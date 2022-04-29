Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

"BELEŞ BARBÜKÜ PARTİMİZDEN YARARLANIRSIN"

Kuşkusuz ünlüler, her gün takipçilerinden çok ilginç mesajlar alıyor. Bazıları bunları ifşa ederek tepkisini gösteriyor, bazıları ise görmezlikten geliyor ve hemen engelliyor. Hayranlığın abartılması sorunu ile karşılan isimlerden biri de Ümit Erdim oldu. Oyuncu, Twitter'da bir takipçisinden gelen mesajla gündem oldu. Bir organizasyonda konser vermesini istediği Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, şu ifadeleri kullandı: