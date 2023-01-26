Giriş Tarihi: 26.01.2023 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 13:23

Herkes babası Ali Şen'i biliyordu ama... Usta sanatçı Şener Şen’in kız kardeşi de meğer çok ünlüymüş!

Sayısız film ve dizi ile gönüllere taht kuran Yeşilçam'ın usta ismi Şener Şen'in hayatı da filmleri aratmıyor. Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını altın harflerle yazdıran eserlerde boşrol olan Şener Şen'in babası da usta Yeşilçam oyuncusu Ali Şen'dir. Peki ya Şener Şen'in kardeşinin de ünlü bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gerçek mesleği öğretmenlik olan usta sanatçı Şener Şen'in kız kardeşine sevilen bir çok diziden aşinayız. İlk defa duyanların oldukça çok şaşırdığı bu bilgi sosyal medyada çok konuşuldu. Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi ve duyunca çok şaşıracağınız aralarında kan bağı olan ünlü isimler... İşte sizin için derlediğimiz akraba olan ünlüler...