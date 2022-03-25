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Haberler Galeri Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
Giriş Tarihi: 25.03.2022 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 10:19

Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

Güzel oyuncu ve şarkıcı Gökçe Bahadır, bir süredir aşk yaşadığı Emir Ersoy ile geçen ay nikah masasına oturmuştu. Alaçatı'da düzenlenen bir törenle dünyaevine giren Gökçe Bahadır'a evlilik yaradı. Kulüp dizisiyle de gündemde olan oyuncu, rol aldığı reklamlarla milyonları cebe attı. İşte Gökçe Bahadır'ın reklamlardan elde ettiği dudak uçuklatan kazanç...

Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!

3 MİLYON TL KAZANMIŞTI

Evlilik ile birlikte şansı da açılan güzel oyuncu, 1 ay önce bir mücevher markasından 3 milyon TL kazanmıştı.

Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
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Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
Hem aşkta hem işte kazandı! Emir Ersoy ile geçen ay evlenen Gökçe Bahadır milyonları cebe attı!
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