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Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş kanserin son evresindeydi... Nur Yerlitaş son hali ile sevenlerini üzmüştü...
Bir dönem stil yarışmasındaki jüri üyeliği ile gönülleri fetheden Nur Yerlitaş hastalığı ile sevenlerini üzmüştü. Magazin gündemine sok dakika olarak düşen ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın ölüm haberi sanat camiasını ve hayranları yasa boğdu. Yakalandığı beyin kanseri hastalığı ile mücadele eden 64 yaşındaki Nur Yerlitaş kemoterapi gördüğü dönemlerde değişimi ile herkesi üzmüştü. İşte kanser yüzünden adeta eriyen ve amansız hastalığa yenilen Nur Yerlitaş'ın son hali...
Giriş Tarihi: 27.04.2020
16:59
Güncelleme Tarihi: 27.04.2020
18:10
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