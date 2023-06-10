Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:53
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
08:56
Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…
Eski Türk astrolojisi sisteminde, 36 ayrı burç bulunduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki Evlenmek için bile birbirlerinin doğum haritalarına bakan Eski Türkler için astroloji büyük anlam ifade ediyordu. Hatta bazı iddialar astrolojinin temellerini Türklerin attığıyla ilgili… Öte yandan Karaçay Türkleri'nden araştırmacı Sofi Tram-Semen, 20 yıllık çalışma sonucunda yüzlerce yıl önce Nart-Karaçaylar'a ait 36 burçluk sistemi belirledi. Peki, siz hangi Türk burcundansınız? İşte tüm bu detaylar.