Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

Hercai hayranları bu akşamı iple çekiyor. Hercai 28. bölüm ile izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin 28. bölümü heyecanlı sahnelerle yine cuma akşamına damgasını vuracak. Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. Azize Aslanbey'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda Miran'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı Miran ve Reyyan'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak? Hercai'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat kimdir? Güneş Hayat nederli, kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu Deniz Gürzumar hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak Ramo dizisi ile izleyici karşısına çıkan Deniz Gürzumar annesi Güneş Hayat ile sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hercai'nin Esma'sının oğlu Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...