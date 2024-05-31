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Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:19

Haziran'da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Son olarak final yapan Yargı dizisinde boy gösteren Pınar Deniz, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyordu. Yaklaşık 3 yıldır ilişkileri tam gaz devam eden ve bu yaz evlenecekleri konuşulan oyuncu çiftten üzen haber geldi. Birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin, aşklarına son noktayı koyarak ayrıldığı iddia edildi.

Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen sonrasında adı Hande Erçel'le anılan Kaan Yıldırım, gönlünü güzel oyuncu Pınar Deniz'e kaptırmıştı. Oyuncu çift uzun süredir dolu dizgin aşk yaşıyordu.

Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Öyle ki Kaan Yıldırım ile bir süredir aşk yaşayan Pınar Deniz, aileye girmişti. Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile aralarından su sızmayan Deniz, bu kez de yakışıklı oyuncunun annesi Seyhan Yıldırım ile Instagram'da takipleşmeye başlamıştı. İkili, bol bol tatile çıkmıştı.

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Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Geçtiğimiz Temmuz başında beraberliklerinin birinci yıldönümünü kutlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım İngiltere tatillerinde evlilik kararı almıştı.

Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

"EVLİLİK TEKLİFİ ALDI"

Pınar Deniz, Kaan Yıldırım'ı etiketleyerek "işte öyle birşey ... 06.08.2023" notuyla ağlarken çekilmiş bir karesini paylaşmıştı.

Haziran’da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...

Yaklaşık 3 yıldır aşkları tam gaz devam eden ve bu yaz evlenecekleri konuşulan oyuncu Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım cephesinde neler oluyor?

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