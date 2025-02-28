Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:38

Hepsi'nin Gülçin'i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :"Günah keçisi ilan edildim"

2000'li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Hepsi, yıllar içinde unutulmayan şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla bir nesle damgasını vurmuştu. "Yalan", "Aşk Sakızı", "Üç Kalp" ve "Olmaz Oğlan" gibi hit parçalarla zirveye çıkan grup, 2009 yılında yaşanan ayrılıkla sarsılmıştı. Bu ayrılık, hayranları için büyük bir sürpriz olurken, grup üyeleri arasındaki dinamikler hakkında da yıllarca süren spekülasyonlara neden olmuştu. Yaşananların ardındaki gerçekleri ise Gülçin Ergül gözyaşları içinde böyle anlattı! İşte detaylar…