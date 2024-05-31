Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:19
Haziran'da evleneceklerdi...Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Şoke eden ihanet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü...
Son olarak final yapan Yargı dizisinde boy gösteren Pınar Deniz, uzun süredir kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyordu. Yaklaşık 3 yıldır ilişkileri tam gaz devam eden ve bu yaz evlenecekleri konuşulan oyuncu çiftten üzen haber geldi. Birbirlerine çok yakıştırılan ikilinin, aşklarına son noktayı koyarak ayrıldığı iddia edildi.