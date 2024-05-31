Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Öyle ki Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, aileye girmişti. Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başlamıştı. İkili, bol bol tatile çıkmıştı.