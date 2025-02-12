Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
16:17
Hayat Bilgisi'nin Barbie'si ve Törpü'sü yıllar sonra bir arada! Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'den maziye götüren paylaşım... 'Merhaba Barbie'
Senaryosunu Gani Müjde'nin kaleme aldığı Hayat Bilgisi dizisi, dönem dönem sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Şimdi de dizide en çok dikkat çeken karakterden olan Barbie ve Törpü'nün yıllar sonra bir araya gelmesi ses getirdi. Gökçe Bahadır ve İpek Erdem'in maziye götüren paylaşmı görenleri adeta duygulandırdı...