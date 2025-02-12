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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'den maziye götüren paylaşım... 'Merhaba Barbie'
Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 16:17

Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'den maziye götüren paylaşım... 'Merhaba Barbie'

Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, dönem dönem sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Şimdi de dizide en çok dikkat çeken karakterden olan Barbie ve Törpü'nün yıllar sonra bir araya gelmesi ses getirdi. Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'in maziye götüren paylaşmı görenleri adeta duygulandırdı...

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den maziye götüren paylaşım... ’Merhaba Barbie’

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen, yönetmenliğini Tarkan Karlıdağ'ın üstlendiği ve senaryosunu Gani Müjde'nin yazdığı Hayat Bilgisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören diziler arasında yer aldı.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den maziye götüren paylaşım... ’Merhaba Barbie’

Afet Öğretmen'in, İstanbul Rıdvan Kanat Lisesi'ndeki öğrencileriyle kurduğu bağa, verdiği mesajlara ve onların hayatlarına olan etkisine odaklanan dizi, 4 sezon boyunca izleyiciyle buluştu.

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Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den maziye götüren paylaşım... ’Merhaba Barbie’

Hayat Bilgisi, kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel ve İpek Erdem gibi isimleri barındırarak, yayınlandığı dönemde izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran yapımlardan biri oldu.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den maziye götüren paylaşım... ’Merhaba Barbie’

Aradan geçen yıllara rağmen hafızalardaki yerini koruyan Hayat Bilgisi, zaman zaman oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme gelmeye devam ediyor.

Hayat Bilgisi’nin Barbie’si ve Törpü’sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem’den maziye götüren paylaşım... ’Merhaba Barbie’

Dizide birçok sevilen karakter olsa da Barbie Gamze ve Törpü Yeliz zaman zaman atışmaları ve dostluklarıyla ilgi odağı olmuştu.

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