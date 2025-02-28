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Haberler Galeri Hepsi'nin Gülçin'i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :"Günah keçisi ilan edildim"
Giriş Tarihi: 28.02.2025 09:35 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 09:38

Hepsi'nin Gülçin'i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :"Günah keçisi ilan edildim"

2000'li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Hepsi, yıllar içinde unutulmayan şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla bir nesle damgasını vurmuştu. "Yalan", "Aşk Sakızı", "Üç Kalp" ve "Olmaz Oğlan" gibi hit parçalarla zirveye çıkan grup, 2009 yılında yaşanan ayrılıkla sarsılmıştı. Bu ayrılık, hayranları için büyük bir sürpriz olurken, grup üyeleri arasındaki dinamikler hakkında da yıllarca süren spekülasyonlara neden olmuştu. Yaşananların ardındaki gerçekleri ise Gülçin Ergül gözyaşları içinde böyle anlattı! İşte detaylar…

Hepsi’nin Gülçin’i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :Günah keçisi ilan edildim

Grubun dört üyesinden biri olan Gülçin Ergül'ün ayrılığı, ekibin geri kalan üçlüsü Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'nın da bir süre sonra müziği bırakmasıyla sonuçlanmıştı.

Hepsi’nin Gülçin’i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :Günah keçisi ilan edildim

YAŞANANLAR TAM ANLAMIYLA YANSITILMADI

O dönemde yaşananlar, kamuoyuna tam anlamıyla yansıtılmasa da taraflar arasında üstü kapalı göndermeler ve imalı açıklamalar eksik olmamıştı.

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Hepsi’nin Gülçin’i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :Günah keçisi ilan edildim

Yıllar içinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve röportajlar, gruptaki kopuşun sanıldığından daha derin olduğunu gösteriyordu.

Hepsi’nin Gülçin’i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :Günah keçisi ilan edildim

Gülçin Ergül, ayrılığın ardından müzik kariyerine tek başına devam ederken, diğer üç üye farklı alanlarda yollarını çizdi.

Hepsi’nin Gülçin’i gözyaşları içinde sessizliğini bozdu! Meğer gruptan bu yüzden ayrılmış :Günah keçisi ilan edildim

YENİDEN BİR ARAYA GELİP GELMEYECEKLERİ HEP MERAK KONUSU OLDU

Grubun dağılmasının ardından geçen yıllar boyunca hayranlar, dört eski dostun bir araya gelip gelmeyeceğini hep merak etti. Ancak bu konuda herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.

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