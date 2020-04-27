Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Hayatını kaybeden kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Bir dönem stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Magazin gündemine olarak düşen 'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. Yakalandığı beyin kanseri hastalığı ile mücadele eden 64 yaşındaki Nur Yerlitaş kemoterapi gördüğü dönemlerde değişimi ile herkesi üzmüştü. İşte yüzünden adeta eriyen ve amansız hastalığa yenilen ...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 18:10
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Bir dönem stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Magazin gündemine olarak düşen 'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Yakalandığı beyin kanseri hastalığı ile mücadele eden 64 yaşındaki kemoterapi gördüğü dönemlerde değişimi ile herkesi üzmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

, hastalığının ardından 2. Sayfa programında kamera karşısına çıkmıştı. Hastalık sürecini anlatan Yerlitaş, yaşadıklarını anlatmıştı. İşte, Yerlitaş'ın o açıklamaları;

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

"Görüştüklerimi çok azalttım. Zaten arkadaşlarım çok sayılı... Allah sağlık versin.

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Ebru Gündeş'in bir günde 2 kez geldiği oluyordu. Hülya Avşar her gün arıyor. Sibel Can öyle... Seda Sayan...

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Doktorum 'birkaç ay beklememiz lazım' demişti. 5 ay sonra o tümörün de kendi kendini ürettiği ortaya çıktı. Her gün doktora gidiyorum. Kemoterapiye başlayacağım. Meğer ben 1,5-2 sene önce hastalanmışım."

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...

Ben son televizyon programından 2 aylık parayı bırakıp çıktım. Benim 'başım ağrıyor' deyip çıktım. Panik atak diye doktora gittim meğer tümör beynime yaklaşmış.

SON DAKİKA