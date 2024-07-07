Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
09:45
Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Var Mısın Arif' karakteri ile ünlenen oyuncu Ümit Erdim ile 7 yıllık evliliğini noktalayan sosyal medya fenomeni Seda Çınar, ayrılığın ardından kızlarıyla birlikte İstanbul'dan taşındı. Yeni hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Seda Çınar, "Ses'in okulu için taşındık. Her şeyimin İstanbul'da olması sorun değil.
Ailemin, arkadaşlarımın ve alışkanlıklarımın İstanbul'da olmasından dolayı zorlanıyorum ama hayat burada daha kolay ve sade" dedi. Ümit Erdim'den boşandıktan sonra hayatından radikal bir değişiklik daha yapan iki çocuk annesi Seda Çınar bakın yaşamak için nereyi seçti...