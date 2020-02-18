Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

’nun ’si ’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası

Salı günleri ekrana gelen 8. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken dizisinin başrollerinde , , Ebru Özkan Saban, , Aytaç Şaşmaz ve güzel oyuncu Damla Colbay var. Hekimoğlu 6. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Kaan Yıldırım başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Hekimoğlu'nun 'si Kaan Yıldırım'ın kişisel hesabını takibe alanları bir sürpriz karşıladı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın bir süredir şarkıcı ile aşk yaşaması magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Hadise, hesabından köpekle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. O köpek dikkatlerden kaçmamış ve köpeğin Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilmişti. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı kulislerde konuşulmuştu. Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan paylaşımı görenleri çok şaşırttı! Kaan Yıldırım'ın babasına olan benzerliği herkesi adeta şoke etti. İşte Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası ve diğer ünlü isimlerin babaları…

Giriş Tarihi: 18.02.2020 15:02 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 15:19
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

bu akşam 8. bölümü ile izleyiciyle buluşuyor. 'nun 'si 'ın ile aşk yaşadığı iddiaları son günlerde magazin gündeminin en çok konuştuğu haberlerden oldu. Hekimoğlu dizisinde Mehmet Ali karakteriyle dikkatleri üzerine çeken yakışıklı oyuncu dizide, Ateş'in ekibindeki uzman nörolog olan Mehmet Ali her zaman Ateş'i en çok eleştiren kişidir. Ne kadar inkâr etse de ekipte en çok Ateş'e benzeyen de odur. Mehmet Ali, İstanbul'un fakir mahallelerinden birinde, zor şartlarda büyümüştür. Sınıf atlamak ve bir daha eski mahallesine dönmemek için çaba sarf etmektedir her zaman… Görünüşüne ekipteki herkesten daha çok özen gösterir. Hırslı ve çalışkan olsa da bazen yetenekleri hırsının gerisinde kalabilir. Sabırsızdır. Ateş'ten hoşlanmasa da bir doktor olarak ona hayranlık duyar ve farkında olmadan bazı zamanlarda onu taklit eder. Ateş onun geçmişiyle arasına koymaya çalıştığı mesafenin farkındadır. Onu manipüle etmek için bu hassas noktasını kullanmaktan kaçınmaz. Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla da takipçilerinin beğenisini alıyor. Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan paylaşımı takipçileri tarafından çok beğenildi. İşte benzerliği ile herkesi şaşırtan baba oğulun o paylaşımı ve diğer ünlü isimlerin babaları…

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

PINAR ALTUĞ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

ÇAĞLA ŞIKEL

Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…
Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…
BİZE ULAŞIN