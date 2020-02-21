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  • Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...

'nin 'su 'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi ...

33. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Hercai 33. bölüm ile Miran, gerçeklere bir adım daha yaklaşıyor. geçirdikleri ilk sevgililer gününü kutlarken geçmişle ilgili aldıkları başka bir not tüm kutlamanın tadını kaçırır. Miran notun kimden geldiğini çözmeye çalışırken Harun'la oteldeki sürpriz karşılaşmaları Miran'ın notla ilgili şüphelerini Harun'a çevirmesine neden olur ama otelde yaşanan tesadüfler bununla da sınırlı kalmaz. Hazar ve Miran'ın ortaklık anlaşması devam ederken, Miran kendisine gelen notu araştırması için Hazar'la iş birliği yapar. Geçmişi daha fazla kurcalayıp sakladığı sırların ortaya çıkmasını istemeyen Nasuh, Dilşah'ın sırdaşını bulmak için araştırma yapan Hazar'ı durdurmak için harekete geçer. Başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte aile hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.02.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020 11:53
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide oynadığını biliyor muydunuz? İşte Hercai'nin yakışıklı ismi Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi...
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