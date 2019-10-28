Herkes ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın eski halini konuşuyor... Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali sosyal medyada olay oldu!

Son dönemin en iyi çıkış yapan şarkıcılarından olan Zeynep Bastık sosyal medyada olay oldu. Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü müzik serüveninde, bu sene muhteşem bir çıkış yaparak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Zeynep Bastık, ilk kez çıktığı Harbiye Açıkhava'da kapalı gişe bir konser imza attı. Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Zeynep Bastık sevenlerine müzik ziyafeti verdi. Sosyal medyada da oldukça merak edilen isimlerden olan Zeynep Bastık'ın eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ufak tefek estetik operasyon da geçirmiş olduğu düşünülen Zeynep Bastık eski halinden oldukça farklı görünüyor. Gündeme bomba gibi düşen fotoğrafların ardından genç şarkıcı Zeynep Bastık internette en çok aratılan isimlerden oldu. İşte Zeynep Bastık'ın estetiksiz hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin estetiksiz halleri...