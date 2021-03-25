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'dan kardeşleri ile 'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral "iki fotoğraf arasında 28 yıl var"

'nın Ümit'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu , ikiz kardeşleri ve 'ın doğum gününde yaptığı nostalji paylaşım ile kalpleri ısıttı. Hande Soral, kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral ve ikizi Bedirhan Soral'ın 30. yaş gününde çocukluk yıllarında çekilmiş bir kareyi canlandırdı. Hande Soral "Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum. iki fotoğraf arasında 28 yıl var." notunu düştüğü paylaşım ile sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın ...

Giriş Tarihi: 25.03.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 09:37
Hande Soral'dan kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral iki fotoğraf arasında 28 yıl var

'nın Ümit'i olarak ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu , ikiz kardeşleri ve 'ın doğum gününde yaptığı nostalji paylaşım ile kalpleri ısıttı.

Hande Soral'dan kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral iki fotoğraf arasında 28 yıl var

, kendisi gibi oyuncu kardeşi ve ikizi 'ın 30. yaş gününde çocukluk yıllarında çekilmiş bir kareyi canlandırdı.

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Hande Soral'dan kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral iki fotoğraf arasında 28 yıl var

"Elleriniz hiç ayrılmasın ikizlerim. İyi ki doğdunuz, sizi çok seviyorum. iki fotoğraf arasında 28 yıl var." notunu düştüğü paylaşım ile sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Hande Soral'dan kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral iki fotoğraf arasında 28 yıl var

ve ikiz kardeşleri ile 'ın pozuna beğeni yağdı.

Hande Soral'dan kardeşleri Bensu Soral ile Bedirhan Soral'ın doğum gününde nostalji paylaşımı! Hande Soral iki fotoğraf arasında 28 yıl var

'da ikizi ile paylaşımına "Sana olan aşkımın 30. yılı kutlu olsun! Hep böyleydik, hep de böyle kalalım olur mu? Mutlu yıllar diğer yarım. Ve bizim elimizi bir an olsun bırakmayan aşkımız ablamız. Sizi çok seviyorum" notunu düştü.

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