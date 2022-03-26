Giriş Tarihi: 26.03.2022 10:36
Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
10:36
Hem aşkta hem de işte kazandı! Geçen ay Emir Ersoy ile evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
Güzel oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile geçen ay nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Gökçe Bahadır'a evlilik yaradı. Kulüp dizisiyle de gündemde olan oyuncu, rol aldığı reklamlarla milyonları cebe attı. İşte Gökçe Bahadır'ın reklamlardan elde ettiği dudak uçuklatan kazanç...