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Haberler Galeri Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı
Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:02

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile Cihangir sokaklarında umursamadan dakikalarca öpüşmüştü. Ergüçlü, bu kez transparan paylaşımıyla Instagram'ı yıktı. Hazar Ergüçlü, dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu. İşte güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün iddialı pozları...

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyor. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü, her hareketiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Güzel oyuncu, Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla da akılları alıyor.

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Aslen Kıbrıs Türkü olan Hazar Ergüçlü, Medcezir ve Kuzey Güney dizilerindeki performansıyla şöhreti yakalamıştı.

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Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü'nün senaryosunu da yazdığı yeni filmi "Bomboş"ta yer alan Hazar Ergüçlü, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenmişti.

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Kariyerindeki yükselişi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü isim, dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle poz verdi.

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

30 yaşındaki Hazar Ergüçlü, peş peşe yayınladığı fotoğraflarıyla takipçilerini büyüledi.

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