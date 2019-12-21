Hercai'nin Yaren'ine yakışıklı kısmet! Oyuncu Ahmet Kayakesen Hercai'ye damga vurdu!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yine geceye damgasını vurdu.Başrollerini Reyyan karakteri ile Ebru Şahin ve Miran karakteri ile Akın Akınözü'nin paylaştığı, Atv'nin rekortmen dizisi Hercai'nin 26. Bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde %9,14 izlenme oranı ve %19,76 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım oldu. Hercai'nin 26. Bölüm etiketi #aşkateslim, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 4. sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hercai 26. bölümü ile seyircilere heyecanlı anlar yaşarrı. Hercai'nin oyuncu kadrosu yeni bir isim ile geceye damgasını vurdu. Hercai'ye dahil olan yakışıklı oyuncu Ahmet Kayakesen herkesi şoke etti. Hercai'nin Yaren'ine kısmet olarak gelen Harun karakteri ile Ahmet Kayakesen geceye damgasını vurdu. Sosyal medyada da en çok merak edilen isimlerden olan Hercai'nin Harun'u Ahmet Kayakesen yakışıklılığı ile olay yarattı. Hercai'nin Harun'u Ahmet Kayakesen kimdir? Ahmet Kayakesen kaç yaşında? soruları en çok aratılanlardan oldu. İşte Hercai'nin Harun'u Ahmet Kayakesen'in yaşı ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yaşları...