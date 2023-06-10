Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

HUNTA (21-30 NİSAN)

Yaratıcılıklarıyla bilinirler. İyimserlik ve karamsarlığın aynı anda vücut bulduğu tek burç ve aynı zamanda kırgın olmak onlar için sıradan. Duygusaldırlar; hem öfkeyi hem sevgiyi yoğun yaşarlar. İnatçılık onlar için bir spor.

ÇOLPANCI (1-10 MAYIS)

Önsezileri çok kuvvetlidir. Çocuk ruhludurlar ve temiz kalplidirler. Onlar için duygu tutsağı desek yanlış olmaz, sadıktırlar. Dayanma eşikleri yüksektir.

KÖLKÖL (11-21 MAYIS)

Enerji deposu olarak tanımlayabiliriz onları. Bilgiye aç ve kahraman bir ruh taşırlar. Aşkın mümkün olduğunun kanıtlarını size sunabilecek ender kişilerdendir.