Hilal Altınbilek ve annesi abla kardeş gibiler! Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi güzelliği ile hayran bıraktı!

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali yapmasıyla oyuncular soluğu tatilde almıştı. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova ile zirveye taşınan isimlerden olan Hilal Altınbilek de tatilin keyfini çıkarıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaştığı tatil fotoğraflarına hayranlarından beğeni yağıyor. 28 yaşındaki güzel oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek son dönemin en çok merak edilen isimlerinden. Sosyal medyada da oldukça fazla takipçisi olan Hilal Altınbilek'in son paylaşımı annesi ile oldu. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu.Yalıkavak'ta tatil yapan güzel oyuncu Hilal Altınbilek annesiyle yemek yerken çekilen bir karesini "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" yorumuyla paylaştı. Hilal Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinden büyük övgü aldı. "Hilal Altınbilek ve annesi abla kardeş gibiler!" yorumları yapılan fotoğraf çok beğenildi. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in annesi ve sizin için derlediğimiz diğer ünlüler ve anneleri...