Hande Soral'dan ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! iki fotoğraf arasında 28 yıl var

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Hande Soral, ikiz kardeşleri Bensu Soral ve Bedirhan Soral'ın doğum gününde yaptığı nostalji paylaşım ile kalpleri ısıttı. Hande Soral, kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın 30. yaş gününde çocukluk yıllarında çekilmiş bir kareyi canlandırdı. Hande Soral "Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum. iki fotoğraf arasında 28 yıl var." notunu düştüğü paylaşım ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Hande Soral ve ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın çocukluk halleri...
Giriş Tarihi: 24.03.2021
11:35
Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
11:40
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