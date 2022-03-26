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Haberler Galeri Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:36 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 10:36

Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

Güzel oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile geçen ay nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Gökçe Bahadır'a evlilik yaradı. Kulüp dizisiyle de gündemde olan oyuncu, rol aldığı reklamlarla milyonları cebe attı. İşte Gökçe Bahadır'ın reklamlardan elde ettiği dudak uçuklatan kazanç...

Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

Oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz ay müzisyen Emir Ersoy ile evlenmişti.

Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

3 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Evlilik ile birlikte şansı da açılan güzel oyuncu, 1 ay önce bir mücevher markasından 3 milyon TL kazanmıştı.

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Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

ŞİMDİ DE 1.5 MİLYON TL KAZANDI

Şimdi de dondurma reklamında oynayan Gökçe Bahadır bu işten de 1.5 milyon TL aldı.

Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

Bahadır, üst üste yaptığı anlaşmalarla, 'evlilik yaradı' dedirtti.

Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

HAMİLE Mİ?

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edilmişti.

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