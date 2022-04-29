Hayat Bilgisi’nin Arif’den tokat gibi yanıt! Ümit Erdim takipçisinden gelen Oğuzhan Koç’lu mesajı ifşa etti!

Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüşmüştü. Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu paylaşımları dikkat çekiyor. Ümit Erdim 60 kilo verdikten sonra oyuncu olarak iş bulamayınca pilotluk eğitimine başladı. Ümit Erdim, geçtiğimiz yıl Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç'un pilotluğunu yapmıştı. Oğuzhan'a ulaşmak isteyen bir takipçisinden mesaj alan oyuncu, yazılanlar karşısında hem şaşkınlığını gizleyemedi, hem de sinirlendi. Erdim, çok konuşulacak mesajı Twitter'dan böyle ifşa etti.