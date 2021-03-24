Hande Soral'dan ikiz kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! iki fotoğraf arasında 28 yıl var

Bensu Soral'da ikizi ile paylaşımına "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım. Ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız. Sizi çok seviyorum" notunu düştü.