarihi: 10.04.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 06:42

Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

İki sene önce oğulları Ali'yi kucaklarına alan Hande Soral İsmail Demirci çifti, bayrama özel GÜNAYDIN'a konuştu. Çift, "Geleneklerimize bağlı bir ailede büyüdük. Oğlumuza da bu gelenekleri yaşatıyoruz. Bayramlık kıyafet almaya Ali'yi de götürdük. Bayram demek, kalabalık aile demek. Bayramlar aileyle güzeldir. Biz de bu yıl anneanne ve dedeyi de alıp iki gün tatil yapacağız" dedi.

İLKER GEZİCİ
Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

ATV dizisi 'Ateş Kuşları'nda 'Mercan' karakterini canlandıran Hande Soral ve eşi İsmail Demirci ile bayram röportajı yaptık. 2017'de evlenen çift, 2022'de annebaba olma heyecanı yaşadılar. Ali adını verdikleri çocuklarıyla mutlulukları katlanan ikili, bayram anılarını, beklentilerini ve aile olmanın önemini anlattı.

Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

Bayram sizin için ne ifade ediyor? Aklınıza ilk ne geliyor?

Hande Soral: Bayram benim için kalabalık aile demek. Birlikte edilen kahvaltılar, beraber içilen kahveler, hep beraber hazırlanan akşam yemekleri, eskiden babaannemin şimdi de annemin yaptığı baklavalar, bayramlık kıyafetler ve herkesin bir arada olduğu keyifli bir tatil demek...

İsmail Demirci: Bayram hep bana bir ferahlık getirmiştir. Çocukluğumdan beri, hani hep derler ya, küslerin barıştığı... O bana hep güzel gelir. Çok severim bayramları. Aklıma ilk gelen, çocuklukta aldığım harçlıklar.

Geleneklerine bağlı bir ailede mi büyüdünüz? Yani bayramlar nasıl geçerdi sizde?

H.S.: Geleneklerine bağlı bir ailede büyüdük ve hala geleneklerimizi sürdürüyoruz. Her bayram kahvaltıda tüm aile bir arada olmaya çalışıyoruz ve ben bunu çok seviyorum. İşte o zaman bayram olduğunu daha iyi anlıyorum.

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Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

İ.D.: Tabii, bayram namazına babamla gidilir, bayram sofrasına hep beraber oturulur ve bayramlıklar giyilir. Misafirliğe gidilir, evine gittiğin sana gelir, biraz evcilik gibi olurdu ama severim o kültürümüzü.

Çocukların bayramlık elbiseleri, ayakkabıları olurdu. Kızlar daha bir özenirlerdi. Siz de öyle miydiniz?

H.S.: Bizde kız erkek ayrımı yoktu. Benim de kız kardeşimin de erkek kardeşimin de bayramlık kıyafetleri hep özenilerek alındı ve giyildi. Biz de iki bayramdır Ali için bayramlık alışverişine çıkıyoruz. Ben çocukken bayramlık almaya gittiğimiz anları hala hatırlıyorum, çok güzel bir anı. Ali de hatırlasın isterim.

İ.D.: Valla ben de çok özenirdim, bayramlıklarımla yan yana uyumuşluğum vardır.

Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

HARÇLIKLARIMI BİRİKTİRİRDİM

Bayram harçlıkları ile neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz? Biriktirir miydiniz yoksa hemen harcar mıydınız?

H.S.: Asla hemen harcamazdım, biriktirirdim. Sonra beğendiğim ya da aklımda olan bir şeyi alırdım. Biraz daha büyüdüğümde biriktirdiğim harçlıkları döviz yaptırdığımı hatırlıyorum.

İ.D.: Ben biriktirir bir şeyler alırdım sonrasında. Ama ilk günden sonra. Birinci gün o para bolluğu çocuk aklıyla dondurmaya falan harcanıyor. Sonra biriktirip ihtiyacım olan bir şey alırdım.

Unutamadığınız bir bayram anısı var mı?

H.S.: Babaannemin ve dedemin hayatta olduğu, daha ben çok küçükken geçirdiğimiz bayramları hâlâ hatırlıyorum. Kahvaltı ettikten sonra ailecek, tüm aile büyüklerimizin elini öpmek için kapı kapı gezdiğimiz hatıralarım dün gibi aklımda.

Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

Bu bayram planınız nedir? Eski alışkanlıklara devam mı yoksa tatil mi planlıyorsunuz? Aile büyükleri Ali'yi görmek için günler öncesinden planlar yapmıştır belki de...

H.S.: Bu bayram tüm kardeşler maalesef bir arada olamıyoruz. Ali'nin babaannesi ve dedesi de uzakta yaşıyorlar. O yüzden biz de anneanne ve dedeyi alıp yakın bir yerlere iki günlük bayram tatiline gitmeye karar verdik. Çünkü bayram aileyle güzel.

İ.D.: Benim ailem şehir dışında yaşıyor, yanlarına gitmek isterdik ama eşim yoğun çalıştığı için bu bayramlık uzaktan kutlayacağız. Tatil planlarımızı genelde eşim yapar, ben eşlik ederim.

İsmail Bey, alt değiştirme, yedirme giydirme gibi bebek bakım işlerinde Hande Hanım'a yardımcı oluyor musunuz?

İ.D.: Olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O işlerde iyiyim, hepsini öğrendim.

Kaliteli vakit tabiri moda biliyorsunuz. Nasıl kaliteli vakit geçiriyorsunuz Ali'yle? Neler yapıyorsunuz?

H.S.: Bence kaliteli vakit geçireceğim diye plan yapamazsınız. Bazen gün içinde Ali'yle geçirdiğimiz 1 saat, onunla geçireceğiniz 7 saatten daha kaliteli olabiliyor. O gün o saat o dakika canı ne oynamak isterse onu oynuyoruz ya da parka gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, dışarıda vakit geçiriyoruz veya bazen uzun uzun şarkı dinleyip dans ediyoruz.

İ.D.: Biraz Ali'nin yönlendirmesi ile oluyor, ne istediğini bilen ve net anlatan bir çocuk. Parka gitmek istiyor, yemek yemek istiyor. Yemek ismi de veriyor. Onunla her şey keyifli.

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