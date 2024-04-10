Hande Soral ile İsmail Demirci’den bayrama özel GÜNAYDIN’a samimi açıklamalar! “Bayram demek kalabalık aile demek”

Bu bayram planınız nedir? Eski alışkanlıklara devam mı yoksa tatil mi planlıyorsunuz? Aile büyükleri Ali'yi görmek için günler öncesinden planlar yapmıştır belki de...
H.S.: Bu bayram tüm kardeşler maalesef bir arada olamıyoruz. Ali'nin babaannesi ve dedesi de uzakta yaşıyorlar. O yüzden biz de anneanne ve dedeyi alıp yakın bir yerlere iki günlük bayram tatiline gitmeye karar verdik. Çünkü bayram aileyle güzel.
İ.D.: Benim ailem şehir dışında yaşıyor, yanlarına gitmek isterdik ama eşim yoğun çalıştığı için bu bayramlık uzaktan kutlayacağız. Tatil planlarımızı genelde eşim yapar, ben eşlik ederim.
İsmail Bey, alt değiştirme, yedirme giydirme gibi bebek bakım işlerinde Hande Hanım'a yardımcı oluyor musunuz?
İ.D.: Olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O işlerde iyiyim, hepsini öğrendim.
Kaliteli vakit tabiri moda biliyorsunuz. Nasıl kaliteli vakit geçiriyorsunuz Ali'yle? Neler yapıyorsunuz?
H.S.: Bence kaliteli vakit geçireceğim diye plan yapamazsınız. Bazen gün içinde Ali'yle geçirdiğimiz 1 saat, onunla geçireceğiniz 7 saatten daha kaliteli olabiliyor. O gün o saat o dakika canı ne oynamak isterse onu oynuyoruz ya da parka gidiyoruz. Yürüyüş yapıyoruz, dışarıda vakit geçiriyoruz veya bazen uzun uzun şarkı dinleyip dans ediyoruz.
İ.D.: Biraz Ali'nin yönlendirmesi ile oluyor, ne istediğini bilen ve net anlatan bir çocuk. Parka gitmek istiyor, yemek yemek istiyor. Yemek ismi de veriyor. Onunla her şey keyifli.