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Haberler Galeri Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!
Giriş Tarihi: 05.06.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 11:07

Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı dolu dizgin devam ediyor! Yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel şimdilerde aşk hayatındaki gelişmelerle gündemden düşmüyor. Hande Erçel, son olarak Hakan Sabancı ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Hande Erçel aşkıyla çapkınlık defterini kapatan Hakan Sabancı'dan sevgilisine jest... Sosyetik iş insanı, dünyaca ünlü bir markaya ait saatten kendisine alırken bir benzerini de güzel oyuncuya hediye etti. İşte tüm detaylar…

Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

'Yılın aşkı' Hakan Sabancı ile Hande Erçel ilişkisi, şimdilerde dolu dizgi devam ediyor.

Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

En son Cannes Film Festivali'ne birlikte katılan ve burada aşk pozu vererek tüm dünyaya aşklarını ilan eden ikilinin ilişkisi, bir hayli ciddi bir boyut kazandı diyebiliriz.

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Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

Daha önce İstanbul eğlence hayatında çok sık karşılaştığım Hakan Sabancı'yı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladığından beri hiç görünmüyor.

Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

Tabii bu durumun da Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'e ne kadar değer verdiğinin göstergelerinden biri olarak düşünülüyor.

Hediyesi küçük bir servet değerinde! Hakan Sabancı’dan sevgilisi Hande Erçel’e büyük jest!

EVLİLİĞE ADIM ADIM

Saatlere olan düşkünlüğü ile bilinen Sabancı'nın, dünyaca ünlü bir markadan saat alırken sevgilisi Hande Erçel'e benzer bir model alıp hediye ettiği öğrenildi.

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