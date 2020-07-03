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’nin ’i sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 verdi kaldı!

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken farklı bir yorumla karşılaştı. 35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle bulamazsın" yorumuna, karşılık verdiği herkesi çok şaşırttı. Çarpıcı bir itirafta bulunan Ümit Erdim bakın neler söyledi…

Giriş Tarihi: 03.07.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 07:55
Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

'' dizisinde canlandırdığı '' karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Erdim, mide ameliyatı ile 60 vererek, görüntüsüyle bambaşka birine dönüştü… Üç yıl öncesine kadar fazla kilolarıyla başı dertte olan Ümit Erdim, şimdilerde zayıf haliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken farklı bir yorumla karşılaştı. 35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle bulamazsın" yorumuna, karşılık verdiği herkesi çok şaşırttı. Çarpıcı bir itirafta bulunan Ümit Erdim bakın neler söyledi…

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

'nin Var mısın 'i mide ameliyatı sonrası mide ameliyatı ile 60 vererek, bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

Kariyerine 1997 yılında 'Böyle mi Olacaktı?' dizisiyle televizyon dünyasına adım attıktan sonra 'yle yıldızını parlattı ve hafızalara 'Var mısın ' karakteriyle kazınmıştı.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

Gösteri dünyasında adım attığında kilolu haliyle dikkat çeken Erdim yaparak ve sağlıklı beslenerek verdiği kilolarla herkese örnek oldu.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

Sempatik tavırlarıyla bir dönemim popüler ismi olan Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu belirtti.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!

35 yaşındaki oyuncu, "Eski haline dön, böyle bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım. Ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde karşılık verdi.

Hayat Bilgisi’nin Arif’i Ümit Erdim sosyal medyanın ilgi odağı oldu! 60 kilo verdi işsiz kaldı!


Pilotluk eğitiminin ikinci aşamasına geçen Erdim: "Teorik bilgi sınavında Türkiye 6'ncısı oldum. 45 saatlik uçuş eğitiminin de 6'ncı saatini gerçekleştirdim. 13'üncü uçuşa yalnız çıkacağım. Eğitimim 1.5 sene daha sürecek."

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