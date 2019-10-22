Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisinden anlamlı hareket! Akın Akınözü'nün annesi ile sevgilisi Sandra Pestemalciyan kimsesizlere yemek pişirdi...

Atv'nin sevilen dizisi Hercai'de hayat verdiği Miran karakteri ile gönülleri fetheden Akın Akınözü, Hercai'nin çekildiği Mardin'de de oldukça seviliyor. Mütevazı tavırlarıyla yöre halkının sevgisini kazanan Akın Akınözü'nün kendi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan da oldukça yardım sever. Akın Akınözü'nün gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği Sandra Pestemalciyan aşkı hayranlarından büyük ilgi görüyor. Sevgilisi Akın Akınözü'nün hiç bir yerde yalnız bırakmayan Sandra Pestemalciyan İstanbul Teknik Üniversitesi ekonomi mezunu olan Sandra, 24 yaşındadır. Pestemalciyan'ın ayrıca New York'daki bir üniversiteden de diploması bulunuyor. Sandra Pestemalciyan hakkında bilinenler şimdilik bu kadar.olmakla birlikte şimdiden internette en çok aratılan isimlerden. Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, müstakbel gelini Sandra Pestemalciyan ile sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor. Hercai'nini Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan'ın kimsesizler için yemek yaparken çekilen fotoğraflarına beğeni yağarken herkes Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan'I merak etti. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...