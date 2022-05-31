Giriş Tarihi: 31.05.2022 11:45 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:02

Hazar Ergüçlü dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu! Pozlarını yoruma kapattı

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Uzun süredir kendisinden 19 yaş büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşk yaşayan Hazar Ergüçlü, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren Hazar Ergüçlü, sevgilisi Onur Ünlü ile Cihangir sokaklarında umursamadan dakikalarca öpüşmüştü. Ergüçlü, bu kez transparan paylaşımıyla Instagram'ı yıktı. Hazar Ergüçlü, dantel detaylı siyah transparan elbisesiyle cesaretini konuşturdu. İşte güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün iddialı pozları...