Hercai oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş... Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer'in eşi herkesi şaşırttı!

Hercai yeni sezon bölümleri ile kaldığı yerden devam edecek. Sevenleri Hercai'nin yeni bölümlerini adeta iple çekiyor. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakteri ile izlediğimiz Serhat Tutumluer oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...