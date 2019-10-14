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  • Hercai'nin Elif'i güzel oyuncu Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor!

'nin Elif'i güzel oyuncu şaşırttı! hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor!

'nin reyting rekortmeni dizisi yeni sezonda da yine fırtınalar estiriyor. Daha yayınlandığı ilk bölümle büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız . diziyi sonradan dahil olsa da başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş ekranlara dönmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Yaşını neredeyse hiç göstermeyen güzel oyuncu Duygu Yetiş ile ilgili bu bilgiyi öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi ve sizler için derlediğimiz diğer

Giriş Tarihi: 14.10.2019 14:06 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 14:39
Hercai'nin Elif'i güzel oyuncu Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor!

'nin reyting rekortmeni dizisi yeni sezonda da yine fırtınalar estiriyor. Daha yayınlandığı ilk bölümle büyük bir hayran kitlesine ulaşan dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Hercai'nin Reyyan'ı ve Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü kadar diğer genç oyuncularda merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de daha önceden farklı projelerden tanıdığımız . diziyi sonradan dahil olsa da başarılı oyunculuğu ve duru güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş ekranlara dönmesinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan ve merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Elif'i Duygu Yetiş hakkında merak edilenlerden biri de yaşı… Yaşını neredeyse hiç göstermeyen güzel oyuncu Duygu Yetiş ile ilgili bu bilgiyi öğrenenler oldukça şaşırıyor. İşte Atv'nin sevilen dizisi ve sizler için derlediğimiz diğer

Hercai'nin Elif'i güzel oyuncu Duygu Yetiş şaşırttı! Duygu Yetiş hakkındaki bu gerçeği duyan inanamıyor!

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