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Haberler Galeri Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

'nin 'su 'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

49. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 49. bölüm ile bu akşam; Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan perişan olacak. İçinde bulundukları zor günlerden çıkmaya çalışan Reyyan ve Miran öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulacak. Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte ...

Giriş Tarihi: 27.11.2020 08:23 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 09:53
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

49. bölüm ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 49. bölüm ile bu akşam; Hazar'ı hayatta tutmak için var gücüyle çabalayan perişan olacak.

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

İçinde bulundukları zor günlerden çıkmaya çalışan öğrendikleri büyük haber karşısında gözyaşlarına boğulacak.

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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

Başarılı oyuncu kadrosu ile kısa sürede gönüllerde taht kuran dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış.. .İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...

TANER ÖLMEZ VE SEVGİLİSİ ECE ÇEŞMİOĞLU

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi de çok ünlü çıktı! Hercai'nin yakışıklı oyuncusu Serhat Tutumluer meğer eşi ile aynı dizideymiş...
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