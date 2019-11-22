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  • Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

'nin 'sı ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu ...

2. sezonu ile ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir? Hercai'nin son zamanların kilit ismi haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. Hercai'nin Esma'sı kimdir? , ? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin 'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak İçerde'de Barış olarak izlediğimiz Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:06
Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

2. sezonu ile ekranlarda fırtına gibi esmeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Hazar'ın, Miran'ın adını vermesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Miran suçsuzluğunu haykırırken, Reyyan babasının ağzından çıkan sözlerin gerçekliğinden emin olurken Miran'ın bu zamana kadar rol yaptığını, hala intikamından vazgeçmediğini düşünür. Ne yaparsa yapsın Miran'ın içindeki öfkeyi yok edemediğini anlayan Reyyan, bundan sonra ailesini korumak için mücadele etmeye ant içer. Hazar'ın ağzından çıkan bir kelimenin her şeyi yakıp yıkacak kadar güçlü olması Miran'ı derinden yaralarken, Reyyan'ın kendisine haksızlık ettiğini düşünmektedir. Yıllar önce Dilşah'a vermiş olduğu sözün altında ezilen Esma, bu intikam oyununu sonlandırmak ve Hazar'la Miran'ı bir araya getirmek için elindeki mektubu Zehra'ya teslim eder. Miran'ın gerçekte Hazar'ın oğlu olduğunu öğrenen Zehra, acaba Hazar'a mektubu teslim edip, Miran'ı içinde bulunduğu cehennemden çıkarıp kurtarabilecek midir?

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

'nin son zamanların kilit ismi haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. Hercai'nin Esma'sı kimdir? , ? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin 'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak İçerde'de Barış olarak izlediğimiz Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ...

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Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

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Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

ALİZE GÖRDÜM

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

ALİZE GÖRDÜM

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

ALİZE GÖRDÜM

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat ünlü oyuncunun annesi çıktı! İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

VAHİDE GÖRDÜM VE KIZI ALİZE GÖRDÜM

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