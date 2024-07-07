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Haberler Galeri Hayat Bilgisi'nin Var Mısın Arif'i Ümit Erdim'den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:45

Hayat Bilgisi'nin Var Mısın Arif'i Ümit Erdim'den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Hayat Bilgisi dizisinde hayat verdiği 'Var Mısın Arif' karakteri ile ünlenen oyuncu Ümit Erdim ile 7 yıllık evliliğini noktalayan sosyal medya fenomeni Seda Çınar, ayrılığın ardından kızlarıyla birlikte İstanbul'dan taşındı. Yeni hayatıyla ilgili ilk kez konuşan Seda Çınar, "Ses'in okulu için taşındık. Her şeyimin İstanbul'da olması sorun değil.
Ailemin, arkadaşlarımın ve alışkanlıklarımın İstanbul'da olmasından dolayı zorlanıyorum ama hayat burada daha kolay ve sade" dedi. Ümit Erdim'den boşandıktan sonra hayatından radikal bir değişiklik daha yapan iki çocuk annesi Seda Çınar bakın yaşamak için nereyi seçti...

MERVE YURTYAPAN
Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Ünlü oyuncu Ümit Erdim, 2017 yılında evlendiği Seda Çınar ile iki ay önce boşanmıştı. 45 kilo verdikten sonra pilotluğa merak saran ve uçuş eğitimleri alan ünlü oyuncu, otomobil yarışlarına da katılarak farklı alanlarda da adından söz ettirmeye başladı.

Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Bu ayrılığın ardından sosyal medya fenomeni Seda Çınar, uzun süre bir açıklama yapmamıştı.

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Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Çınar, tüm hayatını değiştirerek boşanmanın ardından Ankara'ya taşındı.

Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Ses ve Ela adından iki kızı olan Çınar, büyük çocuğunun eğitimi için Ankara'da olduklarını söyledi.

Hayat Bilgisi’nin Var Mısın Arif’i Ümit Erdim’den boşanan fenomen Seda Çınar kızlarını da alıp bakın nereye taşındı!

Ayrılığın ardından ilk kez konuşan Çınar, "Her şeyimin İstanbul'da olması değil sorun. Ailemin, arkadaşlarımın ve alışkanlıklarımın İstanbul'da olmasından dolayı zorlanıyorum. Allah'tan öyle güçlü ve sarsılmaz dostluklarım ve ilişkilerim olmuş ki hiç kopmadık. Hatta daha da kuvvetlendi bağlarımız" dedi.

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