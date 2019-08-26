Hande Yener’in estetiksiz hali şoke etti! İşte Hande Yener ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz halleri…
Hande Yener’in estetiksiz hali şoke etti! İşte Hande Yener ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz halleri…
Sahnelerde bakımlı ve güzel görmeye alışık olduğumuz ünlülerin her geçen gün farklı halleriyle karşılaşmaktayız. Bu durumdan dolayı son zamanların en çok merak edilen konularından biri haline gelen ünlülerin estetiksiz halleri görenleri şaşırtıyor. Hiçbir zaman enerjisini kaybetmeyen 46 yaşındaki Hande Yener kıyafetleri ve tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Şarkılarıyla gündeme oturan ve her zaman sevilen ünlü şarkıcı Hande Yener estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşürdü. İşte Hande Yener'in ve diğer ünlü isimlerin estetiksiz halleri…
Giriş Tarihi: 26.08.2019
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2019
07:39