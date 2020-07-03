Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

Ümit Erdim 'Hayat Bilgisi' dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 kilo vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken farklı bir yorumla karşılaştı. 35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, karşılık verdiği cevap herkesi çok şaşırttı. Çarpıcı bir itirafta bulunan Ümit Erdim bakın neler söyledi…