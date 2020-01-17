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  • Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

'nin 'sı 'ın oğlunun ünlü oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

hayranları bu akşamı iple çekiyor. ile izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. 'nin reyting rekortmeni dizisi heyecanlı sahnelerle yine cuma akşamına damgasını vuracak. Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. 'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda 'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı 'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak? Hercai'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. kimdir? , kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin 'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak ile izleyici karşısına çıkan annesi Güneş Hayat ile hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 15:41
Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

hayranları bu akşamı iple çekiyor. ile izleyiciyi yine ekrana kilitleyecek. 'nin reyting rekortmeni dizisi heyecanlı sahnelerle yine cuma akşamına damgasını vuracak.

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

Elif'in, Azat'la evlenmesi Aslanbey ailesinde deprem etkisi yaratırken, Şadoğlu ailesinde bayram havası yaşanmaktadır. 'le girdiği savaşta sonunda büyük bir zafer elde eden Nasuh, Azize'nin artık intikam oyununda sona geldiğine emindir. Tüm ısrarlara rağmen Aslanbey konağına dönmek istemeyen Elif, Reyyan'ın da araya girmesiyle evliliği konusunda 'ı ikna eder. Miran'ın, Elif'i Şadoğlu konağında bırakmasından sonra Azize olanlardan dolayı 'ı suçlar. Elif'i geri almak için her şeyi yapmaya ant içen Azize bu uğurda bir kere daha Miran'ı etkisi altına almaya çalışır. Bir yanda Azize'nin tehditleri diğer yanda Reyyan'ın telkinleriyle ikilemde kalan Miran zor bir kararın eşiğindedir. Acaba Miran vereceği kararda sevdiği kadının yolundan mı gidecek yoksa yıllardır kulağına intikam masalları fısıldayan Azize'nin büyüsüne mi kapılacak?

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Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

'nin son bölümlerinde kilit isim haline gelen Aslanbey konağının kalfası Esma izleyici tarafından da merak konusu olsu. kimdir? , kaç yaşında? soruları internette aratılanlar arasına girdi. Hercai'nin 'sı Güneş Hayat'ı araştıranlar başarılı oyuncu hakkında çoğu kişinin bilmediği bir bilgi ile karşılaşıyor. Güneş Hayat dizide Fırat'ın annesini oynarken gerçek hayattaki oğlu da bir oyuncu çıktı.Hercai'nin Esma'sı Güneş Hayat'ın oğlu hem başarılı bir oyuncu hem de rap severlerin yakından tanıdığı bir şarkıcı. Son olarak ile izleyici karşısına çıkan annesi Güneş Hayat ile hesabından paylaşımlarda bulunuyor. İşte Deniz Gürzumar ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

KIVANÇ TATLITUĞ

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

SEREN SERENGİL

Hercai'nin Esma Ana'sı Güneş Hayat'ın oğlunun ünlü oyuncu Deniz Gürzumar olduğunu biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin sevilen oyuncusu Güneş Hayat'ın oğlu...

SEREN SERENGİL'İN ANNESİ

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