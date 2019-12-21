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  • Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Hercai'ye damga vurdu!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi yine geceye damgasını vurdu.Başrollerini Reyyan karakteri ile ve Miran karakteri ile 'nin paylaştığı, 'nin rekortmen dizisi , Tüm Kişiler kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. Bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai 26. bölümü ile seyircilere heyecanlı anlar yaşarrı. yeni bir isim ile geceye damgasını vurdu. Hercai'ye dahil olan yakışıklı oyuncu herkesi şoke etti. olarak gelen Harun karakteri ile Ahmet Kayakesen geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden olan yakışıklılığı ile olay yarattı. Ahmet Kayakesen kimdir? ? soruları en çok aratılanlardan oldu. İşte Hercai'nin Harun'u ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:41
Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi yine geceye damgasını vurdu.Başrollerini Reyyan karakteri ile ve Miran karakteri ile 'nin paylaştığı, 'nin rekortmen dizisi , Tüm Kişiler kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. Bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai 26. bölümü ile seyircilere heyecanlı anlar yaşarrı. yeni bir isim ile geceye damgasını vurdu. Hercai'ye dahil olan yakışıklı oyuncu herkesi şoke etti. olarak gelen Harun karakteri ile Ahmet Kayakesen geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden olan yakışıklılığı ile olay yarattı. Ahmet Kayakesen kimdir? ? soruları en çok aratılanlardan oldu. İşte Hercai'nin Harun'u ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

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Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!
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Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

MÜGE ANLI

19 Aralık 1973

Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!
Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!
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