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Haberler Galeri Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…
Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023 08:56

Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

Eski Türk astrolojisi sisteminde, 36 ayrı burç bulunduğunu biliyor muydunuz? Öyle ki Evlenmek için bile birbirlerinin doğum haritalarına bakan Eski Türkler için astroloji büyük anlam ifade ediyordu. Hatta bazı iddialar astrolojinin temellerini Türklerin attığıyla ilgili… Öte yandan Karaçay Türkleri'nden araştırmacı Sofi Tram-Semen, 20 yıllık çalışma sonucunda yüzlerce yıl önce Nart-Karaçaylar'a ait 36 burçluk sistemi belirledi. Peki, siz hangi Türk burcundansınız? İşte tüm bu detaylar.

Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

Eski Türkler yıllar boyu astrolojiyle ilgililenmiştir. Gök cisimlerinin konumlarına göre çeşitli kararlar verip buna göre hayatlarını sürdürmüş olan Türklerin yapılan araştırmalar sonucunda bambaşka bir astroloji sistem olduğu ortaya çıktı. Öyle ki bu sistemde, günümüzde bilinen 12 burcun aksine 36 ayrı burç bulunuyor. Peki, siz hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

TÜRK BURÇLARI

TORUK (21-31 MART)

Yönetici ruha sahip olan bu burç işini hayatı gibi sever ve lider ruhludur. Ayrıca gururlu bir yapıya sahiptirler.

HIMMIY (1-10 NİSAN)

İdealist kişilikleriyle bilinirler. İyimser ve romantik yapıdadırlar. Yaratıcı olmakla birlikte hayallerinin peşinden koşmaktan korkmazlar.

HUTTUS (11-20 NİSAN)

Önde olmayı seven, yönetici ama hassas kişiliklerdir. Dürüst olmakla birlikte kıskanç bir yapıları vardır. Adalet duyguları yoğundur. Genellikle mantıklarıyla hareket ederler.

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Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

HUNTA (21-30 NİSAN)

Yaratıcılıklarıyla bilinirler. İyimserlik ve karamsarlığın aynı anda vücut bulduğu tek burç ve aynı zamanda kırgın olmak onlar için sıradan. Duygusaldırlar; hem öfkeyi hem sevgiyi yoğun yaşarlar. İnatçılık onlar için bir spor.

ÇOLPANCI (1-10 MAYIS)

Önsezileri çok kuvvetlidir. Çocuk ruhludurlar ve temiz kalplidirler. Onlar için duygu tutsağı desek yanlış olmaz, sadıktırlar. Dayanma eşikleri yüksektir.

KÖLKÖL (11-21 MAYIS)

Enerji deposu olarak tanımlayabiliriz onları. Bilgiye aç ve kahraman bir ruh taşırlar. Aşkın mümkün olduğunun kanıtlarını size sunabilecek ender kişilerdendir.

Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

ÇAMAY (22-31 MAYIS)

Yetenekleriyle tanıdığımız, sözleri ve fikirleriyle önder bir kişi. Ahlak kavramı onun için önemli. Çok yönlü bakabilen, idealist tiplerdir.

KÜYLÜ (1-10 HAZİRAN)

Plan ve düzen insanı. Fazlasıyla kaderci. Yalana ve ihanete tahammülü yok. Gurur onun için önemli. Eğer ona bir şey anlattıysanız sadece onda kalır, ağzı sıkıdır.

KUŞMUŞ (11-21 HAZİRAN)

Sanata ve edebiyata meraklı, mistik konularla ilgilenmeyi seven, eleştirel gözle bakabilen, iyimser insanlardır. Gösterişi severler. Parlak şeyler genelde hoşlarına gider. Bir karar alırken mantıklarını dinlemeyi tercih ederler.

Hangi Türk burcu olduğunuzu merak ediyor musunuz? İşte doğum tarihinize göre Türk burcunuz…

SEZGEK (22-30 HAZİRAN)

Yılanı deliğinden çıkaran tatlı dilin sahibi kendileridir. İçe kapanık yapıdadırlar ancak yetenekli bireylerdir. İntikamcı ve inatçıdırlar. Önsezileri kuvvetli.

KUŞDÜGER (1-11 TEMMUZ)

Duyguları her zaman mantığının önüne geçer. Çocuk ruhlu ve dengesizdirler. Tembel olmakla birlikte yeteneklidirler. Kararsız ve karamsardırlar.

GONDORAY (12-22 TEMMUZ)

Hayalperest, hafızası güçlü ve dürüst insanlardır. Geçmişe özlem duyan bu kişiler müzik ve siyasetten çok hoşlanırlar.

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