Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

oyuncusu meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu herkesi şaşırttı!

ile kaldığı yerden devam edecek. Sevenleri Hercai'nin yeni bölümlerini adeta iple çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte ...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 08:15 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 08:25
Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

ile kaldığı yerden devam edecek. Sevenleri Hercai'nin yeni bölümlerini adeta iple çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

EDİP TEPELİ VE EŞİ AYŞECAN TATARİ

Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!
SON DAKİKA