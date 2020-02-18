Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

Hekimoğlu bu akşam 8. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın Hadise ile aşk yaşadığı iddiaları son günlerde magazin gündeminin en çok konuştuğu haberlerden oldu. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu dizide, Ateş'in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş'e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş'ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz. Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini alıyor. Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. İşte benzerliği ile herkesi şaşırtan baba oğulun o paylaşımı ve diğer ünlü isimlerin babaları…