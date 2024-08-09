Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler 'Hala Barbie' dedi! Fit hali göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 10:08

Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler 'Hala Barbie' dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

Bir dönem en çok izlenen yapımlardan olan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Bodrum'da tatil yapıyor. 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, denize girerken görüntülendi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Erdem, tatil yaparken objektiflere yakalandı. Erdem güzelliği ve fit haliyle herkese 'Hala Barbie' dedirtti.

Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler ’Hala Barbie’ dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

İpek Erdem, Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Fit halleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hayat Bilgisi'nde Gamze karakterini canlandıran İpek Erdem, son haliyle gündem oldu.

Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler ’Hala Barbie’ dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

Yayınladığı dönemde özellikle gençler tarafından çok sevilen Hayat Bilgisi oyuncularıyla da halen hafızalarda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler ’Hala Barbie’ dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

Şimdilerde 40 yaşında olan Barbi İpek Erdem, adeta yıllara meydan okuyor.

Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler ’Hala Barbie’ dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

Erdem, sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Hayat Bilgisi dizisinin Barbie’si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler ’Hala Barbie’ dedi! Fit hali göz kamaştırdı!

İpek Erdem'in takipçilerini şaşırtan son hali...

SON DAKİKA