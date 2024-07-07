Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Çınar, "Her şeyimin İstanbul'da olması değil sorun. Ailemin, arkadaşlarımın ve alışkanlıklarımın İstanbul'da olmasından dolayı zorlanıyorum. Allah'tan öyle güçlü ve sarsılmaz dostluklarım ve ilişkilerim olmuş ki hiç kopmadık. Hatta daha da kuvvetlendi bağlarımız" dedi.