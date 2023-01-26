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Haberler Galeri Herkes babası Ali Şen'i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:23

Herkes babası Ali Şen'i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Sayısız film ve dizi ile gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in hayatı da filmleri aratmıyor. Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde boşrol olan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimler... İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...

Herkes babası Ali Şen’i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Herkes babası Ali Şen’i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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Herkes babası Ali Şen’i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Ali Şen'in oğlu Şener Şen'in dışında kızı da ünlü bir oyuncu. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimleri sizler için derledik...

Herkes babası Ali Şen’i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Kamil bir yandan oğlunun okulu, diğer yandan karısının müsrifliği yüzünden bir türlü belini doğrultamaz. Üstelik ev sahibi Müslüm Efendi, Kamil'i evden atmak için türlü numaralar yapmaktadır. Ancak ev sahibinin zorlamalarına karşı Kamil karakola gitmeye yanaşmaz. Karakola ne zaman işi düşse, haksız konuma düşen Kamil bu nedenle korkmaktadır. Sonunda korkusunu yenerek karakola gitmeye karar verir. Ancak uğursuzluk bu defa da Kamil'in yakasını bırakmaz. Polis, Kamil'i ünlü kanun kaçağı Karabela olduğu gerekçesiyle tutuklar. Kamil, gittiği karakolda başına gelenler yüzünden ailesi ve mahalle sakileri tarafından korkulan biri haline gelmiştir.

Herkes babası Ali Şen’i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kılıbık tekrarıyla hala sosyal medyanın en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor. İzleyiciyi ekrana kilitleyen Kemal Sunal filmlerinden Kılıbık'ın başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor.

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