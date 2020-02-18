Hekimoğlu’nun Mehmet Ali’si Kaan Yıldırım’ın babası ile benzerliği ağızları açık bıraktı! İşte Kaan Yıldırım’ın babası Hakan Yıldırım…

Salı günleri ekrana gelen Hekimoğlu 8. bölümü ile izleyiciyle buluştu. Başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisinin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve güzel oyuncu Damla Colbay var. Hekimoğlu 6. bölümü ile sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden olan Kaan Yıldırım başarılı oyunculuğu ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın kişisel hesabını takibe alanları bir sürpriz karşıladı. Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın bir süredir şarkıcı Hadise ile aşk yaşaması magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Geçtiğimiz günlerde Hadise, Instagram hesabından köpekle çekilmiş bir fotoğrafını paylaşmıştı. O köpek dikkatlerden kaçmamış ve köpeğin Kaan Yıldırım'ın olduğu iddia edilmişti. Hadise'nin Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı kulislerde konuşulmuştu. Kaan Yıldırım'ın babasıyla olan paylaşımı görenleri çok şaşırttı! Kaan Yıldırım'ın babasına olan benzerliği herkesi adeta şoke etti. İşte Hekimoğlu'nun Mehmet Ali'si Kaan Yıldırım'ın babası ve diğer ünlü isimlerin babaları…