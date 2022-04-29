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Haberler Galeri Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç'lu mesajı ifşa etti!
Giriş Tarihi: 29.04.2022 13:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 13:54

Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç'lu mesajı ifşa etti!

Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüşmüştü. Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu paylaşımları dikkat çekiyor. Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başladı. Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un pilotluğunu yapmıştı. Oğuzhan'a ulaşmak isteyen bir takipçisinden mesaj alan oyuncu, yazılanlar karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, hem de sinirlendi. Erdim, çok konuşulacak mesajı Twitter'dan böyle ifşa etti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

Sürpriz bir kararla 2019 yılından itibaren pilotaj eğitimine başlayan Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un pilotluğunu yapmıştı. Oğuzhan'a ulaşmak isteyen bir takipçisinden mesaj alan oyuncu, yazılanlar karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, hem de sinirlendi. Erdim, çok konuşulacak mesajı Twitter'da ifşa etti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

2003-2006 yılları arasında yayınlanan komedi türündeki 'Hayat Bilgisi' dizisindeki 'Arif' rolüyle hafızalarda yer edinen Ümit Erdim, 2019'da 'Kim Daha Mutlu' filminde rol aldıktan sonra ekranlardan uzak. Oyunculuğa ara veren, aldığı eğitimin ardından pilot olan ve bu tutkusunu "Havada olmak müthiş bir duygu. Tarifi imkansız, Adrenalin tavan yapıyor" sözleriyle anlatan Erdim'in ilk yolcuları, Mayıs 2021'de Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti olmuştu.

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Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

"MİSAFİRLERİM AĞIRDI"
Muğla Fethiye'de tatil yapan Demet ve Oğuzhan ile bir araya gelen 36 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri'ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

Ünlü şarkıcı ile güzel oyuncu ise Instagram'dan "Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

"BELEŞ BARBÜKÜ PARTİMİZDEN YARARLANIRSIN"

Kuşkusuz ünlüler, her gün takipçilerinden çok ilginç mesajlar alıyor. Bazıları bunları ifşa ederek tepkisini gösteriyor, bazıları ise görmezlikten geliyor ve hemen engelliyor. Hayranlığın abartılması sorunu ile karşılan isimlerden biri de Ümit Erdim oldu. Oyuncu, Twitter'da bir takipçisinden gelen mesajla gündem oldu. Bir organizasyonda konser vermesini istediği Oğuzhan Koç ile iletişime geçmeye çalışan bir sosyal medya kullanıcısı, şu ifadeleri kullandı:

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