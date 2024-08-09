Giriş Tarihi: 09.08.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
10:08
Hayat Bilgisi dizisinin Barbie'si İpek Erdem yıllara meydan okuyor! Görenler 'Hala Barbie' dedi! Fit hali göz kamaştırdı!
Bir dönem en çok izlenen yapımlardan olan 'Hayat Bilgisi' dizisinde 'Barbie Gamze' karakterine hayat veren İpek Erdem, Bodrum'da tatil yapıyor. 'Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem, denize girerken görüntülendi. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen İpek Erdem, tatil yaparken objektiflere yakalandı. Erdem güzelliği ve fit haliyle herkese 'Hala Barbie' dedirtti.