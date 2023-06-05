Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:07

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel aşkıyla çapkınlık defterini kapatan Hakan Sabancı'dan sevgilisine jest... Sosyetik iş insanı, dünyaca ünlü bir markaya ait saatten kendisine alırken bir benzerini de güzel oyuncuya hediye etti. İşte tüm detaylar…